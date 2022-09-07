Как правильно варить кукурузу в початках. 3 простых правила

Блюдо можно добавить в детский рацион или в полезное меню для взрослого.

Кукуруза –очень распространённый продукт. Её выращивают во многих странах, а используют в пищу круглый год. Зёрна богаты витаминами: РР, Е, D, К, витаминами группы В (В1, В2) и аскорбиновой кислотой. В початках этого растения находятся ценные минеральные вещества: соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также микроэлементы: никель и медь. В кукурузном белке присутствуют незаменимые аминокислоты: триптофан и лизин.

В 100 г сырой кукурузы содержится 2,5 г клетчатки, а в том же количестве отваренной — 2,7 г клетчатки. Как же отварить кукурузу, чтобы она была вкусной и не потеряла своих свойств? Рассказывает шеф-повар.

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Кукуруза бывает двух разных видов: кормовая и сахарная. И ту и другую можно употреблять, но вкуснее — сахарная. Сезон кукурузы — август-сентябрь. Но как же отварить её так, чтобы она получилась вкусной? Для это надо правильно выбрать популярный злак.

Правила варки кукурузы

При выборе кукурузы очень важно, чтобы початки были жёлтые, мягкие, листья зелёные, без черноты. Чем насыщеннее цвет зёрен, тем она старше – время варки увеличится.

Перед тем как варить кукурузу, нужно сделать два важных шага:

возьмите большую кастрюлю с толстым дном;

очистите кукурузу от листьев и ворсинок, промойте её;

Затем доведите воду до кипения и положите кукурузу в кастрюлю. Не режьте, положите её в кастрюлю целиком, чтобы максимально сохранить сок. Добавляем немного сливочного масла. Варим на среднем огне 20–30 минут, за пять минут до готовности солим кукурузу. Сливаем воду, накрываем крышкой и заворачиваем в полотенце на 10–15 минут.

Среднее время варки кукурузы от 20 до 40 минут. После варки её стоит есть сразу, так как после остывания она начинает твердеть. Варёную кукурузу можно хранить в холодильнике (хорошо упаковав каждый початок) три-четыре дня, перед употреблением разогреть.

Кукурузу в различных видах рекомендуется включать в детский рацион и в состав различных диет, так как она снабжает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

Кукурузу можно заменить на овощи. О том, как правильно их готовить, читайте по ссылке ниже.