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Вред и польза куриного мяса для организма человека — какое мясо самое полезное

Диетолог развеяла 3 мифа о мясе. Полностью отказываться от него необязательно
Ирина Кононенко
Диетолог развеяла 3 неоднозначных мифа о мясе
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Оно не такое вредное, как многие привыкли думать. Но есть нюансы.

Мясо — любимая еда многих семей, особенно в холодных регионах и в прохладное время года. В зависимости от вида мяса, способа приготовления и даже возраста животного сильно различаются и его свойства. Вокруг него собрано немало мифов. Разберём три из них.

<a href="https://www.championat.com/authors/5087/1.html">Ирина Кононенко</a>
Ирина Кононенко
нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию

Рассказывает, так ли вредно мясо для здоровья.

Миф 1: мясо гниёт в толстом кишечнике

На самом деле, питательные вещества в мясе расщепляются и усваиваются задолго до того, как попадают в толстый кишечник. В тонком кишечнике белки расщепляются на аминокислоты, а жиры – на жирные кислоты. После этого они всасываются через стенку пищеварительного тракта и попадают в кровоток, обеспечивая организм полноценным белком, витаминами В1, В2, В6, РР, В12, биодоступным железом, селеном, цинком.

Так что никакого процесса гниения не происходит, если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом и серьёзных заболеваний.

Миф 2: в мясе много вредных жиров

Насыщенные жирные кислоты действительно поступают в организм в основном с продуктами животного происхождения (с мясом, маслом, молочными и мясными продуктами, яйцами).

Но назвать их однозначно вредными нельзя. Это такие же необходимые организму вещества, как белки и углеводы. В умеренном количестве жиры насыщают организм энергией, становятся строительными молекулами для клеточных структур, тканей и органов.

Как понять, что в вашем рационе слишком много жиров, читайте в материале по ссылке.

Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание Как понять, что вы едите много жирного? 6 признаков, на которые стоит обратить внимание

Миф 3: мясо провоцирует онкологические заболевания и проблемы с сердцем

В масштабном исследовании, опубликованном в 2010 году, авторы объединили данные 20 научных работ, в которых приняли участие более 1 млн человек. В итоге связь между потреблением необработанного мяса и сердечными заболеваниями или диабетом не обнаружили.

Ещё одно крупное исследование, проведённое в Европе, в котором приняли участие 448 568 человек, также не выявило связи между необработанным красным мясом и заболеваниями.

Но стоит подчеркнуть, что речь шла именно о необработанных мясных продуктах — свежих, качественных и правильно приготовленных. А вот сосиски, колбасы и другие подобные изделия в этот список не входили.

Оба исследования выявили значительное увеличение риска для людей, которые употребляли обработанное мясо. В эту категорию входят колбаса, сосиски, бекон, мясные консервы, ветчина. О том, чем ещё может быть опасно мясо, читайте в статье по ссылке.

Почему мясо может быть вредным для организма? Почему мясо может быть вредным для организма?
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