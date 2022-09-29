10 необычных спортивных рекордов Книги Гиннесса. Они нас очень удивили

Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал сделать что-то, что смогло бы вписать его имя в историю человечества. Конечно, можно совершить подвиг, сделать громкое открытие в науке или пойти самым простым путём и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Собственно, так и поступили наши сегодняшние герои.

На заметку: Книга «Гиннесс. Мировые рекорды» (Guinness World Records) в разные годы называлась по-разному: «Всемирная книга рекордов», «Книга рекордов Гиннесса» и «Книга мировых рекордов Гиннесса», но суть всегда оставалась одна. Это ежегодный справочник, рассказывающий о рекордах людей, животных, уникальных природных явлениях, достижениях шоу-бизнеса и культуры.

Справочник рекордов был впервые опубликован по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс» в 1955 году. Идея создания принадлежала Хью Биверу, который захотел создать для всех посетителей пабов в Ирландии и Британии некий «источник», чтобы разрешать споры относительно рекордности различных вещей и явлений. А теперь перейдём к самим достижениям.

Подъём по лестнице на голове

Нет, это не шутка и не плод буйной фантазии. Для большинства из нас стойка на голове покажется довольно серьёзной проверкой своих физических способностей, но явно не для китайского гимнаста Ли Лонглонга, которому удалось преодолеть 36 ступеней на голове. Тут и добавить нечего. Всё зафиксировано на видео, просто посмотрите.

Броски бумажных самолётиков в арбузы

Однажды мы уже рассказывали о том, что существует мировой чемпионат по запуску бумажных самолётиков. Так вот, Янгук Лии из Южной Кореи решил пойти иным путём и поставил рекорд по запуску максимального количества самолётиков прямиком в арбузы за одну минуту. В 2016 году ему удалось вонзить 12 бумажных снарядов. К сожалению, долго этот рекорд не удержался, и в 2018 Нонг Джунинг из Китая смог вонзить 13 самолётиков.

Узнать больше о достижениях бумажной авиации и погрузиться в историю её создания можно по ссылке ниже.

Жим от груди под водой

Естественно, Россия не могла остаться в стороне. Нашим соотечественникам принадлежит достаточное количество рекордов, одним из которых является самое большое количество поднятий штанги от груди под водой. И если сначала было зафиксировано всего 62 повтора, Виталий Вивчар из Томска смог выжать штангу весом 50 кг уже 77 раз. От всего сердца поздравляем нашего атлета из Сибири. Лучше поздно, чем никогда.

Очень высокое сальто от стены

На этот раз создатели отчётного видео об установлении рекорда решили выдержать целую драму. Сначала, в 2019 году, рекордной высотой стала отметка на уровне 3,4 м. Но уже спустя два года результат был улучшен Ли Ксинаном и Феликсом Куинтоном до высоты в 3,7 м. Как раз второму дуэту этот рекорд дался не так просто, как первому.

Самый длинный бросок в баскетбольное кольцо

Джошуа Уолкер из США пытался в течение дня побить целых пять различных баскетбольных рекордов, одним из которых и стал самый дальний бросок. С расстояния в 34,6 м ему удалось опустить мяч прямиком в корзину. На видео есть и остальные рекорды, сложность которых сможет оценить только профессиональный игрок в баскетбол.

Самая узкая параллельная парковка на электрокаре

Обладателем рекордной и самой узкой парковки на электромобиле является Пол Свифт из Великобритании. Ему удалось припарковать свой Mini между других автомобилей с запасом места в 30 см. У второго пилота Джонни Дэвиса была задача не проще: за минуту времени ему предстояло накрутить максимальное количество «пончиков» (дрифт по кругу) вокруг мотоцикла, который ездил на заднем колесе. Результат раскрывать не будем, сами посмотрите.

Рекорд подтягиваний на вертолёте

Всё, что интересно знать про этот рекорд – вместо обычного турника здесь используется настоящий вертолёт. Голландцу Стэну Бруинингу покорился результат в 25 подтягиваний. Именно смотреть на сам рекорд смысла нет, но заглянуть на мгновение можно.

Самая высокая волна для сёрфинга

Скорее всего, вы уже неоднократно натыкались в интернете на безумные кадры с одного из португальских берегов, где катаются сёрферы. Там ещё маяк красный стоит на берегу, очень много людей и волны высотой с американские небоскрёбы. Так вот, немецкий сёрфер Себастьян Штеунер смог покорить волну высотой в 26,21 м в том самом месте, у побережья Прайя-ду-Норти в Назаре. И, естественно, этот подвиг попал в книгу рекордов Гиннесса.

Самое большое число сломанных бейсбольных бит

Поначалу вы впадёте в состояние шока, поскольку увиденное в видео не будет хотеть называться реальностью. То, с какой яростью и скоростью обыкновенный дедушка ломает пополам классические биты для бейсбола, и завораживает, и пугает одновременно. Всё, что ему было необходимо, – сломать максимальное количество бит за одну минуту. В итоге сломалось 68 штук.

Самый длинный сплав по реке в тыкве

И напоследок – самый свежий рекорд, который был зафиксирован в Небраске. 60-летний мужчина решил по-особенному отпраздновать свой юбилей и проплыл 38 миль (61 км) по Миссури в огромной тыкве весом 846 фунтов (1865 кг). Внутри «Большой Берты» (так он назвал свою «лодку») Дуэйн Хансен шёл по реке 11 часов, что в итоге позволило ему установить новый мировой рекорд.

Ещё больше сумасшедших идей для рекордов и странных соревнований вы сможете найти ниже.