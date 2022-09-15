Такой десерт будет долго храниться. А ещё его удобно брать с собой для полезного перекуса.

Как приготовить вкусную и полезную пастилу из яблок дома. Рецепт от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Как правильно приготовить домашнюю пастилу без сахара?

Осень — замечательная пора, когда яблоки разных вкусов и сортов в изобилии. В это время многие пекут шарлотку, делают яблочное пюре, варят компоты. Но это далеко не все блюда, которые можно приготовить из яблок. Например, из этих фруктов можно сделать домашнюю пастилу. По вкусу она не уступает покупной, зато гораздо полезнее. Такое лакомство к чаю оставит только приятные впечатления — и никаких лишних килограммов (если есть его в умеренных количествах, разумеется).

Вам понадобятся:

яблоки — 1 кг;

лимонная кислота или сок лимона — пара щепоток/капель;

вода — 100 мл;

корица, мускат, орехи, имбирь — по вкусу.

Яблоки можно брать любые, даже второсортные. Главное — чтобы они не были испорченными. Хорошо моем плоды и обсушиваем. Очищаем их от кожуры и вырезаем сердцевину. Ломтики яблок погружаем в подкисленную воду (для этого используем лимонную кислоту или сок лимона). Так фрукты не потемнеют.

Затем перекладываем яблоки в кастрюлю с толстым дном и добавляем 100 мл воды. Доводим до кипения и тушим до полного размягчения фруктов. После чего измельчаем разваренные яблоки с помощью блендера до состояния пюре.

На подготовленный пергаментный лист выкладываем пюре. Можно добавить корицу, орехи, мускатный орех или имбирь. При этом каждый лист пастилы может быть с разным вкусом.

Ставим в духовку, разогретую до 50-60 градусов, и сушим до полного высыхания при слегка открытой духовке или нужной эластичности (но не меньше четырёх часов). Также можно сушить в сушилке для ягод и овощей.

Готовую пастилу снимаем с пергамента и нарезаем. Её можно упаковать в упаковочную плёнку и хранить долгое время в сухом месте.

Те, кому нужно побыстрее, стоит использовать микроволновку. Но в таком случае надо помнить, что в микроволновке края сохнут быстрее, чем середина.

О том, что ещё вкусного и полезного можно приготовить из яблок, читайте в статье по ссылке.