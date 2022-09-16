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Сколько жира должно быть в здоровом организме — как посчитать процент жира в организме онлайн

Сколько жира должно быть в здоровом организме и как его посчитать
Ирина Юзуп
Сколько жира должно быть в здоровом организме
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Цифра на весах – не главный показатель.
<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог

Какой процент жира должен быть в здоровом теле? Как его посчитать?

Одно из условий здоровой и долгой жизни — правильное соотношение жировой, костной и мышечной ткани в организме. На этот показатель влияют возраст, пол, физическая активность, место накопления жировой прослойки (в зависимости от типа жировые отложения по-разному влияют на организм).

Какой процент жира должен быть в здоровом организме

Для измерения процента жира в организме не стоит полагаться только на информацию на весах. Плотность жировой ткани меньше плотности мышечной и костной, а потому она будет занимать больший объём.

Кстати, о том, сколько должны весить здоровые мужчины и женщины, мы уже писали — смотрите таблицу в статье по ссылке.

Новая норма. Сколько теперь должны весить мужчина и женщина в своём возрасте Новая норма. Сколько теперь должны весить мужчина и женщина в своём возрасте

Накопление жира в организме связано с обменными процессами. Чем медленнее метаболизм, тем больше жира будет откладываться. С возрастом эти процессы замедляются, меняются и нормы здорового соотношения мышечной и жировой ткани — объём последней увеличивается.

У женщин в норме содержание жира в организме больше, чем у мужчин. Мужское тело, рассчитанное на выносливость, легче наращивает мышечную ткань. В женском организме уже в подростковом возрасте активнее развивается жировая прослойка, в то время как мышечная ткань наращивается не так активно, как у мужчин.

Нормы процента жира в женском организме:

  • 15-30 лет — 17-28%;
  • 30-50 лет — 19-31%;
  • старше 50 лет — 21-33%.

Нормы процента жира в мужском организме:

  • 15-30 лет — 12-23%;
  • 30-50 лет — 13-26%;
  • старше 50 лет — 16-28%.

Как посчитать процент жира в теле

Существуют различные методы измерения процента жира в организме. В числе наиболее распространённых — проверка размера подкожной жировой прослойки с использованием прибора калипера, его можно заменить на линейку или штангенциркуль. С их помощью измеряется складка кожи и жира в 10 см справа от пупка. Результаты сравниваются со специальной расчётной таблицей, для мужчин и женщин показатели различаются. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

10 способов измерить свой процент жира в теле 10 способов измерить свой процент жира в теле

Однако такой метод не даст точной информации о проценте жира в организме и о его типе. Специалисты, как правило, используют для измерения процента жира специальный анализатор — биоимпеданс. Его можно найти в специализированных клиниках, спортклубах. Прибор пропускает через ткани организма безопасные токи и анализирует прохождение этих сигналов. Мышцы и вода легко пропускают их, а жировая ткань — задерживает. Так устройство выдаёт данные о процентном соотношении жира и мышц.

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