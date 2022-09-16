5 привычек, которые мешают вашей креативности. Физиологические и психологические

Возможно, от гениальных идей вас отделяют именно они.

Способного художника может не случиться, если родители не отведут ребёнка в художественную школу. Или ребёнок попадёт к демотивирующему или некорректному учителю, который разрушит желание творить. Или просто кому-то (родителям, самому ребёнку) станет лень. Получится, вероятно, неплохо или даже хорошо рисующий человек, но не хороший художник.

Но есть привычки, которые негативно влияют на креативность. О них и поговорим.

Ольга Сергачева кандидат психологических наук, ментор НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Прежде всего, креативность – это способность. С одной стороны, она определяется физиологическими задатками, с другой — это потенция, которая может быть реализована, а может быть — и нет.

Креативность в когнитивной психологии рассматривается как феномен, включающий в себя следующие элементы: беглость, гибкость и оригинальность:

беглость – это количество идей, возникающих за определённую единицу времени;

гибкость – способность к переключению между идеями;

оригинальность – это, с одной стороны, отличие идей от общепринятых, с другой – разнородность идей внутри одного процесса.

Если рассматривать креативность таким образом, то высококреативным человеком будет считаться тот, кто за единицу времени может продуцировать достаточное количество разнородных и оригинальных идей.

Фото: istockphoto.com

Если мы говорим о реальности, то индикаторами креативного человека являются возникающие в его сторону вопросы: «Как тебе пришло это в голову?!» и «А что, так можно было?!»

Что мешает нашей креативности?

Определив, что такое креативность, рассмотрим привычки, которые мешают её развитию. Их можно разбить на две группы: физиологические и психологические (названия групп довольно условны).

«Физиологические» привычки

Регулярное употребление психоактивных веществ. Речь идёт о веществах, влияющих на работу головного мозга, – от кофеина до алкоголя и никотина, включая ряд медикаментозных средств (ноотропы, депрессанты, антидепрессанты). Каждый знает человека (а возможно, и сам является таким человеком), который «под кофе» активен, продуктивен и креативен. И совершеннейший «овощ» без кофе. Так вот, даже однократное употребление вмешивается в динамику креативности, что говорить о постоянной стимуляции.

За чувство приятного расслабления можно дорого заплатить. В предыдущем материале рассказали о последствиях регулярного употребления спиртного.

Нарушение режима работы и отдыха – режима сна, питания и распорядка дня в целом. Это самые частые паттерны поведения, создающие практически непреодолимые преграды. При нефиксированном режиме дня ресурсы организма будут переброшены на поддержание какого-то физического баланса. На креативность, её поддержание и тем более развитие сил не останется. Примеры гениев, спавших по четыре часа, к сожалению, только исключение из правил.

«Психологические» паттерны человека, снижающие уровень его креативности или мешающие её развитию

Привычка выбирать привычное. Она является огромным препятствием на пути развития креативности. Люди, которые так делают, сами ограничивают себя в креативности. Попробуйте жить по-другому. Причём сначала не обязательно делать что-то непривычное. Достаточно подумать о вариантах. Для развития креативности это уже шаг.

Низкая самооценка. Внутреннее «высекание» себя блокирует любые попытки выйти за рамки привычного. Такой человек не выступает на совещаниях, потому что думает, что скажет какую-то ерунду или очевидную всем вещь. То есть любая привычка думать о себе как о банальном, глупом, недостойном человеке – привычка человека, отказывающегося от креативности. Не путать с внутренним критиком, который отличается тем, что оценивает действия, а не нас самих, стимулирует искать другие способы, исправлять ошибки, то есть быть более креативным. Сравните: «Я глупец» и «Я совершил глупость». В первом случае – это диагноз, во втором – неприятная оценка, которую можно исправить.

Снобизм. Гарантированный способ остановиться в развитии. Любое отношение из позиции сверху ограничивает креативность. Как только человек говорит: «Это полная ерунда!», он закладывает кирпич в стену на пути креативности.

Подробнее о важности соблюдения режима сна читайте по ссылке ниже.