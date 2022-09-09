Как научиться делать бёрпи новичку. 3 шага, которые помогут быстро освоить это упражнение

При регулярных тренировках вы быстро пройдёте путь от новичка до профи.
Бёрпи – одно из самых эффективных упражнений на все группы мышц. Но не только это сделало его таким популярным. Ещё оно отлично сжигает жир – одно повторение сможет сжечь 1,5 килокалории. Разочаруем тех, кто никогда не выполнял это упражнение – бёрпи очень энергозатратное и сложное. Вероятно, не у всех получится сделать его красиво и точно с первого раза. Сегодня мы расскажем о трёх вариантах выполнения этого упражнения: для новичков, любителей и профи. Плавно и поэтапно переходя от одного уровня к другому, вы быстро научитесь делать это упражнение в правильной технике.
Поставьте ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.
Наклонитесь вниз, поставив ладони на пол. Из этого положения быстрым шагом без прыжка примите положение планки на прямых руках. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони строго под плечами.
Плавно опустите колени на пол и выполните отжимание, локти сгибаются назад. Тело при этом составляет ровную линию.
Разогните ноги и вернитесь в положение планки, тут же шагните ногами к ладоням.
Примите положение приседа и, не разгибая колени, сделайте прыжок вверх
Уровень «Продвинутый»
Техника выполнения
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.
Уйдите в присед, руки поставьте на пол перед собой. Из этого положения прыжком перейдите в упор лёжа, контролируйте своё тело, оно должно составлять ровную линию.
Выполните отжимание, отводя локти назад, в нижней точке грудь и колени должны коснуться пола.
Опираясь на колени, сделайте прыжок, подставляя стопы к ладоням, и вернитесь в положение приседа.
Из этой позиции сделайте прыжок вверх.
Уровень «Профи»
Техника выполнения
Поставьте ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.
Уйдите в присед, поставив руки на пол перед собой.
Прыжком отставьте обе ноги назад, приняв положение планки на прямых руках. Не забывайте, что тело должно находиться в постоянном напряжении и составлять ровную линию.
Выполните отжимание, отводя локти назад, грудь должна коснуться пола, но при этом колени пола не касаются.
Из положения планки сделайте прыжок стопами к ладоням и примите положение приседа.
А теперь прыгните вверх, стараясь поднять колени как можно ближе к груди.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Для хорошего результата следует выполнять это упражнение минимум 10 раз в день. Можно делать его отдельно, а можно добавить в тренировку. Бёрпи в тренировочном плане поможет вам похудеть и прокачать свою выносливость. О том, сколько бёрпи в день нужно делать, чтобы похудеть, рассказали в этой статье.