Как научиться делать бёрпи новичку. 3 шага, которые помогут быстро освоить это упражнение

Бёрпи – одно из самых эффективных упражнений на все группы мышц. Но не только это сделало его таким популярным. Ещё оно отлично сжигает жир – одно повторение сможет сжечь 1,5 килокалории. Разочаруем тех, кто никогда не выполнял это упражнение – бёрпи очень энергозатратное и сложное. Вероятно, не у всех получится сделать его красиво и точно с первого раза. Сегодня мы расскажем о трёх вариантах выполнения этого упражнения: для новичков, любителей и профи. Плавно и поэтапно переходя от одного уровня к другому, вы быстро научитесь делать это упражнение в правильной технике.

Наталья Дарашевич фитнес-тренер Показывает три варианта выполнения бёрпи.

Уровень «Новичок»

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.

Наклонитесь вниз, поставив ладони на пол. Из этого положения быстрым шагом без прыжка примите положение планки на прямых руках. Тело и ноги образуют одну прямую линию, ладони строго под плечами.

Плавно опустите колени на пол и выполните отжимание, локти сгибаются назад. Тело при этом составляет ровную линию.

Разогните ноги и вернитесь в положение планки, тут же шагните ногами к ладоням.

Примите положение приседа и, не разгибая колени, сделайте прыжок вверх

Уровень «Продвинутый»

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.

Уйдите в присед, руки поставьте на пол перед собой. Из этого положения прыжком перейдите в упор лёжа, контролируйте своё тело, оно должно составлять ровную линию.

Выполните отжимание, отводя локти назад, в нижней точке грудь и колени должны коснуться пола.

Опираясь на колени, сделайте прыжок, подставляя стопы к ладоням, и вернитесь в положение приседа.

Из этой позиции сделайте прыжок вверх.

Уровень «Профи»

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса.

Уйдите в присед, поставив руки на пол перед собой.

Прыжком отставьте обе ноги назад, приняв положение планки на прямых руках. Не забывайте, что тело должно находиться в постоянном напряжении и составлять ровную линию.

Выполните отжимание, отводя локти назад, грудь должна коснуться пола, но при этом колени пола не касаются.

Из положения планки сделайте прыжок стопами к ладоням и примите положение приседа.

А теперь прыгните вверх, стараясь поднять колени как можно ближе к груди.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Для хорошего результата следует выполнять это упражнение минимум 10 раз в день. Можно делать его отдельно, а можно добавить в тренировку. Бёрпи в тренировочном плане поможет вам похудеть и прокачать свою выносливость. О том, сколько бёрпи в день нужно делать, чтобы похудеть, рассказали в этой статье.