Усэйн Болт и Кайл Кузма вышли на подиум на Неделе моды
Бренд Puma вернулся в мир высокой моды спустя пять лет.
Для показа на Неделе моды бренд привлёк своих главных глобальных амбассадоров из мира спорта: Усэйна Болта, Кайла Кузму.
Компания представила мужскую и женскую одежду из старых коллекций, предстоящие коллаборации с брендами, футуристические образы, в частности, NFT-обувь.
Также в показе приняла участие известная модель и девушка Кузмы, Винни Харлоу.
Ключевым элементом стал костюм Puma T7, который впервые появился 50 лет назад и сделал бренд более популярным.
Также на шоу Puma представили свою метавселенную Black Station, где можно найти ограниченное количество NFT и кроссовок.
Усэйн Болт и Кайл Кузма представили PUMA на Неделе моды в Нью-Йорке
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