Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как приготовить полезную колбасу в домашних условиях — вкусный и простой пошаговый рецепт от шеф-повара

Как приготовить полезную колбасу. Рецепт от шеф-повара
Бенита Стрельченко
Как сделать полезную колбасу дома?
Комментарии
Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Колбаса является базовым продуктом в рационе очень многих людей, а для некоторых и вовсе завтрак без колбасы – пустая трата времени. Однако колбасу с хорошим составом найти не так-то просто, поэтому предлагаем приготовить полезную замену в домашних условиях.

<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html?ysclid=l7hrnms3ub443">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth, шеф-повар ресторана Карелия, KARELIA Spa

Вместе с иммунодиетологами мы создали рецепт здоровой колбасы (сосисок), которая не навредит ни взрослым, ни детям. Приготовив её самостоятельно, вы будете уверены в качестве продукта.

Если приготовить колбасу дома из натуральных продуктов и качественного мяса, она однозначно будет полезнее.

Ингредиенты

  • 1 кг телятины или филе индейки/курицы;
  • 150 г растопленного масла гхи (топлёного масла) или сала;
  • 20 г соли;
  • 50 г свекольного сока на 1 кг фарша для окрашивания колбасы в розовый цвет (по желанию);
  • сухие ароматные травы и специи по вкусу;
  • натуральная или искусственная оболочка;
  • колбасный шприц или мясорубка с насадкой для сосисок.

Рецепт

  • Нарежьте филе кусочками и прокрутите в мясорубке через самую мелкую насадку. Если используете сало, прокрутите его вместе с фаршем. Готовый фарш посолите и добавьте специи.
  • Хорошо перемешайте фарш и отбейте его в течение трёх-пяти минут. Затем распределите по дну миски или по пакету и уберите в морозильную камеру на час.
  • Сделайте сок из свёклы в соковыжималке или натрите свёклу на тёрке, а затем отожмите через сито или марлю.
  • Охлаждённый фарш измельчите в кухонном комбайне, постепенно тонкой струйкой вливая растопленное масло (если не добавляли сало).

У вас должна получиться однородная масса – по консистенции как густая эмульсия. Чтобы поддерживать низкую температуру эмульсии, можно дополнительно поставить ёмкость с ней в миску со льдом. Для розового цвета колбасы добавьте в мясную эмульсию свекольный сок и перемешайте.

Фото: unsplash.com/@sigmund

Натуральная оболочка обычно продаётся в соли, поэтому перед использованием хорошо промойте её изнутри. Если используете искусственную оболочку – следуйте указаниям на упаковке. Начините оболочку. Залейте колбасу кипятком, оставьте на 10 минут. Когда вода остынет – залейте снова на 10 минут. Также колбасу можно запечь в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут.

Если времени на готовку нет, а кухонной плите вы предпочитаете полки магазина, вооружитесь нашими советами по выбору полезной колбасы.

Какая колбаса полезнее и как правильно её выбирать. 4 совета от врача и шеф-повара Какая колбаса полезнее и как правильно её выбирать. 4 совета от врача и шеф-повара
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Идеальная осанка за 15 минут в день. 5 лёгких и эффективных упражнений
Идеальная осанка за 15 минут в день. 5 лёгких и эффективных упражнений
Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
Йога поможет сделать секс ярче. 7 поз для повышения женского либидо
TOP 3
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам
Питание
Скидка за мини-юбку и лишний вес. 5 скандальных ресторанов с аморальными акциями
Скидка за мини-юбку и лишний вес. 5 скандальных ресторанов с аморальными акциями
Тренды
5 киногероев, которые любят спорт и вдохновят вас изменить образ жизни
5 киногероев, которые любят спорт и вдохновят вас изменить образ жизни
Мотивация
© championat.com 2000–2022