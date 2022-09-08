Советы для тех, кто не планирует отдыхать в пятизвёздочных отелях. Разбираем одежду, обувь, гаджеты, еду и даже аптечку.

Как подготовиться к автопутешествию на Юг России. Что важно учесть и что взять с собой

Это вторая часть краткого курса, составленного после моего путешествия на Юг России в рамках ралли-рейда «Шёлковый путь» – 2022. Напомню — это только моё мнение и мой опыт проезда. Первую часть можно найти здесь.

Помните, что путешествия — это очень интересно с точки зрения модного понятия «экспириенс». Но не забывайте, что практически везде вы – гости; при этом просто так давать себя в обиду не стоит. Южные регионы — регионы «купеческие»: обвешивать, обманывать, торговаться до последней капли крови здесь нормальное дело даже по отношению к гостям. Так что, ошибившись, не расстраивайтесь, сохраняйте боевой настрой — не вы первый, не вы последний.

Итак, весь этот текст будет посвящён тому, что и как делать, что брать с собой, покупать или нет и к чему быть готовым в славном южном краю.

Хотим обратить ваше внимание на то, что этот текст для путешественников, собирающихся заезжать в труднодоступные места и организовывать себе активный отдых с палатками.

Что важно учесть перед путешествием

Во-первых, комфорт. Как обычно, в путешествии комфорт будет на том уровне, на который вы сможете его для себя снизить. Астрахань и Волгоград – более-менее финансово стабильные регионы, Чечня и Дагестан обладают определённой, иногда сложной спецификой, Калмыкия — бедная и местами диковатая республика. Да, там есть гостиницы класса «люкс» для бизнесменов, но зачем ехать в Элисту, чтобы жить в отеле? Тогда уж лучше направиться на поиски качественного европейского отдыха. Так что палатки в зубы — и вперёд, покорять горизонт.

Во-вторых, погодные условия. Температурный перепад может быть кардинальным: от +40 днём до +10 ночью. Перепад в давлении тоже (метеозависимым придётся несладко) — с одной стороны горы, с другой степи, с третьей река, и всё это на разных высотах. С непривычки может быть неприятно. Дожди здесь льют «по-взрослому», без всяких лёгких московских накрапываний. На бивуаке в Калмыкии у нас залило магистральную электролинию (да, там электрики тоже не молодцы, но сам факт), а это толстый высоковольтный провод в изоляции и смонтированный высоко от земли щиток. Через 30 минут после дождя жахнуло +35, как только вышло солнце. Через час все вещи были высушены.

В-третьих, колорит. Выше я уже написал пару слов про этику, ниже раскрою шире. Во всех регионах, где мы были, минимум по одному разу сталкивались с ситуацией «у нас здесь так не принято». В том числе, проезжая через блокпосты — их несколько: в Ставрополье, на въезде в Дагестан и на въезде в Чечню. Может быть, дело во внешнем виде вашего покорного слуги или в моей излишне прямой «дипломатии», но общение складывалось далеко не всегда с первого раза.

А сейчас про другое. Про то, что взять с собой.

Фото: istockphoto.com

Одежда

Сразу скажу, прервав спортсменов: только натуральные материалы для «нижних слоёв». Х/б, лён, шерсть — минимум синтетики. Лучше промокнуть/пропотеть и высохнуть/постираться, чем получить раздражение, которое сведёт с ума. Конечно, если у вас есть привычка к синтетической одежде для интенсивных нагрузок, может, вам будет и ок, но интенсивной нагрузки, для которой нужна компрессия, охлаждение или потоотведение, будет не настолько много, чтобы постоянно ходить в крутой спортивной синтетике.

Обязательно возьмите с собой пару вещей с длинным рукавом – шанс, что вы обгорите, довольно велик. Неплохо бы иметь минимум одну рубашку, хоть клетчатую, хоть милитари.

По брюкам: пара карго штанов (не берите чёрные, всё равно выгорят в мерзкий розово-оранжевый, а жарить будет сильнее), шорты обычные, шорты плавательные (это которые с сеткой).

Лайфхак. Штаны афгани. Жарко — подтянули к коленям, прохладно — развернули вниз. Если берёте лёгкие — свобода и прохлада, если плотные — держат температуру внутри. Только внимательно выбирайте ткани, лайкра вас убьёт.

Фото: Дирекция ралли-рейда «Шёлковый путь»

По мужскому нижнему белью: личный опыт говорит, что «пума»/«найки»/«адидас» боксёры — шикарный выбор.

По носкам: я ниже приведу рекомендации по обуви, и исходя из них — берите комплекты коротких и высоких х/б носков. Берите с запасом, потеет тело нещадно, рискуете повторить мою ошибку — в определённый момент, отбегав с запотевшей ногой, стереть её в кровь. Плюс от траншейной болезни никто не застрахован.

Обувь

А теперь к самому главному. Комплект обуви выглядит так — что-то на постоянку, что-то расслабиться походить, что-то для воды. Ниже – по частям:

Постоянка

Трекинговые ботинки или кроссовки. Мой фаворит уже много лет — Lowa Renegade. В этом году попробовал новую для себя фирму — RAX и их трекинговые кроссы. Очень понравилось, но почему-то жарковато, видимо, проблема с вентиляцией. Это обувь, в которой вы будете проводить много времени — все работы вне машины и большую часть за рулём. Крепко, дорого, надёжно.

Не покупайте ни в коем случае реплики. Понятно, что ценники кусаются, но, например, мои «Ренегады» верой и правдой отслужили мне пять лет в довольно жёсткой эксплуатации. Реплики же могут приказать долго жить после первой же интенсивной нагрузки.

Фото: istockphoto.com

Походить и расслабиться

Супермягкие дешёвые кроссовки, льняные тапки на джутовой подошве, слипоны. Кинуть рядом в машину — если затекут ноги при езде, если городской ландшафт, в котором не стоит таскать более тяжёлую обувь.

Для воды

Варианта тут всего два, но оба требуют привычки — классические сланцы или коралловые туфли. И я за второе — нога защищена всё-таки с большего числа сторон. Заходы в Волгу местами довольно крутые, а в мелких речушках много камней, мусора, тины. Лезть туда голыми ногами — идти на риск (помните, что вы на автономке, да?).

Дождь на юге — вообще специфическая история, заливает сразу и быстро. Сушить треккинговую обувь, которая может его не выдержать, всегда довольно долго, а в хлюпающих кроссовках с мокрыми ногами легко простудиться. Поэтому на бетонных/асфальтовых покрытиях коралловые туфли могут вас неожиданно выручить.

Про резиновые сапоги не пишу, потому что, мне кажется, они и так есть с нынешними погодами в каждой машине. А если у вас нет — срочно купите и положите: высокие сапоги, обязательно с манжетой, желательно с усиленной подошвой и носком/пяткой.

Головной убор

Обязательно. Можно любой, по вкусу. Хорошо заходят панамы всех мастей и полные кепки. Помните, от сетчатой кепки толку не будет.

Бонус: бафф. Вообще незаменимая штука, три тысячи вариантов использования. Кайф от промоченного холодной водой баффа на голове в солнцепёк в Астрахани — бесценен.

Как можно носить бафф Фото: istockphoto.com

А теперь к восточным тонкостям. Девушки и юноши. На территории Чечни и Дагестана (как исламских территорий) есть особые требования к внешнему виду, даже для туристов. Не могу сказать, что вас выгонят из города, если вы не будете проходить «по нормам», но определённый уровень общественного порицания вам обеспечен.



Звучат они так (для не мусульман): полностью закрытые ноги, полностью закрытая обувь, юбки строго в пол, крайне желательно закрыть татуировки (я вот этого не сделал, что стало причиной небольшого конфликта). Посещение исламских памятников (в том числе Сердца Чечни) может стать неожиданно нерешаемой проблемой.

Аксессуары

Недорогие спортивные часы. Который год катаю по городам и весям Suunto Core, нарадоваться не могу. У меня с ними было всё — они тонули, горели, чинили машины, один раз даже практически попали под бензопилу на вырубке. Работают как миленькие, ремешки только успевай менять.

Который год катаю по городам и весям Suunto Core, нарадоваться не могу. У меня с ними было всё — они тонули, горели, чинили машины, один раз даже практически попали под бензопилу на вырубке. Работают как миленькие, ремешки только успевай менять. Нож, а желательно два. Только не адские тесаки, разговор вообще не об этом! Мой комплект выглядел так — старый Fiskars K40 и Victorinox Climber. Но я его перекомпоную, взяв вместо «фискаря» проверенную Mora Companion и добавив свой Leatherman Wave+ с комплектом бит.

Только не адские тесаки, разговор вообще не об этом! Мой комплект выглядел так — старый Fiskars K40 и Victorinox Climber. Но я его перекомпоную, взяв вместо «фискаря» проверенную Mora Companion и добавив свой Leatherman Wave+ с комплектом бит. Фонари. Также две штуки – более-менее мощный ручной и налобник для работ. Как ручной есть смысл брать «Яркий Луч», а не дорогущие «Фениксы». «Лучи» достаточно надёжные, а при потере или поломке не будет мучительно больно. А вот с налобниками я неимоверно зафанател от Armytek Zippy. Особенно от клипсы для монтажа на ремень и крепления на шаровую опору.

Также две штуки – более-менее мощный ручной и налобник для работ. Как ручной есть смысл брать «Яркий Луч», а не дорогущие «Фениксы». «Лучи» достаточно надёжные, а при потере или поломке не будет мучительно больно. А вот с налобниками я неимоверно зафанател от Armytek Zippy. Особенно от клипсы для монтажа на ремень и крепления на шаровую опору. Тёмные очки. Обкатал ION Lucid, доволен неимоверно. У меня травмированные глаза (спасибо норвежскому снегу) и недавно обнаруженный астигматизм, так что к защите зрения я отношусь довольно трепетно. ION делают очки для экстремалов, в первую очередь для сёрферов, но и с ралли-рейдом они прекрасно справились.

Обкатал ION Lucid, доволен неимоверно. У меня травмированные глаза (спасибо норвежскому снегу) и недавно обнаруженный астигматизм, так что к защите зрения я отношусь довольно трепетно. ION делают очки для экстремалов, в первую очередь для сёрферов, но и с ралли-рейдом они прекрасно справились. Перчатки. Комплект х/б перчаток и нормальные крепкие кожаные или Mechanix с защитой. Бивачных работ может быть много, машину придётся чинить, дрова рубить при необходимости. Но зачем тогда практически одни из самых крепких перчаток в мире дорогущего бренда? Отвечаю: в предыдущей статье рассказывал вам историю про закипающий автомобиль. Так вот, после замены радиатора или залива антифриза систему нужно прокачать, а температура трубки в критических режимах работы мотора может быть очень высокой. И х/б перчатка от такой температуры не спасёт. Случай на гонке, правда со спортивным автомобилем. Штурман «кибитки» (так называют класс Т1), собственно, отворачивая крышку подзакипшего радиатора, получил в лицо и в руки кипящим антифризом. Ожог, сход с гонки, шрам на всю жизнь.

Комплект х/б перчаток и нормальные крепкие кожаные или Mechanix с защитой. Бивачных работ может быть много, машину придётся чинить, дрова рубить при необходимости. Но зачем тогда практически одни из самых крепких перчаток в мире дорогущего бренда? Отвечаю: в предыдущей статье рассказывал вам историю про закипающий автомобиль. Так вот, после замены радиатора или залива антифриза систему нужно прокачать, а температура трубки в критических режимах работы мотора может быть очень высокой. И х/б перчатка от такой температуры не спасёт. Случай на гонке, правда со спортивным автомобилем. Штурман «кибитки» (так называют класс Т1), собственно, отворачивая крышку подзакипшего радиатора, получил в лицо и в руки кипящим антифризом. Ожог, сход с гонки, шрам на всю жизнь. Телефон с Powerbank. И минимум два зарядных кабеля с собой.

И минимум два зарядных кабеля с собой. Сумка-банан. Видел, что многие ходят с крупными сумками от Nike, но я предпочитаю недавно открытый для себя бренд Rhombys (наши ребята из Краснодара). Ещё отличный обнаруженный вариант — сумки от LowePro, удобные и крупные, всё-таки бренд специализируется на сумках и рюкзаках для фотографов.

Снаряжение

Палатка. Обязательно с показателем водостойкости тента выше 3000.

Обязательно с показателем водостойкости тента выше 3000. Спальный мешок. Я давно отказался от летних спальников, по мне — толку от них никакого. Даже в жаркую погоду вожу с собой мешок-одеяло от Huntsman на -15/-20. Если жарко — он выступает дополнительным смягчением, если холодно — укрывающим основным слоем, плюс из-за формы одеяла прекрасно можно накрыться в машине, а внешний слой из оксфорда отстирывается обычной водой.

Я давно отказался от летних спальников, по мне — толку от них никакого. Даже в жаркую погоду вожу с собой мешок-одеяло от Huntsman на -15/-20. Если жарко — он выступает дополнительным смягчением, если холодно — укрывающим основным слоем, плюс из-за формы одеяла прекрасно можно накрыться в машине, а внешний слой из оксфорда отстирывается обычной водой. Раскладушка. Никакая пенка/коврик/матрас не заменят раскладушки. Всё, без вариантов. Плюсы — высота от земли позволит вам не замерзнуть (почва, кстати, тоже промерзает, а асфальт обладает уникальным свойством быстро набирать и терять температуру), минусы — место и размер. При транспортировке нужно учитывать размеры раскладушек, палатку тоже нужно подбирать под кровать.

Еда и напитки

Российский юг — регион, в котором всё хорошо с продуктами. Сельское хозяйство находится на довольно высоком уровне, можно не бояться отравиться. Следить надо за другим — есть только свежее. Жара даёт о себе знать, и довольно быстро. Купил — съел, если мы говорим про овощи, рыбу и мясо. Молочные продукты — аналогично.

Самое главное, чего в машине и с собой должно быть в достатке — это вода. Лучше сразу разделить техническую и питьевую. По опыту — питьевая вода лучше всего в маленьких бутылках 0,3 или 0,5. Жидкости вы будете терять много, минимальный объём выпиваемой воды должен составлять на взрослого около 2-2,5 л в зависимости от массы тела. Так что у нас с собой всегда большая упаковка воды и две пятилитровые бутыли.

Не забывайте неплотно есть хотя бы два раза в день — если в ваше тело будет попадать только вода, это довольно быстро приведёт к проблемам с пищеварением.

Фото: Дирекция ралли-рейда «Шёлковый путь»

Аптечка

Классический набор путешественника всё-таки требует расширения. По классике — поднимаемся снизу вверх.

Охлаждающие мази от ушибов и растяжений.

Пластыри: бактерицидный и рулонный.

Бинт обычный, стерильный и эластичный.

Йод и зелёнка в карандашах.

Перекись водорода и хлоргексидин.

Нерецептурные анальгетики — лично я советую «Нимесил» в порошке.

Нерецептурные противогистаминные средства.

Валидол, цитрамон, анальгин, баралгин, но-шпа (на жаргоне называется «аптечка из 90-х»).

Шины на все конечности плюс воротник.

Капли в нос — «Ринофлуимуцил» или «Тизин».

Капли в глаза.

Это — минимум. Помните, что он на самом деле чаще всего не столько для вас, сколько для «товарища-неудачника».

Фото: istockphoto.com

Важный момент. Повторите нормативную базу по оказанию первой медицинской помощи.

Никогда не лезьте на рожон просто из чувства героизма — даже если вы профессиональный спасатель или медик, сейчас вы не при исполнении, а в равной степени как за оставление в опасности есть наказание и за халатность или неврачебную ошибку. Здесь хорошо подходит тезис из аварийной ситуации на самолёте — кислородную маску сначала на себя, потом на ребёнка. Тут также — сначала вы, потом все остальные.

На этой позитивной ноте мой краткий курс и рассказ про Юг заканчивается. Впереди — «Пеший север, или Как съездить в Мурманск на выходные».