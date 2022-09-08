Елизавета II была большой поклонницей спорта. Чем занималась и за чем следила королева?

На 97-м году жизни скончалась Елизавета II. Королеву Англии действительно можно было назвать фанатом спорта: ещё в детстве она стала ездить верхом, что продолжила делать до 96 лет, а на протяжении жизни поддерживала спортсменов и даже разрешила однажды перестелить газон у Букингемского дворца для любительского футбольного матча.

Перформансы

Королева не боялась экспериментов и иногда участвовала в акциях, на которые официальные лица вряд ли бы отважились. Например, на открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне королева прыгнула с парашютом. Формально, конечно, но восторг публики был настоящим. Перед её торжественным выходом на стадионе был показан видеосюжет, как над стадионом парит вертолёт Джеймса Бонда. «Королева» выпрыгнула из него первой и спустилась на парашюте.

Но единственным же Олимпийским турниром, который посетила королева вне родной страны, были игры 1976 года в Монреале.

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Кроме официальных соревнований, королева всегда лично приветствовала выдающихся спортсменов Великобритании: её приказом были посвящены в члены ордена Британской империи гонщик Льюис Хэмилтон и футболист Дэвид Бекхэм.

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В 2018 году Елизавета позволила себе ещё один нестандартный для её статуса выход – она впервые в истории дала старт Лондонскому марафону. Это произошло у Виндзорского замка, где для этого была установлена специальная кнопка. А на финише у Букингемского дворца победителей встречал лично принц Гарри.

Теннис

В 2007 году королева посетила тренировочную базу сборной Великобритании по теннису во время Кубка Дэвиса. А в 2010-м появилась на Уимблдоне, где приветствовала игроков.

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Особой чести удостоился Роджер Федерер, который впоследствии стал личным тренером и, по всей видимости, спарринг-партнёром принца Джорджа.

Голубиные гонки

Королевская ассоциация голубиных гонок не раз заявляла о том, что королева является покровительницей общества голубиных гонок. Это хобби вошло в жизнь королевской семьи ещё в 1886 году. Монархи получили голубей в подарок и разместили их в резиденции в поместье Сандрингем. После этого короли Эдуард VII и Георг V оба питали особенную страсть к этому развлечению.

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Во время Второй мировой войны голубей использовали для обмена почтой, а в послевоенный период голубиные гонки стали объектом страсти Елизаветы II. Она поддержала их популярность при дворе и стала патроном нескольких связанных с голубиными гонками сообществ.

Футбол

В 1953 году королева Англии впервые в своём официальном статусе наследницы престола посетила футбольный матч – финал Кубка Англии, который состоялся ровно за месяц до коронации. На «Уэмбли» встречались «Блэкпул» и «Болтон Уондерерс». «Блэкпул» одержал победу, и игроки команды получили кубок и медали из рук самой Елизаветы.

После этого королева часто посещала крупные футбольные события – например, Кубок мира в 1966 году и Кубок Европы по футболу в 1996-м.

Все эти годы публика не успокаивалась: в такой исторически футбольной стране королева должна обожать футбол. Но источники во дворце отмалчивались: да, она болеет за некий клуб, но не может делать этого в открытую, ведь любая открытая симпатия будет воспринята негативно.

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Однако в октябре 2006 года Елизавета пригласила всю команду «Арсенал» в Букингемский дворец, что стало беспрецедентным случаем. Арсен Венгер, Тьерри Анри и вся команда провели около часа в резиденции королевы. Она спокойно общалась с игроками, рассказывала истории о дворце и отмечала разносторонний талант Анри.

На все вопросы о любимом клубе за неё ответил представитель Букингемского дворца: «За время своего правления королева посетила несколько финалов национального Кубка и чемпионата мира. Она совершенно точно болеет за сборную Англии. Остальное знать не нужно».

Поло и скачки

С самого раннего детства Елизавета увлекается конной ездой. Любовь к этим благородным животным началась в четыре года, когда маленькая Лилибет получила в подарок от отца пони по имени Пэгги. Георг VI сам был большим поклонником скачек.

В молодые годы Елизавета занималась конной ездой, проводя долгие часы верхом на лошади как в манеже, так и в живописных окрестностях поместья Сандрингем, куда приезжала лично, чтобы посмотреть на только что родившихся жеребят.

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Сегодня в конюшнях Букингемского дворца живут лошади, которые ежегодно участвуют в скачках в Аскоте. Скачки проводятся каждое лето, и Её Королевское высочество не пропускала эти события. С 2004-го по 2006-й ипподром в Аскоте находился на реновации, поэтому Елизавета временно перенесла их в Йорк.

Кроме верховой езды и скачек, вся королевская семья обожает поло. Благодаря этому появились некоторые турниры, такие как Royal Windsor Cup Polo, а их размаху позавидует и английская Премьер-лига.