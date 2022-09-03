Как понять, какой вид спорта выбрать для ребёнка. Рекомендации учителя и психолога

Зачастую родители с раннего возраста хотят отдать своего ребёнка в спортивную секцию и начинают задумываться о том, какой же вид спорта для него выбрать. Необходимо помнить, что очень важно учитывать предрасположенность и желания ребёнка.

Елена Филина учитель физической культуры Домашней школы «ИнтернетУрок» Чаще всего родители выбирают секцию, расположенную рядом с домом, или тот вид спорта, которым они сами занимались или хотели заниматься.

Оцените способности ребёнка

Перед тем как сделать выбор, родителям стоит для начала самостоятельно оценить способности ребёнка. Возможно, вы заметите, что он очень быстро бегает, хорошо координирован, тогда можно обратить внимание на такой вид спорта, как футбол. Хорошо развита гибкость — можно задуматься о художественной или спортивной гимнастике. Или ребёнок имеет определённые антропометрические особенности, например, высокий рост, тогда можно задуматься о волейболе или баскетболе.

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Также очень важным моментом является желание самого ребёнка, необходимо предоставить ему свободу выбора. Всё-таки физические способности и антропометрические данные не всегда являются определяющими.

Психологические особенности ребёнка имеют приоритетное значение. Если ребёнок сам не может ответить на вопрос, каким видом спорта он хотел бы заниматься, можно предложить ему пробные занятия в различных секциях, и уже после этого он сможет сделать свой выбор.

Выберите личный или командный зачёт

Важно понять, подходит ребёнку индивидуальный или командный вид спорта. В этом как раз и смогут помочь пробные тренировки в различных спортивных секциях. Родители увидят ребёнка в той или иной деятельности и понаблюдают, как он реагирует на разные ситуации. Может, его привлечёт артистический вид спорта, такой как фигурное катание. А может, ему больше понравится спортивная борьба.

Бывают дети, которые с самого раннего возраста проявляют повышенную активность. Таких уже лет с трёх можно отдать на общеразвивающие занятия, например, гимнастикой. Бывают и более пассивные, усидчивые дети. Им могут подойти шахматы, и не нужно пытаться сделать из них боксёров или футболистов.

Перед тем как попасть в спортивную школу, ребёнок обычно проходит просмотр, во время которого тренеры определяют, есть ли у него предрасположенность к этому виду спорта. При этом специалисты смотрят не только на физические способности и антропометрию, но и на психологические особенности детей.

Хотя и есть определённые представления о том, какими должны быть дети для занятий тем или иным видом спорта, всегда есть исключения, и ребёнок, не совсем соответствующий по своим физическим данным, может психологически идеально быть к нему предрасположен.

Когда начать и как это сделать, чтобы не давить на ребёнка

В каждом виде спорта есть определённые требования к возрасту, с которого необходимо начинать заниматься. Например, фигурное катание можно попробовать уже в три года, а в некоторые виды берут только с 10 лет. Это связывают с формированием психики ребёнка и развитием его тела. Ребёнок должен быть готов к этим занятиям, к большим физическим нагрузкам.

Если говорить об общефизической подготовке с элементами того или иного вида спорта, на такие занятия детей берут немного раньше. Так и у родителей, и у ребёнка появляется возможность понять, нравится ли ему вид спорта, и легче пройти просмотр в спортивную школу.

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В первую очередь родителям важно определиться, для чего они отдают ребёнка в спорт. Именно их желания и ожидания порой приводят к давлению на ребёнка.

Запомните: в процессе своих занятий ребёнок никому ничего не должен. Тренировки в секции должны ему нравиться и приносить удовольствие. А от родителей нужна только поддержка. Необходимо помочь чаду расслабиться и самосовершенствоваться добровольно. Научите ребёнка тренироваться для себя, а не для родителя, тренера или ради награды.

Анна Седельникова психолог широкого профиля, спортивный психолог (профессиональный спорт, спорт высших достижений Самое главное и ценное, что могут сделать родители — это показать ребёнку этот мир. Показать всё, что можно показать, как бы просто ни звучало. На самом деле дети чувствуют намного больше, чем мы думаем. Да, они не всегда могут сказать, что хотят. Хотят играть в футбол, в хоккей, большой теннис, кто-то хочет плавать, а кто-то — стрелять из лука. И да, я не ошиблась, в маленьком возрасте они просто хотят, они вообще не понимают, какой это труд, сколько потом когда-нибудь за это платят и вообще платят ли, и какими травмами опасен этот вид спорта.

В своей практике как спортивный психолог и как мама двух профессиональных спортсменов я встречаю много детей, которые не справляются с предложенными требованиями от родителей и тренеров, потому что они хотят заниматься вообще другим видом спорта. У них банально не хватает физических данных, либо интеллектуальных возможностей (а в спорте без «головы» никуда), либо характера (а это 80% спортивного успеха). Соответственно, отсутствует мотивация, отпадает желание заниматься любым другим видом спорта, наступают апатия и буквальная неприязнь ко всем причастным к этому вопросу.

И главное — важно не давить, не навязывать свои желания, слышать своего ребёнка, чувствовать настроение после выхода с тренировки, чаще общаться и задавать уточняющие вопросы: «Как ты себя чувствуешь? Что было на тренировке? Что получалось или нет? Какие у тебя отношения с тренером?» и т.д. Если же родители не будут участвовать в жизни ребёнка и его спортивной карьере, к сожалению, вряд ли можно достичь успехов.

Об эффективных способах сподвигнуть ребёнка на занятия спортом рассказали в предыдущем материале.