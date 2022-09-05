Как понизить давление. 4 способа, которые точно сработают

Эту проблему можно выявить по нескольким симптомам.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как понять, что у вас поднялось давление? Что делать, чтобы его понизить?

Если вы страдаете гипертонией (повышением артериального давления), вероятнее всего, у вас есть схема лечения, назначенная врачом: список купирующих приступы препаратов. Оптимальным считается давление 120/80. Расхождение на 5-8 единиц также считается нормой. При этом норма давления может быть индивидуальной для каждого: в зависимости от роста и веса, физической активности (у спортсменов часто повышенное давление), от перенесённых заболеваний или хронических патологий.

Если же повышение давления застало вас врасплох, нужно знать, что можно сделать в домашних условиях.

Как понять, что у вас высокое давление

Основные признаки повышения давления:

пульсирующая головная боль (часто в области затылка);

возможно повышение температуры;

боль в груди;

головокружение;

«мушки» перед глазами;

покраснение лица и одышка.

Если замечены симптомы – необходимо измерить давление, если есть возможность, или вызвать скорую помощь.

Как быстро понизить давление

Первая медицинская помощь – откройте окна, чтобы наполнить помещение свежим воздухом, обеспечьте тишину и покой, выпейте воды.

Заниматься самолечением не стоит, однако для экстренной помощи могут пригодиться следующие препараты и советы:

корвалол и валериана могут помочь в снижении давления, принимать по инструкции и только в том случае, если нет аллергии на компоненты (детям не рекомендуется);

тёплая ванна для конечностей – этот способ позволяет расширить сосуды рук и ног, что немного снизит повышенное давление;

нужно сидеть, для стабилизации сердечного ритма можно сделать дыхательную гимнастику, чередуя глубокий вдох с глубоким выдохом (повторяя 3-5 минут);

фитотерапия – чай с мятой, каркаде или зелёный чай (не горячий) могут понизить давление.

Давление помогут понизить и некоторые продукты, которые, вполне возможно, есть у вас под рукой. О том, какие это продукты, читайте в этой статье.

Важно! Назначать лекарства от повышения давления самостоятельно запрещено. Существует пять групп препаратов, влияющих не на само артериальное давление, а на причину его повышения. Только определив фактор, вызывающий гипертонию, можно назначить лечение.