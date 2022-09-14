5 уроков жизни, которые мы должны усвоить к 25 годам

Четверть века – отличный рубеж для очередной отметки «взросления», а для кого-то трамплин для старта в настоящую взрослую жизнь. Какие уроки жизни нужно пройти в этом возрасте и что полезного можно из них извлечь, если этот возраст уже позади. Рассуждаем с экспертом.

Артём Бриус предприниматель, инвестор Странный этот возраст – 25. У кого-то уже семья, дети, опыт продвижения по карьерной лестнице или даже какой-никакой популярности, а кто-то ещё не вполне понимает, куда ему идти и что делать. Предлагаю «портфель» из пяти практических советов тем, кто уже перешагнул 25-летний рубеж или только приближается к нему.

Нужно помнить о возрасте

Пять лет назад вам было 20. А ещё через пять лет стукнет 30. Время невозможно остановить, на него никак нельзя повлиять, его нельзя ни заработать, ни накопить, ни инвестировать. Но время можно провести с пользой, если осознать, что оно конечно. При этом время не вполне однородно. Год жизни молодого человека и пенсионера – это очень разные по качеству годы, разный темп, разные возможности.

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Когда человек «просыпается», он видит прежде всего не свои безграничные перспективы. Это важно, но ещё важнее – встретиться с базовыми, фундаментальными ограничениями: со старением и смертью. Если мы будем осознавать, как мало нам отпущено на то, чтобы совершить настоящий прорыв, чтобы прожить подлинные мгновения счастья, то проблема прокрастинации и лени будет решена раз и навсегда.

Важно отказаться от лишнего

25 лет – это, в сущности, рубеж между молодостью и зрелостью. То самое время, когда уже пора знать: каждое решение, принятое не в свою пользу, отодвигает вас от цели и приближает бесславную, унылую кончину. Научитесь говорить «нет»: каким-то мимолётным пристрастиям, отвлекающим факторам, пустым людям и текучке, которую вполне можно кому-то делегировать.

Научитесь взглядом Терминатора замечать вокруг себя всё то, что может хоть на миллиметр тянуть вас вниз, и удалять это, лишать власти над вами. Да, это не всегда просто сделать. Но усилия стоят того. В противном случае вы не заметите, что вас растащили по кускам, как будто вы батон белого хлеба, попавшийся голодным воронам.

Нужно обучиться финансовой грамотности

Самообразование в сфере финансов – то, без чего глупо преодолевать дальнейшие рубежи и вообще ставить какие-то серьёзные цели вроде покупки жилья или открытия бизнеса. Человек в современном большом городе без понимания хотя бы азов финансовой грамотности подобен слепому кролику, пытающемуся передвигаться среди огромных каменных небоскрёбов. Ранее рассказали о пяти категориях расходов, на которые не стоит жалеть денег.

Источников качественной информации сейчас много, в том числе бесплатных, для начала этого вполне хватит. Но на определённом этапе, когда у вас появятся серьёзные суммы на руках, уже стоит заплатить за знания авторитетному эксперту, а то и нескольким.

Важно заниматься своим здоровьем

Состоянием своего физического тела ни в коем случае нельзя пренебрегать. Здоровье – чуть более восполняемый ресурс, чем время, да и то далеко не во всех случаях. Начните заниматься спортом. Без фанатизма, главное – регулярно. Обратите внимание на свои вредные привычки – курение, злоупотребление алкоголем, переедание, недосыпание и так далее.

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Мы же удаляем из жизни лишнее, всё то, что мешает продвигаться вперёд, так? Вредные привычки точно не помогают. Тем более что бросить пачку сигарет в урну раз и навсегда гораздо проще, если у вас стаж курения несколько лет, а не пара десятилетий.

Продвигайтесь по ЗОЖ-вселенной постепенно, не берите на себя слишком много сразу. И тогда здоровый, бодрый и сильный вы на собственном пятидесятилетнем юбилее непременно вспомните добрыми словами себя из прошлого.

Необходимо выкладываться ради цели

Итак, мы очистили свою реальность от лишнего, зарядились энергией и здоровьем, научились распоряжаться деньгами, но для чего? Здесь каждый находит что-то своё, нечто будто бы живущее и далеко, за горизонтом, и вместе с тем внутри, там, где хранятся детские мечты и подростковые амбиции.

То, ради чего можно работать несколько лет без выходных и праздников, браться за любую работу от управляющего и бухгалтера до продавца и курьера, а если надо, выполнять все эти роли одновременно, так часто бывает, когда открываешь своё дело. И главное – с удовольствием, энтузиазмом, драйвом.

Подумайте, в какой области вы можете взять на себя тотальную ответственность. Решите, чему готовы посвятить себя – без жалости, нытья, оправданий. В 25 лет уже велика вероятность найти истинный ответ на эти вопросы.

Важно подбирать способы вовлечённости в рабочий процесс индивидуально, ведь денежное вознаграждение интересует далеко не каждого. Определить, в какую мотивационную группу вы входите, поможет наш предыдущий материал.