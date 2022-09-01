Как приготовить полезную колбасу. Рецепт от шеф-повара

Колбаса является базовым продуктом в рационе очень многих людей, а для некоторых и вовсе завтрак без колбасы – пустая трата времени. Однако колбасу с хорошим составом найти не так-то просто, поэтому предлагаем приготовить полезную замену в домашних условиях.
Вместе с иммунодиетологами мы создали рецепт здоровой колбасы (сосисок), которая не навредит ни взрослым, ни детям. Приготовив её самостоятельно, вы будете уверены в качестве продукта.
Если приготовить колбасу дома из натуральных продуктов и качественного мяса, она однозначно будет полезнее.
Ингредиенты
1 кг телятины или филе индейки/курицы;
150 г растопленного масла гхи (топлёного масла) или сала;
20 г соли;
50 г свекольного сока на 1 кг фарша для окрашивания колбасы в розовый цвет (по желанию);
сухие ароматные травы и специи по вкусу;
натуральная или искусственная оболочка;
колбасный шприц или мясорубка с насадкой для сосисок.
Рецепт
Нарежьте филе кусочками и прокрутите в мясорубке через самую мелкую насадку. Если используете сало, прокрутите его вместе с фаршем. Готовый фарш посолите и добавьте специи.
Хорошо перемешайте фарш и отбейте его в течение трёх-пяти минут. Затем распределите по дну миски или по пакету и уберите в морозильную камеру на час.
Сделайте сок из свёклы в соковыжималке или натрите свёклу на тёрке, а затем отожмите через сито или марлю.
Охлаждённый фарш измельчите в кухонном комбайне, постепенно тонкой струйкой вливая растопленное масло (если не добавляли сало).
У вас должна получиться однородная масса – по консистенции как густая эмульсия. Чтобы поддерживать низкую температуру эмульсии, можно дополнительно поставить ёмкость с ней в миску со льдом. Для розового цвета колбасы добавьте в мясную эмульсию свекольный сок и перемешайте.
Фото: unsplash.com/@sigmund
Натуральная оболочка обычно продаётся в соли, поэтому перед использованием хорошо промойте её изнутри. Если используете искусственную оболочку – следуйте указаниям на упаковке. Начините оболочку. Залейте колбасу кипятком, оставьте на 10 минут. Когда вода остынет – залейте снова на 10 минут. Также колбасу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут.
Если времени на готовку нет, а кухонной плите вы предпочитаете полки магазина, вооружитесь нашими советами по выбору полезной колбасы.