Что лучше всего есть осенью? Список полезных продуктов

С приходом осени наш рацион перестраивается. Это обусловлено понижением температуры воздуха, изменением ассортимента на прилавках, а также биологическими особенностями организма. Рассказываем, как правильно питаться осенью.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Осень наступила, а значит, пришло время менять привычный режим дня и питания. Согласно аюрведе, осень находится под управлением вата-доши, которая определяет правила питания и меню осеннего сезона.



Аюрведа — это древняя индийская система альтернативной медицины. В ней сущность каждого человека, или доша, — это соотношение уникальных психических и физических характеристик. Аюрведа выделяет три доши: вата, питта и капха — воздух и эфир (или пространство); огонь и вода; вода и земля.

Эти три элемента ответственны за все биологические, психологические и физиопатологические (болезнетворные) процессы тела, ума и сознания. Подробнее о принципах аюрвеоды читайте по ссылке ниже.

Осенняя погода часто бывает ветреная, холодная и сухая, что отражается на физическом и моральном состоянии человека. Чтобы период под покровительством ваты-доши не нарушил вашего равновесия, нужно ввести в рацион и образ жизни тёплые, заземляющие, стабилизирующие, увлажняющие и смягчающие продукты и практики, например, массаж и ароматерапию.

Осенью необходимо укрепить естественный иммунитет, подпитать ткани и подготовить организм к холодным зимним месяцам. В аюрведе есть советы по питанию и образу жизни для каждого типа конституции, но я дам три общих совета для осеннего периода.

Совет № 1. Добавьте в меню сезонные продукты

Основы аюрведы гласят, что существует связь между продуктами и временем года, в котором они созревают. Если человек ест несоответствующие поре года продукты, он нарушает естественный баланс и выводит организм из равновесия.

Именно поэтому осенью нужно есть больше сезонных овощей и фруктов, которые дают нам силы и защищают от болезней. Нужно наполнить обеденный стол тыквой, яблоками, айвой, грибами, цветной и белокочанной капустой, гранатами и репой.

Фото: unsplash.com/@missnjc

Для поддержания ума и энергетики полезны травы и специи: базилик, ромашка, валериана, ашваганда, алтей, шатавари, амалаки, балу, харитаки.

Совет № 2. Измените режим питания

Обязательно следует изменить режим питания. Нужно понемногу ограничивать употребление холодной пищи и салатов и увеличивать объём тёплых блюд в меню (овощные рагу и супы, цельнозерновые каши с маслом гхи).

Пища в этот период должна быть влажной, маслянистой и тёплой. Преобладающими вкусами должны стать сладкий, кислый и солёный. Для того чтобы улучшить пищеварение осенью, добавляйте в пищу ароматные специи: кумин, кардамон, кориандр, фенхель, имбирь.

Фото: unsplash.com/@ameya_puro

Воду и все напитки нужно пить тёплыми. Холодная вода в этот период провоцирует вздутия и несварение. Лучше отказаться от возбуждающих напитков — кофе и чёрного чая, чтобы избежать нервозности.

Кофе и чай замените на цикорий, имбирный или имбирно-мятный чай, шиповник и боярышник. Полезно пить на ночь тёплое молоко со специями, в данном случае с имбирём и кардамоном. О других напитках, которыми можно заменить кофе, читайте по ссылке ниже.

Защитить от простуд помогут куркума, пажитник, чёрный перец, горчица, тмин. Травяные чаи замечательно дополнят корица, кардамон, гвоздика и мускатный орех.

Совет № 3. Освойте ароматерапию

Ароматерапия осенью — это не только профилактика заболеваний, но и отличный способ релаксации, поддержание хорошего эмоционального состояния и настроения. Осенняя ароматерапия может включать в себя ряд эфирных масел:

цитрусовые — отлично поднимают настроение и укрепляют нервную систему;

хвойные — снимают стресс и успокаивают, обладают антисептическим свойством;

сандаловое, мускусное, коричное и камфорное масло — обладают антиоксидантным, противовирусным и противомикробным свойствами;

эвкалиптовое масло, масло тимьяна или чайного дерева — оказывают мощный профилактический эффект от простуды и ОРВИ.

Продукты осеннего сезона: польза и рекомендации

Осенью можно и нужно есть все созревшие корнеплоды, овощи и фрукты. Главные продукты осеннего сезона — орехи, цельные зёрна, корнеплоды, бобы, масла (топлёное масло гхи, оливковое, тыквенное, кунжутное) и молочные продукты.

Чтобы поддержать иммунитет, введите в рацион:

лимоны;

варёные или тушёные яблоки;

миндаль;

красную свёклу;

сладкий картофель (батат);

мускатную тыкву.

В этот период можно побаловать себя сладкими осенними фруктами, но не забывайте о мере:

абрикосы;

ананасы;

дыни;

спелые сливы;

инжир.

Овощи могут быть как сладкими, так и горькими, а свежие травы прекрасно дополняют вкусовую палитру осеннего меню. От мяса отказываться не стоит, но лучше выбирать белое мясо или дичь: курица, индейка, цесарка, утка. Любителям бобовых рекомендую выбирать маш и красную чечевицу, которые легко усваиваются.

Фото: unsplash.com/@foodreich

Питайтесь вкусно и полноценно, чтобы осенняя пора запомнилась буйством красок и уютными вечерами, а не простудами и серой хандрой. Проверьте свой тип доши по аюрведе, чтобы узнать больше тонкостей питания и быть в прекрасном настроении, несмотря на непогоду за окном.