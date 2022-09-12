6 российских звёзд с собственным брендом одежды в спортивном стиле

Не все звёзды одеваются исключительно в громкие бренды, некоторые создают свой и делают те модели, которых им так не хватало. Очень часто такой эксперимент заканчивается одной выпущенной линией одежды, однако есть и те, кто смог выпустить несколько и создать свой бренд. О них и поговорим.

Black Star Wear от Пашу

Один из самых распространённых звёздных брендов – Black Star Wear. Нетрудно догадаться, какой известный музыкальный лейбл имеет отношение к этому магазину. Этот бренд street-wear одежды был основан в 2010 году и работает по сей день. Помимо постоянных коллекций, в которых можно найти базовые вещи и какие-то яркие акценты, Black Star Wear выпускает капсульные коллекции с артистами лейбла.

Фото: blackstarwear.ru

Цены: футболку можно купить от 1500 до 3500 руб., спортивный костюм обойдётся в 9000 руб., а худи примерно в 6000 руб. За такую цену вы получите хорошо сшитую одежду из натуральных материалов.

Gazgolder Store от Басты

Продолжая тему одежды, связанной с музыкальными брендами, стоит упомянуть Gazgolder Store. Фанаты Басты и других исполнителей этого лейбла точно найдут там что-то для себя. Ассортимент ограничен: спортивные штаны, футболки, худи являются основными в линейке, но также есть кепки, носки и шапки. Помимо одежды на сайте, можно купить диски и книги исполнителей.

Фото: gazgolder.store

Цены: футболку можно купить за 2000–3000 руб., штаны примерно за 5000 руб., а худи за 5500 руб.

La Story store Анны Седоковой

Певица создала свой бренд более 10 лет назад, её целью и тогда, и сейчас является раскрытие уникальности и индивидуальности каждого. Линейки этого бренда умело совмещают яркость, качество и удобство. Важно отметить, что коллекции разрабатываются на каждый сезон года, что позволяет покупать там вещи на регулярной основе.

Фото: lastorystore.com

Цены: куртка обойдётся вам примерно в 15–20 тыс. руб., а спортивный костюм в 11–15 тыс. руб.

Volya Wear Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Свой бренд одежды эта пара открыла в 2015 году. Спортивное прошлое Ляйсан и образование Павла (преподаватель русского языка и литературы) слились воедино и создали такие вещи, как спортивный костюм UCHITE RUSSKY YAZIK, футболки «Есенин» и «Маяковский», свитшот «Толстой».

Фото: volyawear.ru

Цены: спортивный костюм в этом магазине будет стоить примерно 11–13 тыс. руб., а футболку можно найти от 3000 до 4500 руб.

OLGA BUZOVA DESIGN

Эту девушку знает вся страна, но о её бренде в курсе немногие. А он, между прочим, существует уже долгое время. В ассортименте можно найти футболки с различными принтами, спортивные костюмы и даже вечерние платья. Часто на одежде Ольга пишет свои фразы или же наносит рисунок, который точно будет ассоциироваться с ней.

Фото: vk.com/olgabuzovadesign

Цены: футболку можно купить за 2700 руб., костюм же обойдётся в 8500 руб., а худи в 5000 руб.

Теперь у вас есть ещё больше поводов обновить гардероб. Такие вещи не только приблизят вас к популярным личностям, но разнообразят образы и выделят вас среди других.

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