6 неочевидных причин, почему садится зрение. Дело не только в смартфоне

Каждый рано или поздно сталкивается с ухудшением зрения. Это мешает работать, свободно передвигаться и заниматься другими делами. Приспособиться к такому бывает непросто, а выяснить причину — ещё сложнее. Ведь далеко не всегда снижение способности видеть чётко и ясно зависит от возраста, наличия заболеваний или времени, проведённого за монитором.

Валерия Смирнова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Рассказывает, почему может ухудшиться зрение.

Чтение книг в дороге

Так повелось, что начитанные люди непременно изображаются в очках, так как от постоянного контакта с книгой портится зрение. Отчасти это так, но проблема в другом. Мы все любим читать в транспорте — это помогает отвлечься и скрасить время поездки. Однако в условиях тряски строчки нестабильны и прыгают. Из-за этого глазам нужно совершать множество установочных импульсов и значительно напрягать аккомодацию, чтобы считывать текст.

Также вредно читать с ярких экранов и в тёмное время суток, особенно лёжа. Это приводит к развитию компьютерного зрительного синдрома. Подробнее об этом состоянии писали в предыдущем материале.

Неправильный подбор очков и линз

Только подобранные по всем правилам очки, в том числе солнцезащитные, и контактные линзы позволяют зрительной системе работать правильно, учитывать индивидуальные её особенности и обеспечивать комфортные условия для длительной нагрузки. Не экономьте на этих аксессуарах, делая выбор в пользу очков на рынках и в переходах метро.

Используйте аксессуар строго по назначению и ни в коем случае не надевайте чужие очки. Если вам назначены, например, очки для чтения и для работы за компьютером, значит, нужно приобрести две разные пары.

Нарушение гигиены зрительного труда

На качество зрения влияют правильное расположение монитора и рабочего места, достаточная освещённость. Человеку, проводящему по восемь часов в день за компьютером, необходимы дозированная работа у монитора и перерывы при работе вблизи.

Каждые 20 минут на 20 секунд важно переводить взгляд вдаль. Полезно выполнять гимнастику для глаз и пребывать на свежем воздухе не менее трёх часов в день — это обеспечивает питание глаз кислородом.

Неправильный уход за глазами и средствами коррекции

Этим правилом часто пренебрегают, протирая стёкла краем рукава или носовым платком. Не говоря уже о привычке класть очки куда попало. Можно себе представить, сколько на них скапливается грязи и бактерий.

Важно следить за сроком мягких контактных линз, вовремя и правильно менять раствор. Очки следует протирать специальными салфетками или мыть под краном с щадящим моющим средством. Не забывать следить за покрытием на очковых линзах — поцарапанные следует поменять, так как они снижают зрение и вызывают зрительное напряжение.

Стрессы

Во время нервного перенапряжения, стресса больше всего страдает сердечно-сосудистая система. Перепады артериального давления, помимо нагрузки на сердце, оказывают влияние на кровоснабжение зрительного нерва и сетчатки глаза и могут привести к резкой потере зрения. Это очень опасное состояние, которое требует срочной помощи специалистов, поэтому важно не доводить себя до такой крайности.

Увы, никто не застрахован от стрессов. Но если вы заметили, что на фоне повышенной эмоциональной нагрузки стали хуже видеть — не ждите, что это пройдёт само, а обратитесь к врачу.

Снять напряжение помогут несколько упражнений. Читайте о них в статье по ссылке.

Отказ от профилактических визитов к офтальмологу

«Всего год назад побывал в оптике, проверил остроту зрения, и купил новые очки, а зрение снова упало. Нужно заказывать новые очки!». Знакомая жалоба, не правда ли? К сожалению, беглой проверки остроты зрения в оптике недостаточно, чтобы оценить истинное состояние глаз.

Ведь на остроту зрения может влиять состояние и сетчатки, и хрусталика. А оценить его можно только во время комплексного обследования в специализированной клинике, которое многие никогда и не проходили.

Многих проблем со зрением можно избежать, если проходить обследование у офтальмолога хотя бы раз в год, как у стоматолога или гинеколога.