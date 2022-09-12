Как кататься на сапе в холодной воде. Подробный гид по осеннему сапсёрфингу

Для этого вида спорта плохой погоды не бывает, но кое-что нужно будет учесть.

Картинки со счастливыми райдерами на пляже в майках и шортах создают впечатление, что сапсёрфинг — исключительно летняя активность. Это давно не так. На сапах рассекают даже между заснеженных берегов, не говоря уже об осенних красотах. Официальных запретов на катание в прохладную погоду нет, можно кататься на сапе вплоть до первого льда.

Так что, если душа просит, — не ограничивайте себя. Но обязательно подготовьтесь и докупите дополнительную одежду по нашей инструкции.

Татьяна Казанцева PRO-эксперт Спортмастер PRO Рассказывает о необходимом снаряжении и технике безопасности катания на воде осенью.

Гидрокостюм

Осенью погода становится непредсказуемой: даже если вы не упадёте с сапа, вас может намочить внезапный дождь. Поэтому лучшее вложение в осенние водные тренировки — «сухарь», или сухой гидрокостюм. Он сделан из мембранной ткани, а на запястьях и щиколотках предусмотрены плотные прорезиненные манжеты, которые не пропускают воду. Под такой гидрокостюм в зависимости от температуры вторым слоем надеваются тайтсы и футболка из полиамида или полиэстера либо флисовые штаны и кофта. В особенно холодные дни поздней осени необходим третий слой — термобельё.

Другой вариант, более бюджетный, но и более мокрый, — неопреновый гидрокостюм. Он пропускает воду, но зато в нём не замёрзнешь. Костюмы бывают разной толщины, и важно подобрать такой, в котором вам точно будет тепло.

Общие рекомендации: на 16–18°C — 1,5–2 мм, на 13–16°C — 2–3 мм, на 10–13°C — не менее 3 мм, на 7–9°C — 3–4 мм, на температуру ниже 7°C — не менее 5 мм.

Но проверить свои ощущения в костюме вы сможете только после покупки. Так что лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть, если сомневаетесь, и взять модель с небольшим запасом толщины. Под «мокрый» костюм не нужна дополнительная одежда, греть вас будет сам неопрен.

Фото: istockphoto.com

Спасательный жилет и лиш

Вряд ли вас прельщает перспектива оказаться в холодной воде без средства спасения и без доски. Поэтому, если вдруг вы ещё не приобрели спасательный жилет, самое время сделать это. Бонус — он будет дополнительно греть корпус. Кроме того, необходим лиш — специальный короткий трос, который соединит сап с вашей стопой и удержит его рядом с вами в случае падения.

Обувь

Осенью на сапе уже недостаточно одних сланцев, сандалий или кроксов. Лучше принять это сразу, чем когда после первого часа катания от холодной воды и ветра начнут неметь пальцы, ведь стопы практически не двигаются. И заранее купить подходящую для прохладной погоды водную обувь. На выбор два варианта.

Неопреновые гидроботы для серфинга и сплавов. Не забудьте, что они должны быть такой же толщины, как и гидрокостюм. Такие ботинки удобны своим прорезиненным носком и подошвой, которая будет минимально скользить по сапу, даже если от ветра на нём образуется небольшая наледь.

Полуботинки для водных видов спорта. Сейчас их даже легче найти в спортивных магазинах. В России такие есть у Outventure, Columbia, в том числе модели для детей. Они имеют укреплённый верх и прорези, через которые может сливаться вода. Такие полуботинки вдвойне удобны, потому что их можно носить и осенью, и летом. Только в прохладную погоду под них нужно надевать неопреновые носки.

Аксессуары

Невероятно важная составляющая снаряжения. Без осенних аксессуаров вы наверняка замёрзнете и катание будет испорчено. Поэтому обязательно добавьте в список покупок следующее:

неопреновые носки — защищают стопы от холода и обморожения, надевайте их под полуботинки для водных активностей или дополнительно под неопреновые гидроботы;

неопреновые перчатки — защитят пальцы рук от онемения на холодном ветру;

спортивная балаклава — закроет сразу голову, горло и лицо, не слетит от ветра, в очень холодную погоду можно добавить неопреновую шапку либо непродуваемую шапку с ветрозащитной мембраной;

неопреновая непродуваемая шапка — на случай очень холодного ветра;

самогревы, то есть одноразовые грелки для ног, рук и тела, — вкладываются в обувь, наклеиваются внутрь перчатки или кладутся в карманы, можно найти у Outventure (такие грелки подойдут для сухого гидрокостюма, в неопреновом тепловая реакция закончится при намокании);

фонарь и водонепроницаемый чехол для него — осенью темнеет раньше;

светоотражающий браслет и наклейки на весло — во избежание столкновений, когда начинает темнеть;

термос — в него вы будете наливать горячий чай или суп, чтобы греться не только снаружи, но и изнутри.

И, конечно, не забывайте про герметичный мешок, солнцезащитный крем, если погода ожидается солнечная, перекус, если день на воде будет долгим.

Фото: istockphoto.com

Техника безопасности

Осенью вода уже не так безобидна, как летом, и к катанию на сапборде нужен более осторожный и внимательный подход. Перед выездом на водоём всегда проверяйте прогноз погоды: ничто так сильно не портит катание, как налетевший ветер, дождь или даже морось со снегом. Не игнорируйте свои ощущения — если вы чувствуете, что замерзаете, есть смысл сойти на берег и сделать небольшую зарядку, чтобы разогреться.

Если вы ещё не очень опытный сапсёрфер, заканчивайте катания, когда температура опустится ниже 5–7°C. Пока вы не научились быстро выбираться из воды, даже одно падение в ледяную воду может повлиять на ваше здоровье. Если же опыт у вас есть, катания можно устроить даже зимой на водоёмах с постоянным волнением, которые не замерзают. В таком случае без «сухаря», слоя флиса и термобелья вам точно не обойтись. И если вы ответственно подготовитесь, для катания на сапе у вас не будет плохой погоды. Если вы живёте в Москве, мы подготовили для вас подборку спотов, где можно покататься на досках с вёслами.