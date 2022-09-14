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Как поднять грудь женщине — упражнения для поднятия грудных мышц для женщин в домашних условиях

5 эффективных упражнений для подтягивания груди. Они сделают зону декольте привлекательнее
Маргарита Гуртанова Светлана Ибрагимова
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Упражнения для поднятия груди
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Небольшой, но очень полезный комплекс.

Тренировки на ноги, ягодицы и пресс – это, конечно, классно. Но мы часто забываем о том, что грудные мышцы у женщин тоже должны быть в тонусе. Правильные и регулярные занятия спортом помогут сделать зону декольте визуально привлекательнее. Но спешим вас огорчить: даже самые крутые упражнения не помогут вам изменить форму груди, а вот немного приподнять её – вполне. Самое главное – следить за питанием, водным балансом и носить на тренировки специальный спортивный топ. Особенно если вы – обладательница пышных форм. О том, какой бра выбрать для тренировок, читайте тут.

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А теперь перейдём к практике. Сегодня вас ждёт небольшой комплекс упражнений для грудных мышц.

<a href="https://www.championat.com/authors/6139/1.html">Маргарита Гуртанова</a>
Маргарита Гуртанова
фитнес-тренер

Показывает женский комплекс упражнений для грудных мышц.

Усложнённые отжимания с широкой постановкой рук

Техника выполнения

  • Примите упор лёжа с колен, руки поставьте шире плеч, ладони смотрят прямо.
  • Выпрямите и поднимите одну ногу, держите её на весу.
  • Опускайтесь до угла 90 градусов в локтях. Тянитесь грудью к полу.
  • Вернитесь в исходное положение.

Выполните по 10 раз, меняя ноги.

Фото: istockphoto.com

Пулловер

Техника выполнения

  • Лягте спиной на коврик, ягодицы и лопатки плотно прижмите к полу, ноги согнуты в коленях, стопы зафиксированы.
  • Возьмите в руки гантели комфортного для вас веса и заведите прямые руки за голову.
  • На выдохе медленно поднимите прямые руки до уровня груди. Зафиксируйте положение в верхней точке.
  • Медленно верните руки в исходное положение. Гантелями пола не касайтесь.

Сделайте 15 раз.

Жим гантелей

Техника выполнения

  • Лягте спиной на коврик, прижмите лопатки. Ноги согните и поставьте на стопы. В руки возьмите гантели.
  • Поднимите таз вверх, зафиксируйте положение в верхней точке.
  • Руки с гантелями разведите в стороны и согните в локтях под прямым углом. Гантели смотрят вверх.
  • На выдохе выжмите гантели вверх и выпрямите руки, стараясь коснуться гантелями друг друга.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.

Сделайте 15 раз.

Фото: istockphoto.com

Попеременные подъёмы гантелей

Техника выполнения

  • Лягте на коврик, вытяните ноги, ягодицы и лопатки прижмите к полу. Возьмите гантели в руки.
  • Прямую правую руку заведите за голову, левую вытяните вдоль тела.
  • Одновременно поменяйте положение рук на противоположное: теперь левая рука лежит вверху, а правая – внизу.

Выполните 20 повторений.

Выведение гантелей вверх в наклоне

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Возьмите гантели, руки держите вдоль туловища. Слегка согните колени, отведя таз назад, а корпус немного наклоните вперёд.
  • На выдохе поднимите руки вверх и сведите их вместе на уровне глаз.
  • На выдохе медленно верните руки в исходное положение.
  • Следите, чтобы в спине не было прогиба, она должна быть прямой.

Сделайте 15 повторений.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Чтобы добиться эффекта, нужно делать комплекс регулярно два-три раза в неделю. Не торопите события, вы достигнете желаемого результата постепенно.

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