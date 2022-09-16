5 привычек, которые мешают вашей креативности. Физиологические и психологические

Способного художника может не случиться, если родители не отведут ребёнка в художественную школу. Или ребёнок попадёт к демотивирующему или некорректному учителю, который разрушит желание творить. Или просто кому-то (родителям, самому ребёнку) станет лень. Получится, вероятно, неплохо или даже хорошо рисующий человек, но не хороший художник.
Но есть привычки, которые негативно влияют на креативность. О них и поговорим.
Прежде всего, креативность – это способность. С одной стороны, она определяется физиологическими задатками, с другой — это потенция, которая может быть реализована, а может быть — и нет.
Креативность в когнитивной психологии рассматривается как феномен, включающий в себя следующие элементы: беглость, гибкость и оригинальность:
- беглость – это количество идей, возникающих за определённую единицу времени;
- гибкость – способность к переключению между идеями;
- оригинальность – это, с одной стороны, отличие идей от общепринятых, с другой – разнородность идей внутри одного процесса.
Если рассматривать креативность таким образом, то высококреативным человеком будет считаться тот, кто за единицу времени может продуцировать достаточное количество разнородных и оригинальных идей.
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Если мы говорим о реальности, то индикаторами креативного человека являются возникающие в его сторону вопросы: «Как тебе пришло это в голову?!» и «А что, так можно было?!»
Что мешает нашей креативности?
Определив, что такое креативность, рассмотрим привычки, которые мешают её развитию. Их можно разбить на две группы: физиологические и психологические (названия групп довольно условны).
«Физиологические» привычки
- Регулярное употребление психоактивных веществ. Речь идёт о веществах, влияющих на работу головного мозга, – от кофеина до алкоголя и никотина, включая ряд медикаментозных средств (ноотропы, депрессанты, антидепрессанты). Каждый знает человека (а возможно, и сам является таким человеком), который «под кофе» активен, продуктивен и креативен. И совершеннейший «овощ» без кофе. Так вот, даже однократное употребление вмешивается в динамику креативности, что говорить о постоянной стимуляции.
За чувство приятного расслабления можно дорого заплатить. В предыдущем материале рассказали о последствиях регулярного употребления спиртного.
- Нарушение режима работы и отдыха – режима сна, питания и распорядка дня в целом. Это самые частые паттерны поведения, создающие практически непреодолимые преграды. При нефиксированном режиме дня ресурсы организма будут переброшены на поддержание какого-то физического баланса. На креативность, её поддержание и тем более развитие сил не останется. Примеры гениев, спавших по четыре часа, к сожалению, только исключение из правил.
«Психологические» паттерны человека, снижающие уровень его креативности или мешающие её развитию
- Привычка выбирать привычное. Она является огромным препятствием на пути развития креативности. Люди, которые так делают, сами ограничивают себя в креативности. Попробуйте жить по-другому. Причём сначала не обязательно делать что-то непривычное. Достаточно подумать о вариантах. Для развития креативности это уже шаг.
- Низкая самооценка. Внутреннее «высекание» себя блокирует любые попытки выйти за рамки привычного. Такой человек не выступает на совещаниях, потому что думает, что скажет какую-то ерунду или очевидную всем вещь. То есть любая привычка думать о себе как о банальном, глупом, недостойном человеке – привычка человека, отказывающегося от креативности. Не путать с внутренним критиком, который отличается тем, что оценивает действия, а не нас самих, стимулирует искать другие способы, исправлять ошибки, то есть быть более креативным. Сравните: «Я глупец» и «Я совершил глупость». В первом случае – это диагноз, во втором – неприятная оценка, которую можно исправить.
- Снобизм. Гарантированный способ остановиться в развитии. Любое отношение из позиции сверху ограничивает креативность. Как только человек говорит: «Это полная ерунда!», он закладывает кирпич в стену на пути креативности.
Подробнее о важности соблюдения режима сна читайте по ссылке ниже.