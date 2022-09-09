4 причины, почему запить бургер сладкой газировкой — это худшее, что вы можете сделать

Хотя, что скрывать, по вкусу это идеальное сочетание.
Почему во всём мире фастфуда классическим сочетанием считается бургер + газировка? Потому что это сочетание позволяет быстро наесться, но ненадолго (плюс компаниям, которые хотят больше продавать), оно вызывает привыкание (плюс компаниям, которые хотят больше продавать) и потому, что оно совмещает практически все типы вкусов. Соответственно, задействует все рецепторы и приносит самое большое удовольствие, которое может принести.
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Но такое сочетание – это очень вредно. Разберём каждый пункт – почему.
Почему вреден бургер?
Бургер, при всей его пользе нарративной – салат на сложных углеводах, и белок между ними с ломтиком сырных жиров – не так полезен, как кажется. Разберём все составные части.
Булка – простые, а не сложные углеводы. По рецептуре чаще всего встречается сочетание пшеничной муки, сахара и соли. Пшеничную муку чаще всего осветляют или делают из отшлифованной пшеницы. Такой злак теряет все полезные свойства и получает химическое наполнение. О вреде белого хлеба можно говорить долго, но факт остаётся фактом – булка не полезна.
Салат. Сам по себе вреда не причинит, так что в составе бургера он, скорее всего, наименьшее зло.
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Котлета. Свинина или говядина обжариваются на масле с двух сторон. Во время жарки мясо проходит процесс гликирования, белок разрушается и трансформируется под воздействием высокой температуры. Конечные продукты гликации с возрастом всё меньше и меньше выводятся из организма и разрушают белки (в первую очередь коллаген и эластин – белки кожи и соединительной ткани).
Помимо гликации, можно сказать о банальном вреде жареного масла, особенно низкокачественного, добавить большое содержание соли, повышающей артериальное давление, и скрытого сахара, вызывающего инсулинорезистентность.
О том, от каких жиров стоит отказаться совсем, рассказал эксперт в нашей статье.
Сыр. Сыры высокого класса: белые сыры, мягкие сыры, твёрдые фермерские – полезная категория продуктов благодаря качественному сырью. Эти жиры полезны для мозга, для соединительной ткани. Но когда мы говорим о бургере, зачастую используется плавленый сыр. Он сделан из сырья низкого класса, редко содержит норму полезных веществ, его, скорее, можно причислить к категории трансжиров.
Соус. Сбор из большого количества соли и сахара, красителей и консервантов. Ненормальная доза соли скрывается повышенным объёмом сахара – нагрузка на сосуды, разрушение микробиоты кишечника, раздражение слизистой желудка.
И закрывает это всё ещё одна булка.
Почему добавить колу — самое плохое решение
Мы имеем бомбу из повышенного количества соли и сахара, трансжиров, гликированных белков и жареного растительного масла. Уже не самое полезное блюдо, верно?
Сюда мы добавляем газировку и получаем следующие проблемы:
холодная газировка «замораживает» рецепторы, блокирует выделение слюны, сокращает количество времени переваривания пищи;
холодная газировка смешивается с жиром из бургера, охлаждает его и делает очень тяжёлой для переваривания субстанцией, сложно перевариваемой и неусвояемой;
если даже напиток не холодный – сахар, содержащийся в газировке, плюсуется к скрытым сахарам из бургера, что даёт колоссальную нагрузку для поджелудочной железы; вырабатывается огромное количество инсулина, что при частом повторении приводит к инсулинорезистентности;
напитки без сахара – 0 калорий – содержат сахарозаменители, чаще всего ненатуральные, типа стевии; химически синтезированные вещества дают нагрузку для печени вдобавок к жирной пище.
Вот такой сложный для переваривания союз: газировка и бургер.
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