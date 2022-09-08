Как подготовиться к автопутешествию на Юг России. Что важно учесть и что взять с собой

Это вторая часть краткого курса, составленного после моего путешествия на Юг России в рамках ралли-рейда «Шёлковый путь» – 2022. Напомню — это только моё мнение и мой опыт проезда. Первую часть можно найти здесь.
Помните, что путешествия — это очень интересно с точки зрения модного понятия «экспириенс». Но не забывайте, что практически везде вы – гости; при этом просто так давать себя в обиду не стоит. Южные регионы — регионы «купеческие»: обвешивать, обманывать, торговаться до последней капли крови здесь нормальное дело даже по отношению к гостям. Так что, ошибившись, не расстраивайтесь, сохраняйте боевой настрой — не вы первый, не вы последний.
Итак, весь этот текст будет посвящён тому, что и как делать, что брать с собой, покупать или нет и к чему быть готовым в славном южном краю.
Что важно учесть перед путешествием
Во-первых, комфорт. Как обычно, в путешествии комфорт будет на том уровне, на который вы сможете его для себя снизить. Астрахань и Волгоград – более-менее финансово стабильные регионы, Чечня и Дагестан обладают определённой, иногда сложной спецификой, Калмыкия — бедная и местами диковатая республика. Да, там есть гостиницы класса «люкс» для бизнесменов, но зачем ехать в Элисту, чтобы жить в отеле? Тогда уж лучше направиться на поиски качественного европейского отдыха. Так что палатки в зубы — и вперёд, покорять горизонт.
Во-вторых, погодные условия. Температурный перепад может быть кардинальным: от +40 днём до +10 ночью. Перепад в давлении тоже (метеозависимым придётся несладко) — с одной стороны горы, с другой степи, с третьей река, и всё это на разных высотах. С непривычки может быть неприятно. Дожди здесь льют «по-взрослому», без всяких лёгких московских накрапываний. На бивуаке в Калмыкии у нас залило магистральную электролинию (да, там электрики тоже не молодцы, но сам факт), а это толстый высоковольтный провод в изоляции и смонтированный высоко от земли щиток. Через 30 минут после дождя жахнуло +35, как только вышло солнце. Через час все вещи были высушены.
В-третьих, колорит. Выше я уже написал пару слов про этику, ниже раскрою шире. Во всех регионах, где мы были, минимум по одному разу сталкивались с ситуацией «у нас здесь так не принято». В том числе, проезжая через блокпосты — их несколько: в Ставрополье, на въезде в Дагестан и на въезде в Чечню. Может быть, дело во внешнем виде вашего покорного слуги или в моей излишне прямой «дипломатии», но общение складывалось далеко не всегда с первого раза.
А сейчас про другое. Про то, что взять с собой.
Фото: istockphoto.com
Одежда
Сразу скажу, прервав спортсменов: только натуральные материалы для «нижних слоёв». Х/б, лён, шерсть — минимум синтетики. Лучше промокнуть/пропотеть и высохнуть/постираться, чем получить раздражение, которое сведёт с ума. Конечно, если у вас есть привычка к синтетической одежде для интенсивных нагрузок, может, вам будет и ок, но интенсивной нагрузки, для которой нужна компрессия, охлаждение или потоотведение, будет не настолько много, чтобы постоянно ходить в крутой спортивной синтетике.
Обязательно возьмите с собой пару вещей с длинным рукавом – шанс, что вы обгорите, довольно велик. Неплохо бы иметь минимум одну рубашку, хоть клетчатую, хоть милитари.
По брюкам: пара карго штанов (не берите чёрные, всё равно выгорят в мерзкий розово-оранжевый, а жарить будет сильнее), шорты обычные, шорты плавательные (это которые с сеткой).
Фото: Дирекция ралли-рейда «Шёлковый путь»
По мужскому нижнему белью: личный опыт говорит, что «пума»/«найки»/«адидас» боксёры — шикарный выбор.
По носкам: я ниже приведу рекомендации по обуви, и исходя из них — берите комплекты коротких и высоких х/б носков. Берите с запасом, потеет тело нещадно, рискуете повторить мою ошибку — в определённый момент, отбегав с запотевшей ногой, стереть её в кровь. Плюс от траншейной болезни никто не застрахован.
Обувь
А теперь к самому главному. Комплект обуви выглядит так — что-то на постоянку, что-то расслабиться походить, что-то для воды. Ниже – по частям:
Постоянка
Трекинговые ботинки или кроссовки. Мой фаворит уже много лет — Lowa Renegade. В этом году попробовал новую для себя фирму — RAX и их трекинговые кроссы. Очень понравилось, но почему-то жарковато, видимо, проблема с вентиляцией. Это обувь, в которой вы будете проводить много времени — все работы вне машины и большую часть за рулём. Крепко, дорого, надёжно.
Не покупайте ни в коем случае реплики. Понятно, что ценники кусаются, но, например, мои «Ренегады» верой и правдой отслужили мне пять лет в довольно жёсткой эксплуатации. Реплики же могут приказать долго жить после первой же интенсивной нагрузки.
Фото: istockphoto.com
Походить и расслабиться
Супермягкие дешёвые кроссовки, льняные тапки на джутовой подошве, слипоны. Кинуть рядом в машину — если затекут ноги при езде, если городской ландшафт, в котором не стоит таскать более тяжёлую обувь.
Для воды
Варианта тут всего два, но оба требуют привычки — классические сланцы или коралловые туфли. И я за второе — нога защищена всё-таки с большего числа сторон. Заходы в Волгу местами довольно крутые, а в мелких речушках много камней, мусора, тины. Лезть туда голыми ногами — идти на риск (помните, что вы на автономке, да?).
Дождь на юге — вообще специфическая история, заливает сразу и быстро. Сушить треккинговую обувь, которая может его не выдержать, всегда довольно долго, а в хлюпающих кроссовках с мокрыми ногами легко простудиться. Поэтому на бетонных/асфальтовых покрытиях коралловые туфли могут вас неожиданно выручить.
Про резиновые сапоги не пишу, потому что, мне кажется, они и так есть с нынешними погодами в каждой машине. А если у вас нет — срочно купите и положите: высокие сапоги, обязательно с манжетой, желательно с усиленной подошвой и носком/пяткой.
Головной убор
Обязательно. Можно любой, по вкусу. Хорошо заходят панамы всех мастей и полные кепки. Помните, от сетчатой кепки толку не будет.
Бонус: бафф. Вообще незаменимая штука, три тысячи вариантов использования. Кайф от промоченного холодной водой баффа на голове в солнцепёк в Астрахани — бесценен.
Как можно носить бафф
Фото: istockphoto.com
Звучат они так (для не мусульман): полностью закрытые ноги, полностью закрытая обувь, юбки строго в пол, крайне желательно закрыть татуировки (я вот этого не сделал, что стало причиной небольшого конфликта). Посещение исламских памятников (в том числе Сердца Чечни) может стать неожиданно нерешаемой проблемой.
Аксессуары
- Недорогие спортивные часы. Который год катаю по городам и весям Suunto Core, нарадоваться не могу. У меня с ними было всё — они тонули, горели, чинили машины, один раз даже практически попали под бензопилу на вырубке. Работают как миленькие, ремешки только успевай менять.
- Нож, а желательно два. Только не адские тесаки, разговор вообще не об этом! Мой комплект выглядел так — старый Fiskars K40 и Victorinox Climber. Но я его перекомпоную, взяв вместо «фискаря» проверенную Mora Companion и добавив свой Leatherman Wave+ с комплектом бит.
- Фонари. Также две штуки – более-менее мощный ручной и налобник для работ. Как ручной есть смысл брать «Яркий Луч», а не дорогущие «Фениксы». «Лучи» достаточно надёжные, а при потере или поломке не будет мучительно больно. А вот с налобниками я неимоверно зафанател от Armytek Zippy. Особенно от клипсы для монтажа на ремень и крепления на шаровую опору.
- Тёмные очки. Обкатал ION Lucid, доволен неимоверно. У меня травмированные глаза (спасибо норвежскому снегу) и недавно обнаруженный астигматизм, так что к защите зрения я отношусь довольно трепетно. ION делают очки для экстремалов, в первую очередь для сёрферов, но и с ралли-рейдом они прекрасно справились.
- Перчатки. Комплект х/б перчаток и нормальные крепкие кожаные или Mechanix с защитой. Бивачных работ может быть много, машину придётся чинить, дрова рубить при необходимости. Но зачем тогда практически одни из самых крепких перчаток в мире дорогущего бренда? Отвечаю: в предыдущей статье рассказывал вам историю про закипающий автомобиль. Так вот, после замены радиатора или залива антифриза систему нужно прокачать, а температура трубки в критических режимах работы мотора может быть очень высокой. И х/б перчатка от такой температуры не спасёт. Случай на гонке, правда со спортивным автомобилем. Штурман «кибитки» (так называют класс Т1), собственно, отворачивая крышку подзакипшего радиатора, получил в лицо и в руки кипящим антифризом. Ожог, сход с гонки, шрам на всю жизнь.
- Телефон с Powerbank. И минимум два зарядных кабеля с собой.
- Сумка-банан. Видел, что многие ходят с крупными сумками от Nike, но я предпочитаю недавно открытый для себя бренд Rhombys (наши ребята из Краснодара). Ещё отличный обнаруженный вариант — сумки от LowePro, удобные и крупные, всё-таки бренд специализируется на сумках и рюкзаках для фотографов.
Снаряжение
- Палатка. Обязательно с показателем водостойкости тента выше 3000.
- Спальный мешок. Я давно отказался от летних спальников, по мне — толку от них никакого. Даже в жаркую погоду вожу с собой мешок-одеяло от Huntsman на -15/-20. Если жарко — он выступает дополнительным смягчением, если холодно — укрывающим основным слоем, плюс из-за формы одеяла прекрасно можно накрыться в машине, а внешний слой из оксфорда отстирывается обычной водой.
- Раскладушка. Никакая пенка/коврик/матрас не заменят раскладушки. Всё, без вариантов. Плюсы — высота от земли позволит вам не замерзнуть (почва, кстати, тоже промерзает, а асфальт обладает уникальным свойством быстро набирать и терять температуру), минусы — место и размер. При транспортировке нужно учитывать размеры раскладушек, палатку тоже нужно подбирать под кровать.
Еда и напитки
Российский юг — регион, в котором всё хорошо с продуктами. Сельское хозяйство находится на довольно высоком уровне, можно не бояться отравиться. Следить надо за другим — есть только свежее. Жара даёт о себе знать, и довольно быстро. Купил — съел, если мы говорим про овощи, рыбу и мясо. Молочные продукты — аналогично.
Самое главное, чего в машине и с собой должно быть в достатке — это вода. Лучше сразу разделить техническую и питьевую. По опыту — питьевая вода лучше всего в маленьких бутылках 0,3 или 0,5. Жидкости вы будете терять много, минимальный объём выпиваемой воды должен составлять на взрослого около 2-2,5 л в зависимости от массы тела. Так что у нас с собой всегда большая упаковка воды и две пятилитровые бутыли.
Не забывайте неплотно есть хотя бы два раза в день — если в ваше тело будет попадать только вода, это довольно быстро приведёт к проблемам с пищеварением.
Фото: Дирекция ралли-рейда «Шёлковый путь»
Аптечка
Классический набор путешественника всё-таки требует расширения. По классике — поднимаемся снизу вверх.
- Охлаждающие мази от ушибов и растяжений.
- Пластыри: бактерицидный и рулонный.
- Бинт обычный, стерильный и эластичный.
- Йод и зелёнка в карандашах.
- Перекись водорода и хлоргексидин.
- Нерецептурные анальгетики — лично я советую «Нимесил» в порошке.
- Нерецептурные противогистаминные средства.
- Валидол, цитрамон, анальгин, баралгин, но-шпа (на жаргоне называется «аптечка из 90-х»).
- Шины на все конечности плюс воротник.
- Капли в нос — «Ринофлуимуцил» или «Тизин».
- Капли в глаза.
Это — минимум. Помните, что он на самом деле чаще всего не столько для вас, сколько для «товарища-неудачника».
Фото: istockphoto.com
Никогда не лезьте на рожон просто из чувства героизма — даже если вы профессиональный спасатель или медик, сейчас вы не при исполнении, а в равной степени как за оставление в опасности есть наказание и за халатность или неврачебную ошибку. Здесь хорошо подходит тезис из аварийной ситуации на самолёте — кислородную маску сначала на себя, потом на ребёнка. Тут также — сначала вы, потом все остальные.
На этой позитивной ноте мой краткий курс и рассказ про Юг заканчивается. Впереди — «Пеший север, или Как съездить в Мурманск на выходные».