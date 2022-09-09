Почему бывает трудно сосредоточиться и как улучшить этот навык

Жители крупных городов часто сталкиваются с проблемой концентрации внимания. Это может быть вызвано не только информационными технологиями, которые приучили нас к клиповому мышлению, но и частыми кризисными ситуациями.

Татьяна Пошаталова психолог, основатель Академии Integral Space, преподаватель Mindfulness Разберёмся, какие факторы влияют на фокусировку внимания и что с этим нужно делать.

Иногда человек получает слишком большой объём информации и начинает терять концентрацию. Вместо того чтобы заниматься рабочими вопросами, многие не могут перестать читать ленты новостей. Рассеянность влияет и на продуктивность в работе, и на качество жизни в целом.

Что такое концентрация внимания

Способность переключать внимание – это естественная настройка нашего мозга. Внимание позволяет нам не зацикливаться на второстепенной информации, сосредоточив энергию на самом важном. Внимание может быть сфокусированным и расфокусированным.

Концентрацией принято считать интенсивность и длительность фокусировки внимания. Если концентрация нарушена, то становится сложно запоминать только что прочитанную информацию, сосредоточиться при отсутствии идеальных условий и доводить начатое дело до конца.

Почему бывает трудно сосредоточиться

Существует несколько факторов, влияющих на рассеянность человека и неспособность сфокусироваться на чём-либо определённом в течение длительного времени.

Физиологический фактор

Этот аспект связан с особенностями строения нервной системы человека или с событиями из детства, которые могли дестабилизировать нервную систему ребёнка и привести к сложностям в регуляции нервной системы уже во взрослом возрасте. Таким людям труднее справляться со стрессом, они чаще болеют и хуже концентрируют внимание.

Проблемы со здоровьем

Проблемы с вниманием могут возникать, если у человека не хватает микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Особенно важны витамины группы B и железо. Где и зачем их искать и можно ли восполнить их запас продуктами, читайте по ссылке ниже.

Организм будет находиться в состоянии пониженного тонуса, появится усталость, будут отсутствовать силы на осуществление базовых потребностей. В таком состоянии концентрироваться на рабочих задачах будет сложно, поэтому при схожей симптоматике необходимо обратиться к терапевту и сдать анализы.

Психологический фактор

Вы можете потерять мотивацию и интерес к выбранному занятию. В такой ситуации лучше поменять вид деятельности, но некоторым сложно на это решиться. Причины бывают разные: одни не могут найти альтернативу, вторые чувствуют за собой ответственность, третьи не представляют жизни без некоторых занятий. Организм начинает истощаться и не успевает восполнять ресурсы, что приводит к состоянию расфокусировки.

Фото: unsplash.com/@punttim

Если же занятие вам нравится, но сосредоточить внимание вам бывает трудно, то причина может заключаться в отсутствии поддержки со стороны коллег или в сложности поставленных задач. Например, когда руководитель дал вам задание не по плечу и вы впадаете в состояние фрустрации и нежелания погружаться в работу.

Внешние факторы

Потребление быстрого контента также может влиять на концентрацию. Если регулярно смотреть минутные ролики и читать короткие посты, выполнять сложные задачи, требующие усидчивости и внимания к деталям, будет практически невозможно. Внимание будет постоянно переключаться на занятия попроще. Для развития концентрации следует постепенно переходить на длительный контент (допустим, вместо смешных видео лучше посмотреть комедийный фильм или StandUp).

Как быстро сконцентрироваться

Шумная и интенсивная жизнь в городе, яркие постеры и большие экраны стимулируют работу нервной системы, мешая тем самым глубже фокусировать внимание. Жителям мегаполисов необходимо сокращать внешнее воздействие на организм. Например, можно создать комфортное пространство в квартире, где вы ежедневно будете проводить время в тишине наедине с собой.

Фото: unsplash.com/@anthonytran

Начните заниматься домашними делами без музыки или сериала на фоне, описывайте эмоции и ощущения в дневник, меньше пользуйтесь телефоном во время отдыха. Одним из самых эффективных способов работы с концентрацией внимания является практика медитаций. С помощью медитаций вы научитесь направлять внимание на нужные задачи и защищать себя от нежелательных стимулов и мыслей.

Однако многие исследования доказывают, что некоторые люди чувствуют себя некомфортно в тотальной тишине и небольшой уровень шума только помогает им погрузиться в задачу. Если полная тишина давит на вас, то выбирайте места с тихой фоновой музыкой. Желательно, чтобы вокруг вас не разговаривали люди, потому что мозг будет бессознательно переключаться и разбирать речь тех, кто находится возле вас.

На случай, если ничего из вышеперечисленного вам не помогло, мы собрали шесть списков, которые помогут самоорганизоваться.