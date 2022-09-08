Что нужно сделать в ближайшие три месяца, чтобы осенняя хандра прошла мимо вас

4 совета для тех, кто хочет провести осень продуктивно.
Осень – активная пора, новый сезон для старта грандиозных проектов, достижений, планов и целей. Если вы что-то откладывали, то пришла пора действовать.
Эльвира Галимова
основатель PR бюро Done Media и образовательной платформы Done Media Kafedra
Ваш заветный «понедельник» и «подходящий момент» уже наступили. Осваивайте новые профессии, занимайтесь хобби, запишитесь в спортзал, если планировали это сделать.
Действуйте здесь и сейчас
На смену летней беззаботности, тёплым вечерам и неспешным прогулкам пришли прохладные дни. А вместе с ними можно заметить и спад настроения, хандру и даже перебои со здоровьем. Но стоит ли ругать погоду, не имея возможности на неё повлиять?
Фото: unsplash.com/@alexgeerts
Добавьте в свой гардероб ярких красок и одевайтесь теплее. Дополните любимую куртку новым ярким шарфом, шапкой и перчатками. Не отказывайте себе в чашечке горячего чая с мятой и чабрецом. А ещё замените сладости сезонными фруктами: инжиром, хурмой, например. Старайтесь ложиться спать чуть раньше. Световой день стал короче, а организм пока не в силах перестроиться на реалии хмурого утра.
Высыпайтесь
Если чувствуете, что находитесь на грани профессионального выгорания – не спешите сжигать мосты. Сбавьте обороты, возьмите пару дней отпуска за свой счёт, отправьтесь в ближайший дом отдыха или просто пересмотрите дома любимые фильмы, укутавшись в тёплый плед, побыв с семьёй. Возможно, вам всего лишь нужно немного перезагрузиться.
Вдохновляйтесь
Книги, фильмы, музыка, театр и встреча с друзьями. Одним словом, всё, что помогает получить положительный эмоциональный заряд, не будет лишним.
Вот 15 идей, как вдохновиться этой осенью:
Гуляйте по паркам и наблюдайте, как желтеют листья. Сделайте серию фотоснимков одного и того же пейзажа в течение осени. Так вы увидите течение времени.
Приготовьте шарлотку.
Отправляйтесь за грибами.
Поучаствуйте в субботнике.
Начните учиться новому.
Посетите гончарную мастерскую.
Сварите варенье. Желательно – полезное.
Купите яркий вязаный свитер.
Составьте новый плейлист.
Разберите и уберите в шкаф летние вещи, а зимние, наоборот, начните готовить к сезону.
Начните планировать новогодние праздники.
Посмотрите любимый фильм под пледом.
Побывайте в соседнем городке.
Купите абонемент в бассейн.
Наслаждайтесь осенью.
Не откладывайте выполнение дел на потом
Если на излёте рабочей недели у вас осталась пара свободных часов до окончания рабочего дня, не тратьте их на сидение в социальных сетях. Сделайте дела, которые в любом случае никуда от вас не денутся.
Не оставляйте всё до понедельника, не копите снежный ком из рутины и обязательств, а входите в выходные с лёгким сердцем и гордостью за выполненные дела. Победить прокрастинацию поможет наша мини-инструкция по ссылке ниже.