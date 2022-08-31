5 вредных продуктов, которые есть на кухне почти у каждого. От них лучше избавиться

Зачастую наш рацион состоит из продуктов, которые мы привыкли употреблять с самого детства, однако некоторые из них могут быть вредными для здоровья. Лучше заменить их более полезными.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Рассказывает, какие привычные продукты могут стать причиной аллергии и повысить риск развития заболеваний.

Среди обилия продуктов чаще всего встречаются пять наиболее вредных:

майонез;

готовые смеси приправ для супов и вторых блюд;

хлопья и другие готовые завтраки;

каши быстрого приготовления;

плавленый сыр.

Бóльшая часть этих продуктов предназначена для быстрого завтрака, а без майонеза сложно представить праздничный салат. Но в чём именно их опасность и вред, расскажем подробно.

Майонез

Майонез — один из самых распространённых соусов в мире. Им заправляют салаты, с его добавлением готовят первые и вторые блюда. Заменить покупной майонез можно домашним, приготовленным из яичных желтков и сыродавленного масла, он менее вреден для организма и даже полезен, если им не злоупотреблять.

Майонез из магазина чрезмерно нагружает пищеварительную систему, провоцирует боли в области желудка, изжогу, вздутие живота.

Майонез — высококалорийный продукт с низкой нутритивной плотностью, то есть вы получаете 120–150 калорий в одной ложке соуса и ноль пользы для организма, при этом ухудшаете работу микробиоты кишечника. Вкус майонеза улучшают усилители вкуса, в составе есть трансжиры, консерванты, стабилизаторы, много соли.

Переедание солёного соуса приводит к проблемам с сердцем и повышению артериального давления. Кроме того, запечённые в духовке под майонезной «шубкой» блюда насыщаются канцерогенными веществами.

О других вредных продуктах, которые в особенности вредны для спортсменов, читайте по ссылке ниже.

Готовые смеси приправ

Готовые смеси для запекания курицы, приготовления пасты «Болоньезе» и салата «Цезарь» впечатляют ароматом и удобством, ведь не нужно покупать десяток специй ради одного блюда. Но такие пакетики с приправами содержат огромное количество соли, масла, ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса, что точно не принесёт пользы здоровью и даже может спровоцировать аллергию.

Хлопья и готовые завтраки

Шоколадные шарики, колечки, сладкие мюсли и хлопья для завтрака найдутся в шкафчиках многих людей. Реклама нагло врёт о пользе готовых завтраков, ведь это самый несбалансированный и вредный вариант для утреннего приёма пищи. Во-первых, это сахарная бомба, лишённая полезной растительной клетчатки, зато богатая ароматизаторами, рафинированными углеводами и красителями.

Сухие завтраки с добавлением орехов и сухих ягод могут быть опасны для тех, кто страдает поллинозом (сезонной аллергией). У пациентов с аллергией на пыльцу злаковых трав и злаки может возникнуть перекрёстная аллергия: иммунная система начинает реагировать не только на пыльцу, но и на другие белки, похожие по клеточному строению, в данном случае это белки злаков.

Избыток добавленного сахара способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения, так как скачки инсулина провоцируют приступы голода и, как следствие, переедание.

Плавленый сыр

Плавленые сыры не обладают качествами и пользой натуральных твёрдых сыров. В плавленом сыре недостаточно кальция, низкое содержание белка, витаминов и минеральных веществ. Текстура и вкус мягких сыров часто обусловлены содержанием вредных химических ингредиентов, в том числе солей-плавителей, без которых невозможно приготовить этот продукт.

Кроме солей-плавителей, производители могут добавлять целый список небезопасных компонентов, которые превращают плавленый сыр в опасный продукт: ароматические и вкусовые добавки, консерванты, антиокислители, крахмал. В таком сыре обычно содержится огромное количество соли, поэтому гипертоникам лучше вовсе отказаться от этого продукта. Нельзя включать бутерброды с плавленым сыром и в детское меню.

Каши быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления по вредности мало уступают готовым хлопьям. Они также повышают уровень сахара в крови, но не насыщают — и спустя некоторое время вы опять чувствуете голод. Быстрозавариваемые каши высококалорийны из-за обилия сахара и быстрых углеводов, что может привести к ожирению при постоянном употреблении.

О том, каких добавок стоит избегать, если вы следите за фигурой, рассказали по ссылке ниже.

Хотите, чтобы утренний завтрак зарядил энергией и силой? Предлагаю полноценный вариант пшённой каши со льном и с тыквой. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!

Ингредиенты:

1 ст. пшена;

2 ст. л. молотого льна;

2 ст. воды;

1 ст. растительного молока;

100 г тыквенного пюре;

щепотка корицы.

Способ приготовления:

Пшено промыть несколько раз до чистой воды и обдать кипятком. Вскипятить воду, всыпать пшено, варить на медленном огне. Когда пшено будет готово, добавить молотый лён и молоко, закрыть крышкой и выключить огонь. Каша дойдёт сама при подаче. Добавить тыквенное пюре и посыпать корицей. Если нет готового пюре, можно добавить кусочки тыквы при варке вместе с пшеном.