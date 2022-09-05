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Как быстро понизить давление без таблеток в домашних условиях — 4 способа, которые точно сработают

Как понизить давление. 4 способа, которые точно сработают
Ирина Юзуп
4 способа понизить давление
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Эту проблему можно выявить по нескольким симптомам.
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Ирина Юзуп
к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Как понять, что у вас поднялось давление? Что делать, чтобы его понизить?

Если вы страдаете гипертонией (повышением артериального давления), вероятнее всего, у вас есть схема лечения, назначенная врачом: список купирующих приступы препаратов. Оптимальным считается давление 120/80. Расхождение на 5-8 единиц также считается нормой. При этом норма давления может быть индивидуальной для каждого: в зависимости от роста и веса, физической активности (у спортсменов часто повышенное давление), от перенесённых заболеваний или хронических патологий.

Если же повышение давления застало вас врасплох, нужно знать, что можно сделать в домашних условиях.

Как понять, что у вас высокое давление

Основные признаки повышения давления:

  • пульсирующая головная боль (часто в области затылка);
  • возможно повышение температуры;
  • боль в груди;
  • головокружение;
  • «мушки» перед глазами;
  • покраснение лица и одышка.

Если замечены симптомы – необходимо измерить давление, если есть возможность, или вызвать скорую помощь.

Как быстро понизить давление

Первая медицинская помощь – откройте окна, чтобы наполнить помещение свежим воздухом, обеспечьте тишину и покой, выпейте воды.

Заниматься самолечением не стоит, однако для экстренной помощи могут пригодиться следующие препараты и советы:

  • корвалол и валериана могут помочь в снижении давления, принимать по инструкции и только в том случае, если нет аллергии на компоненты (детям не рекомендуется);
  • тёплая ванна для конечностей – этот способ позволяет расширить сосуды рук и ног, что немного снизит повышенное давление;
  • нужно сидеть, для стабилизации сердечного ритма можно сделать дыхательную гимнастику, чередуя глубокий вдох с глубоким выдохом (повторяя 3-5 минут);
  • фитотерапия – чай с мятой, каркаде или зелёный чай (не горячий) могут понизить давление.

Давление помогут понизить и некоторые продукты, которые, вполне возможно, есть у вас под рукой. О том, какие это продукты, читайте в этой статье.

Какие продукты помогают снизить артериальное давление? Какие продукты помогают снизить артериальное давление?
Важно! Назначать лекарства от повышения давления самостоятельно запрещено. Существует пять групп препаратов, влияющих не на само артериальное давление, а на причину его повышения. Только определив фактор, вызывающий гипертонию, можно назначить лечение.
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