Как тренироваться девушкам с большой грудью. 2 важных фактора, которые нельзя упускать

Девушкам с грудью большого размера непросто подобрать вид спорта, занятия которым не доставляли бы дискомфорта. Кроме того, сложности может вызвать выбор одежды и экипировки для тренировок. Эксперт рассказал, каким спортом стоит заниматься и как правильно выбрать бра.

Кару Каруев бренд-менеджер Demix Рассказывает о том, что важно учитывать на тренировках и как подобрать бра.

Анатомия груди

Самое главное, что нужно понимать про анатомию груди: она представляет собой два кожаных «мешочка» с железами и жировой клетчаткой внутри — они крепятся к грудным мышцам. При этом внутри груди мышц нет, молочные железы пронизаны только связками (связками Купера), то есть волокнами из коллагена и эластина. В целом фиксация грудных желёз к грудной клетке достаточно слабая.

Связки нельзя накачать или натренировать, но можно поддерживать их упругость. Высокоинтенсивные активные тренировки, во время которых грудь колеблется или движется в стороны, наоборот, растягивают связки. И если до 30 лет естественный синтез белков позволяет тканям поддерживать форму, с возрастом коллагена и эластина вырабатывается всё меньше. В сочетании с подвижным спортом это может привести к провисанию груди.

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Правильное бельё

Первое правило занятий спортом — использование специального бра. Причём это правило распространяется на всех девушек вне зависимости от размера груди. Просто обладательницам пышных форм нужно подходить к выбору бюстгальтера более ответственно.

В линейке спортивных брендов существуют бра с тремя видами поддержки: лёгкой, средней и высокой. При любом занятии спортом — неважно, высокоинтенсивные это тренировки или плавание — нужно носить спортивный бюстгальтер.

Лёгкая поддержка подходит девушкам, которые занимаются растяжкой или йогой.

Средняя поддержка, скорее, для бега или силовых тренировок.

А высокая поддержка — это как раз для девушек с большой грудью и для высокоинтенсивных тренировок.

Для сильной поддержки в бра используются специальные технологии и эластичные материалы, которые хорошо отводят влагу и не доставляют дискомфорта. В спортивных бра, в отличие от повседневных, нет внутренних швов и косточек, а поддержка достигается исключительно особой конструкцией и использованием жёстких тканей. Но важно помнить, что спортивный бюстгальтер не должен пережимать грудь и сковывать движения.

С тем, что спортивный топ нужен на тренировке, согласны и врачи. Мнение маммологов читайте в этой статье.

Выбор тренировки

Второе правило занятий спортом — грамотный выбор тренировки. Обладательницам большой груди стоит существенно ограничить бег, прыжки, прямую планку и отжимания от пола. Иными словами, любые упражнения, которые приводят к движению или провисанию бюста. И для этого есть две причины.

Во-первых, как уже говорилось выше, такой спорт растягивает связки Купера — и эффект от тренировок будет, скорее, отрицательным.

Во-вторых, большая грудь может весить пять и более килограммов — высокоинтенсивные тренировки в таком случае оказывают серьёзную нагрузку на мышцы спины. И если девушка до этого не уделяла им особого внимания, такие упражнения становятся травмоопасными.

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Новичкам лучше выбирать спокойные виды фитнеса, которые не сопряжены с прыжками и не требуют высокоамплитудных движений. Оптимальные варианты — йога, стретчинг, плавание, аквааэробика, катание на велосипеде, тренировки с гантелями лёжа на спине. Особое внимание стоит уделять мышцам спины и пресса: из-за пышного бюста на них оказывается высокая нагрузка.

Занятия спортом уже давно не проблема для обладательниц большой груди. Главное — подобрать правильную тренировку и спортивное нижнее бельё, а также укреплять мышцы. И тогда негативное воздействие занятий удастся минимизировать, а форма груди будет оставаться красивой дольше.