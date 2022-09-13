Правильное хранение кроссовок и бейсболок поможет сэкономить пространство дома

Мало кто знает, но большие компании прежде всего отправляют на переговоры красивых и опрятных сотрудников. Это делается для того, чтобы всё прошло успешно. Так работает человеческая психика. В первую очередь мы обращаем внимание на внешний вид и только потом – на внутренний мир. К одежде, а в особенности к таким аксессуарам, как бейсболки и кроссовки, надо относиться очень бережно и внимательно, поскольку это далеко не маловажные элементы гардероба.

О правилах ухода и чистки мы сегодня говорить не будем, нас больше интересует то, как правильно хранить эти вещи.

Как хранить кроссовки дома

Чтобы не придумывать «колесо» заново, можно обратиться к тем методам, которые используют производители. Они являются самыми простыми, удобными и практичными.

В основном на складах обувь хранят в отдельных коробках, где каждая полупара разделяется бумагой, картоном или специальным мешочком, чтобы избежать случайных повреждений. Кроме этого, внутрь обуви помещают бумагу, которая помогает поддерживать первозданную форму.

Фото: istockphoto.com

Использование для хранения одного из нижеописанных способов позволяет подчеркнуть масштабы вашей коллекции, держать её на виду, разделять пары по типу и цвету, а также напоминать вам, что пора бы уже подумать о новом приобретении.

Во время хранения ваших уникальных коллабораций, эксклюзивных и ежедневных пар в домашних условиях можно и отойти от коробок и использовать всевозможные контейнеры и органайзеры. Стоит заметить, что у каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны.

Александр Сиван сникерхед Кроссовки требуют к себе повышенного внимания. Во-первых, многие модели с премиальной кожей могут выцветать и терять форму. Во-вторых, если их вовремя не почистить, то грязь проникнет глубоко в резину и кожу, и привести внешний вид в порядок поможет только профессиональная чистка. Поэтому в качестве мест для хранения обычно используют либо пластиковые контейнеры, либо коробки. Причём коробки в основном защищают от попадания солнечных лучей. Опять же, некоторые пары могут выцветать и скукоживаться под действием солнца.

Плюсы и минусы картонно-коробочного хранения

Плюсы:

долговечность;

защита от воздействия ультрафиолета и возникновения грибка;

экологичный материал, возможный для вторичной переработки;

«стена» из коробок может оживить домашний интерьер.

Минусы:

необходимы маркировки, чтобы понять, что находится внутри;

разность размеров коробок не всегда даёт сложить их аккуратно;

при наличии повреждения коробку придётся выбросить;

легко подвержены деформациям и повреждениям;

занимают много места.

При этом не стоит забывать, что если вы выбираете для хранения этот способ и рассчитываете впоследствии сбывать пары на ресейлах, то коробка от пары будет подтверждением оригинальности и подлинности ваших кроссовок.

Плюсы и минусы хранения в пластиковых контейнерах

Плюсы:

высокая прочность, долговечность и удобство в использовании;

в большинстве случаев сразу понятно, что находится внутри;

можно подобрать контейнеры по виду, форме, объёму и цвету.

Фото: istockphoto.com

Минусы:

низкая либо полностью отсутствующая вентиляция, что содействует возникновению грибка;

низкая защита от ультрафиолета;

не каждый пластик обладает достаточной экологичностью, из-за чего могут выделяться токсичные пары.

Если вам близок этот метод хранения, то периодически придётся ухаживать и за самими контейнерами: промывать, проветривать и использовать как минимум пакетики с силикагелем.

В спорте важны результаты, на которых обычно не экономят. О спортивных вещах, на которые имеет смысл потратиться, можно узнать ниже:

Как хранить бейсболки дома

Головные уборы по праву являются одним из важнейших элементов гардероба для некоторых людей. Они позволяют завершить ваш образ, а ещё защищают голову от солнца, дождя и снега.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

С уверенностью можно сказать, что бейсболка (или кепка, как многие говорят) – наиболее популярный головной убор современности. Этот атрибут, причём не только спортивного образца, есть сейчас почти у каждого. Может показаться, что основное время ношения бейсболки — лето, но это не совсем так.

Бренды-производители имеют довольно широкий ассортимент продукции для любого времени года и погоды, что позволяет использовать бейсболки на круглогодичной основе. Самое важное, что бейсболки тоже необходимо правильно хранить, чтобы они не теряли форму и не портились.

Популярные и удобные варианты для хранения

Каждодневное хранение

В том случае, если у вас не одна бейсболка, а, допустим, пять или 10 и вы носите каждую, правильным решением будет выделить для них полноценную полку в прихожей или в шкафу, с ними ничего не случится и они будут всегда под рукой. Ну а если мы говорим о большем количестве, то вам понадобится куда больше места, можно задуматься даже об отдельном стеллаже.

Кроме отдельной полочки, можно рассмотреть вариант с настенной вешалкой, которая будет использоваться непосредственно для головных уборов. Форму и дизайн уже определите сами, в зависимости от вкусов и окружающего интерьера.

Зачастую для кратковременного хранения обладатели снепбеков пользуются вешалками с прищепками, что позволяет разместить сразу несколько бейсболок в шкафу. А если у вас есть дети, которые тоже носят такой аксессуар, им будет просто дотянуться до кепок, при условии, что вы их повесите пониже.

Чтобы компактно разместить всю вашу «коллекцию» с целью экономии места, задумайтесь о наборе специальных крючков для бейсболок. Это действительно универсальный метод, который позволит вам развесить уборы в любой части квартиры, наподобие охотничьих трофеев. Главное, чтобы вам было удобно.

Фото: unsplash.com/@stellofello

Сезонное хранение

С таким вариантом хранения чуть больше нюансов. При каждодневном хранении хватает того, что вы выделяете небольшое место где-нибудь в прихожей и просто постоянно оставляете бейсболку там. С длительным хранением придётся потратить время и определиться, что вам подойдёт больше, и на ваше решение будут влиять следующие факторы:

количество головных уборов;

фасоны бейсболок;

вариации материалов;

объём свободного пространства, которое вы готовы выделить.

Из основных и стопроцентных вариантов можно выделить два: специальные кофры для хранения и контейнеры. Помните, что к бейсболкам нужно такое же внимание, как и к обуви или другим аксессуарам одежды. Место, где они будут храниться, должно проветриваться, быть защищено от прямых солнечных лучей, влаги и скопления пыли. Собственно, со всеми этими задачами и справляются кофры и контейнеры.

Фото: Павел Сухоруков, «Чемпионат»

По сути, плюсы и минусы хранения в контейнерах такие же, как в случае с кроссовками. Хранение в кофрах отличается от контейнеров тем, что они рассчитаны на количество от трёх до 12 бейсболок максимум. В них лучше хранить уникальные и эксклюзивные экземпляры, а сам кофр можно либо оставить на видном месте, либо спокойно убрать в шкаф.