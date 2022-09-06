Что делать, если во время тренировки заболела голова. Отвечает врач

Есть несколько причин, по которым вы можете плохо себя почувствовать.

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Можно ли заниматься спортом при головной боли? Что делать, если на тренировке заболела голова?

Каждый из нас хоть раз сталкивался с головной болью. В повседневной жизни обычно причиной дискомфорта является избыточный стресс и недосып. Но почему может заболеть голова при физической нагрузке и насколько безопасно при этом продолжать тренировку?

Важно! Если сильные головные боли длятся несколько дней подряд или если в месяц больше дней с головной болью, чем без неё, следует обязательно обратиться к врачу. Это может быть симптомом серьёзного заболевания, и физические нагрузки будут при этом совсем некстати.

Почему на тренировках может болеть голова

Головная боль при физических нагрузках, как правило, возникает из-за расширения кровеносных сосудов в черепе во время интенсивных тренировок. Те, кто столкнулся с этой проблемой, часто описывают боль как пульсирующую и похожую на мигрень, а также жалуются на то, что болит вся голова, а не какая-то конкретная область. Неприятные ощущения обычно длятся от пяти минут до двух суток. Сильная головная боль при физической нагрузке может привести к тошноте и рвоте, дезориентации и нагрузке на зрительный аппарат. Итак, почему же на тренировках может болеть голова?

Даже у человека без каких-либо заболеваний головная боль при физической нагрузке может развиться, если вы пропустили разминку, из-за слишком напряжённого занятия или если в помещении, где вы тренируетесь, очень жарко. Чтобы предупредить неприятные ощущения, нужно:

снизить интенсивность тренировок; своевременно проветривать помещение; не допускать высоких температур в помещении и собственного перегрева; всегда входить в тренировку «постепенно», не забывать про подготовительный этап разминки.

Вариант разминки перед тренировкой можно найти в этой статье.

Жаркая погода

При перегреве во время тренировки ещё больше расширяются сосуды, и может появиться нарушение кровотока, в том числе и в головном мозге. Сосудам будет тяжело справляться с внезапным сильным потоком крови. Чтобы этого не допустить, нужно:

своевременно проветривать помещение;

выбирать для тренировок места в тени, близко к зелёной зоне или водоёму;

не допускать избыточного перегрева собственного тела, лучше остановиться и сделать паузу.

Местность на большой высоте

Интенсивные тренировки на большой высоте могут стать настоящим испытанием, у организма может просто не хватать кислорода на такую нагрузку.

Если на высоте у вас болит голова или мутит даже от резкого подъёма на лифте, лучше отказаться от тренировок с пониженной сатурацией – то есть от слишком интенсивных движений, при которых вам тяжело дышать. Это дополнительная нагрузка на организм. Чаще делайте паузы для дыхательной гимнастики во время тренировки.

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Предрасположенность к мигрени

Если в семейном анамнезе были инсульты или инфаркты, проблемы со свёртываемостью крови, сосудистые заболевания или системно повышенный гомоцистеин — всё это показатели повышенной предрасположенности к сосудистым нарушениям, в том числе и при физической нагрузке. А значит, и возможного появления головной боли.

Зная свои особенности, очень важно правильно выбрать тип нагрузки и её интенсивность. Желательно посоветоваться с врачом и тренером. Выбирать нагрузки по нарастанию интенсивности, начиная с лёгких кардионагрузок, постепенно повышая по возможностям организма.

Неправильная осанка

Обратите внимание на своё положение тела во время тренировок и осанку в течение дня. Если после тренировки появляется небольшая головная боль, возможно, слегка пережаты сосуды шеи, в этом случае попробуйте расслабить мышцы шеи, используя согревание, массаж или упражнения для расслабления.

Обезвоживание

Это одна из самых распространённых причин головной боли после тренировки. Нарушается ликвородинамика организма. Убедитесь, что вы пьёте достаточно воды в течение дня. При желании можно подключить изотонические напитки, насыщенные микроэлементами и минералами.

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Гипогликемия

Она проявляется, если после или во время тренировки вы чувствуете слабость с тремором и даже тошнотой. Эти симптомы могут указывать на то, что уровень сахара в крови слишком низкий и что необходимо «пополнить запасы» энергии. Всегда нужно следить за тем, чтобы у организма было достаточно энергии для тренировок.

Если у вас есть какие-либо из только что упомянутых симптомов во время тренировки, вам следует остановиться. Вы можете пополнить запасы энергии и повысить уровень сахара в крови, потребляя больше углеводов. Хорошо бы иметь при себе питательный напиток.

Есть также определённые продукты или вещества, которые, часто в сочетании с другими причинами, могут вызвать или усугубить головную боль и мигрень. Старайтесь избегать этих потенциально вызывающих головную боль продуктов:

алкоголь (особенно вино или пиво);

шоколад;

кофеин;

старый сыр;

искусственные подсластители;

консерванты (такие как нитраты или нитриты).

Регулярные физические упражнения могут помочь и предотвратить мигрень или, по крайней мере, уменьшить интенсивность боли. Это связано с эндорфинами, вырабатываемыми во время физических упражнений. Главное правильно подобрать свой тип и интенсивность нагрузки и правильно подготовиться к тренировке.