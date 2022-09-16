Нутрициолог назвала 10 продуктов, которые снижают аппетит

Важно не только что вы едите, но и как вы это делаете.

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Какие продукты помогают контролировать аппетит?

Каждый из нас хоть раз ловил себя на мысли о перекусах или о том, что бы такое съесть, чтобы не ощущать чувства голода, особенно когда нет времени на полноценный приём пищи.

Есть люди, которые испытывают потребность постоянно удовлетворять свой аппетит или которым необходимо большое количество пищи, чтобы чувствовать себя сытым. Такие ощущения могут быть связаны с различными факторами:

возраст;

обмен веществ;

настроение;

образ жизни и др.

Но можно ли перекусывать и чувствовать себя сытым без вреда для здоровья? Рассказываем о продуктах, которые дают стабильное чувство сытости без необходимости постоянно употреблять их в больших количествах.

Яблоко

И другие семечковые фрукты богаты клетчаткой и помогают временно «притупить» реакцию мозга на желание есть больше. Кроме того, пищевые волокна стабилизируют уровень сахара в крови. Такие фрукты лучше есть с кожурой — именно в ней больше всего клетчатки.

А что полезного можно приготовить из яблок, читайте в статье по ссылке.

Орехи

Богатый источник клетчатки, остаётся в желудке дольше, чем углеводы, а значит, тоже помогает «сдерживать» аппетит. Кроме того, в них содержатся незаменимые жирные кислоты.

Но любые орехи содержат много калорий, поэтому не следует ими злоупотреблять. Небольшой горсти будет более чем достаточно, чтобы не ощущать голод и при этом не набрать лишние килограммы.

Лосось

И любая другая рыба с высоким содержанием жирных кислот Омега-3. Даёт чувство быстрого насыщения и дольше сохраняет ощущение сытости. А полезные жиры не перегрузят организм холестерином.

Чечевица или фасоль

Чечевица и другие бобы богаты резистентным крахмалом — углеводом, который проходит через желудок непереваренным и ферментируется в толстом кишечнике. Этот процесс заставляет организм использовать накопленный жир в качестве топлива. Тем самым бобовые не только дают дополнительный белок, но и заставляют тело сжигать жиры для активации метаболизма, тем самым также влияя на аппетит и потребность в питании.

Картофель

Так же, как бобовые, содержит крахмал, который «подавляет» чувство голода. А приготовленный в мундире содержит резистентный крахмал, насыщающий организм и не повышающий массу тела. Картофель более сытный, чем рис, бананы или хлеб. Но при приготовлении лучше избегать масла, так как оно увеличивает гликемический индекс блюда. Исключение составляет только оливковое масло.

Овсянка

Каша, которая позволяет дольше сохранять чувство сытости, так как замедляет пищеварение, способствует усвоению углеводов и снижает уровень холестерина. Приготовленная из цельных злаков содержит клетчатку, крахмалистые углеводы, витамины, минералы и полезные жиры.

Яйца

Богатейший источник легкоусвояемого белка и полезных жиров (особенно если желток — жидкий). Дают чувство насыщения, сохраняют бодрость организма без усиления аппетита в течение нескольких часов.

Суп

Приготовленный на качественном бульоне суп — богатый источник белка и аминокислот. Помогает надолго насытиться и снизить аппетит.

Овощи

Снижать чувство голода помогает клетчатка. Употребляя любые овощи (особенно сезонные), вы не только не переедите другой пищи, но также и насытите организм витаминами и микроэлементами. Однако овощи можно не всем. В некоторых случаях они принесут больше вреда, чем пользы. Подробнее читайте в материале по ссылке.

Кроме того, сократить лишние перекусы поможет вода. Нередко мы путаем голод с жаждой. При этом важно, чтобы питьё было не слишком холодным, так как это может плохо отразиться на работе пищеварительной системы и затруднить переваривание еды.

Также важно хорошо пережёвывать пищу. Голод длится ещё около 20 минут после того, как мы начинаем есть. Если мы тщательно жуём, нам не нужно много еды, чувство насыщения приходит быстрее, и мы не только не переедаем, но и помогаем пищеварению.