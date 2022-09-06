Зачем ехать в Крым осенью. 4 идеи для незабываемого путешествия

В это время года можно открыть для себя регион с другой стороны.

Крым уже давно не про «дикий» отдых, как в фильме «Три плюс два», и «дикий» же сервис. Если взглянуть на полуостров чуть внимательнее, можно найти с десяток идей для комфортного, насыщенного и интересного отпуска по самым разнообразным запросам.

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Собрал несколько идей для незабываемого отдыха.

Попробовать местные вина

Значительную территорию полуострова покрывают виноградники, рядом с которыми как во времена СССР, так и в последние годы вырастают винодельни и дегустационные дома. Крымские терруары известны в профессиональном сообществе и предлагают ценителям вина широкий диапазон напитков – от тихих молодых до игристых и креплёных.

Рекомендую строить эногастрономический маршрут с учётом нескольких «контрольных точек»: балаклавской «Золотой балки», легендарной «Массандры» в Симеизе, «Коктебеля» и «Бахчисарая» в одноимённых городах и «Севастопольского завода шампанских вин». А к винам подбирать сезонные локальные специалитеты и в первую очередь – инжир.

Кстати, учёные считают, что хорошее вино полезно не только для настроения. Исследователи выяснили, что в составе красного вина есть компонент, который замедляет старение. Подробнее читайте об этом в нашей статье.

Отдохнуть у моря

Вплоть до октября на полуострове продолжается бархатный сезон, когда на пляжах южного берега Крыма, в горах Центрального Крыма и восточных степях особенно комфортно: отдыхающих мало, а тепла – достаточно. К тому же в начале осени резко падает ценник на размещение и трансфер, что позволяет вывести отдых на новый уровень и наконец-то разрушить стереотип о том, что отдыхать в Крыму можно только «дикарём».

Посетить кинолокации

В Крыму сосредоточено так много кинолокаций, что в СССР его называли не иначе как «советским Голливудом». В разное время он играл роль Средиземноморского побережья, долины Лимпопо, испанской Ла-Манчи, Карибского моря, а также вымышленных Зурбагана и Лисса. Среди самых популярных кинолокаций: Большая Ялта, Алушта, Севастополь, Белогорский район.

В Крыму были успешно отсняты сотни легендарных лент, ставших классикой советского, а затем и российского кинематографа: «Асса», «Человек-амфибия», «Спортлото-82». И не в последнюю очередь благодаря местам съёмок: чего стоят одни только алые паруса, развевающиеся на фоне зелени Коктебеля!

Коктебель Фото: istockphoto.com

Пройти путями писателей и поэтов

Крым вдохновлял и вдохновляет выдающихся российских писателей, актёров и музыкантов. Ему посвящали оды Пушкин и Толстой, Горький, Пастернак, Зощенко и, разумеется, признанный «гений места» – Чехов. Именно с набережных крымских городов уплывала в эмиграцию неблагонадёжная интеллигенция. А музыкальные референсы в сторону полуострова обнаруживаются в творчестве разножанровых музыкантов – от Шаляпина и Высоцкого до Земфиры и группы «Ундервуд».

Сегодня на высокий статус богемной столицы Крыма претендуют сразу несколько городов, но лидируют – субъективно – Ялта и Коктебель. Именно там рекомендую начинать те самые «поиски вдохновения», которые время от времени необходимы каждому из нас.