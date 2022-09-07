Почему обиды нас разрушают и как этого избежать. 3 способа отпустить неприятную ситуацию

Иногда чувство обиды застаёт нас врасплох – разумно рассуждая, мы понимаем, что причин обижаться нет, но чувство уже возникло, и никуда от него не деться. Почему так случается и как справиться с внезапно нахлынувшими эмоциями? Рассказывает психолог.

Елизавета Филоненко психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей Как отпустить обиду и простить? Есть несколько эффективных способов.

Если вы обиделись на кого-то, спросите себя – что происходит на самом деле, и вы обнаружите, что:

вы осуждаете действия другого (обидчика), то есть попросту злитесь на него;

вы уверены, что этот человек действовал добровольно, то есть имел свободу поступить иначе;

вы уверены, что обидчик был осведомлён о том, что поступает плохо, и знал, как вы представляете себе его идеальное поведение.

Только при наличии всех трёх компонентов обида состоится. Чтобы снизить чувство обиды или вообще меньше обижаться в жизни, нужно работать над собой в нескольких направлениях:

1. Позволяйте себе чувствовать гнев, злиться на других, если они действуют вразрез с вашими интересами. Вам необязательно выражать этот гнев внешне, это далеко не всегда разумно. Признавайте и называйте это чувство внутри себя.

Обида — замаскированный гнев, давая карт-бланш гневу внутри вас, вы делаете маскировку обидой просто ненужной.

2. Яснее выражайте свои желания и ожидания другим людям. Часто обидчивые люди считают, что другой должен сам всё понимать, догадываться об их желаниях. Скрытые ожидания определённого поведения другого человека – идеальное топливо для обид.

Не играйте в прятки, помогите близкому понять вас лучше, наведите его на правильный способ общения с вами — и поводов для обид станет меньше, а жить будет веселее.

Вы замечали, что в обиде есть нечто детское? Дети часто обижаются, не будучи в состоянии понять, что мир сложный, а люди не всегда учитывают их интересы, а уж тем более не ставят их на первое место.

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3. Учитесь рассматривать ситуацию с точки зрения интересов других людей, тренируйте разные точки зрения на вещи. Частые обиды исходят из слишком жёсткого понимания того, как «должно», как «правильно». Мы не допускаем разные взгляды, противоположные нашим интересы, слишком зациклены на единственно правильной собственной картине мира.

Принятие того, что люди часто поступают так, как видят правильным они, а не так, как видим правильным мы, позволяет развить широту взглядов. Чем шире ваши представления о мотивах поступков человека, тем больше вы защищены от обидчивости.

Когда мы находимся в плохом настроении, может показаться, что всё против нас, и любое действие вокруг окрашивается в тёмные драматичные тона. В таком состоянии легко сделать ошибку или кого-то обидеть. В предыдущем материале рассказали, чего делать точно не стоит.