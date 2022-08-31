Кислородные коктейли и ванны — полезные процедуры или пустая трата денег?

Прибегать к такой терапии можно не всем.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Что такое оксигенотерапия? Чем она полезна и чем вредна?

Оксигенная терапия, или оксигенотерапия, оксигенация – способ применения кислорода при лечении респираторных заболеваний и в косметологии. Заключается он в том, что пациент вдыхает газовую смесь с повышенной долей содержания кислорода, ведь чистым кислородом дышать нельзя. Зачастую этот метод используют при недостаточной сатурации крови, во избежание развития гипоксии тканей. Также используется при обструктивной болезни лёгких, сердечной астме, при отёке лёгких и пневмонии, при черепно-мозговых травмах, болезнях глаз. Кислородная терапия может выполняться и в домашних условиях. Например, при приступах астмы.

Важно сказать, что кислородная терапия может быть ингаляционной (лёгочной) – тогда кислород вводят через маски, трубки, канюли — и неингаляционной (подкожное введение, внутрисосудистое и другие).

Конечно, назначить оксигенотерапию при заболевании может только врач. Из серьёзных противопоказаний – лёгочное кровотечение, дистрофия мозга. Не в терапевтических, а в оздоровительных целях применяются кислородные ванны, кислородные коктейли, баротерапия.

Ещё одна распространённая и всеми любимая процедура – витаминные капельницы, но увлекаться ими не стоит. Почему, читайте тут.

Кислородные ванны

Кислородные ванны, конечно, не всеми врачами признаются как лечебная процедура. Так или иначе, существует она давно, и даже если явной пользы не приносит – стоит относительно недорого и даёт краткосрочный приятный эффект.

Заключается процедура в погружении в воду, насыщенную кислородом химическим (использование смеси медного купороса, пергидроля и карбоната натрия) или физическим путём (кислород выталкивается в водную массу с давлением 1,5-2,5 атмосферы). Длительность погружения — 20-25 минут.

В чём польза для организма

Вдыхание чистого воздуха улучшает функцию лёгких. Расширяются поры, соединительная ткань получает кислород. Кислород попадает и в кровоток, вместе с ним разносится по всем системам органов, питает ткани.

Кислородные ванны могут стабилизировать артериальное давление, улучшить качество кожи, способствуют восстановлению лёгких после пребывания в зоне с экологическим загрязнением или после перенесённых вирусных болезней.

Кому нельзя

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с почечной недостаточностью, при активных респираторных заболеваниях и вирусных инвазиях, при туберкулёзе в активной стадии. Беременным процедура не запрещена, но консультация терапевта перед началом курса необходима.

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Кислородные коктейли

Кислородный коктейль – смесь кислорода, вкусового наполнителя и пищевого пенообразователя. Ещё советскими учёными было доказано, что кислород может всасываться в ЖКТ. С тех пор процедуру употребления кислородных коктейлей обязательно внедряют во все оздоровительные программы.

В чём польза для организма

Жидкая составляющая – обычно, натуральные соки, травяные настои, чистая вода. Само по себе употребление подобных напитков курсами, при назначении, способствует улучшению пищеварения. Так что в программе санаторного оздоровления коктейли имеют место быть.

Кислородный коктейль действительно насыщает организм кислородом, употребление его даже приравнивают к прогулке по лесу. В целом курсовка приёма за счёт постоянного обогащения организма кислородом даёт заряд бодрости, укрепляет стенки сосудов, позволяет быстрее выводить токсины «городской» жизни.

Кому нельзя

Однако кислородные коктейли могут спровоцировать обострение гастрита, усилить желчеотток, а с ним двинуть и камни в желчном пузыре, если они имеются. Также кислородные коктейли могут вызвать аллергические реакции. Среди острых противопоказаний – мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь, язвенный коли́т, гастрит, нарушения кровообращения мозга, астма.

В целом оксигенотерапия в целях оздоровления – процедура полезная, но при условии соблюдения правил здорового образа жизни. При обилии вредных привычек, отсутствии движения, употреблении трансжиров и сахара такие процедуры даже на регулярной основе не помогут восстановить затраченные организмом ресурсы.