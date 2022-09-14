5 эффективных упражнений для подтягивания груди. Они сделают зону декольте привлекательнее
14 сентября 2022, 20:15 МСК
Небольшой, но очень полезный комплекс.
Тренировки на ноги, ягодицы и пресс – это, конечно, классно. Но мы часто забываем о том, что грудные мышцы у женщин тоже должны быть в тонусе. Правильные и регулярные занятия спортом помогут сделать зону декольте визуально привлекательнее. Но спешим вас огорчить: даже самые крутые упражнения не помогут вам изменить форму груди, а вот немного приподнять её – вполне. Самое главное – следить за питанием, водным балансом и носить на тренировки специальный спортивный топ. Особенно если вы – обладательница пышных форм. О том, какой бра выбрать для тренировок, читайте тут.
А теперь перейдём к практике. Сегодня вас ждёт небольшой комплекс упражнений для грудных мышц.
фитнес-тренер
Показывает женский комплекс упражнений для грудных мышц.
Усложнённые отжимания с широкой постановкой рук
Техника выполнения
Примите упор лёжа с колен, руки поставьте шире плеч, ладони смотрят прямо. Выпрямите и поднимите одну ногу, держите её на весу. Опускайтесь до угла 90 градусов в локтях. Тянитесь грудью к полу. Вернитесь в исходное положение.
Выполните по 10 раз, меняя ноги.
Фото: istockphoto.com
Пулловер
Техника выполнения
Лягте спиной на коврик, ягодицы и лопатки плотно прижмите к полу, ноги согнуты в коленях, стопы зафиксированы. Возьмите в руки гантели комфортного для вас веса и заведите прямые руки за голову. На выдохе медленно поднимите прямые руки до уровня груди. Зафиксируйте положение в верхней точке. Медленно верните руки в исходное положение. Гантелями пола не касайтесь.
Сделайте 15 раз.
Жим гантелей
Техника выполнения
Лягте спиной на коврик, прижмите лопатки. Ноги согните и поставьте на стопы. В руки возьмите гантели. Поднимите таз вверх, зафиксируйте положение в верхней точке. Руки с гантелями разведите в стороны и согните в локтях под прямым углом. Гантели смотрят вверх. На выдохе выжмите гантели вверх и выпрямите руки, стараясь коснуться гантелями друг друга. На выдохе вернитесь в исходное положение.
Сделайте 15 раз.
Фото: istockphoto.com
Попеременные подъёмы гантелей
Техника выполнения
Лягте на коврик, вытяните ноги, ягодицы и лопатки прижмите к полу. Возьмите гантели в руки. Прямую правую руку заведите за голову, левую вытяните вдоль тела. Одновременно поменяйте положение рук на противоположное: теперь левая рука лежит вверху, а правая – внизу.
Выполните 20 повторений.
Выведение гантелей вверх в наклоне
Техника выполнения
Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Возьмите гантели, руки держите вдоль туловища. Слегка согните колени, отведя таз назад, а корпус немного наклоните вперёд. На выдохе поднимите руки вверх и сведите их вместе на уровне глаз. На выдохе медленно верните руки в исходное положение. Следите, чтобы в спине не было прогиба, она должна быть прямой.
Сделайте 15 повторений.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Чтобы добиться эффекта, нужно делать комплекс регулярно два-три раза в неделю. Не торопите события, вы достигнете желаемого результата постепенно.