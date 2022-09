Стильное резюме Роджера Федерера. У теннисиста есть свои фишки в образах

15 сентября один из самых прославленных теннисистов в истории заявил о завершении профессиональной карьеры. В конце сентября Роджер Федерер сыграет свой последний матч на профессиональном поприще. Но, кроме достижений на корте, он оставит наследие одного из самых стильных спортсменов планеты.

Роджер Федерер, несомненно, очень талантливый спортсмен. Многие назовут его игру гениальной. И с этим сложно поспорить. Давайте посмотрим, как его талант отразился на стиле одежды вне корта.

Самый стильный спортсмен планеты

В 2019 году Федерер был признан «Самым стильным человеком десятилетия» по версии журнала GQ. Он обошёл в голосовании Тимоти Шаламе, Дэвида Бекхэма, Леброна Джеймса, Канье Уэста и A$AP Rocky. В 1998 году теннисист начал сотрудничать с Nike, а через 20 лет привёл в теннисный мир японскую марку Uniqlo. С ним заключают и, что немаловажно, продлевают контракты такие гиганты, как Rolex, Mercedes и Moёt & Chandon и Wilson.

Примечательно, что почти все интеграции теннисиста в коммерческие проекты сопровождаются его личным участием: для Nike и Uniqlo теннисист вместе с дизайнерами создал свои модели.

В августе 2022 года теннисист совместно с дизайнером Ронни Фигом и швейцарским обувным брендом кроссовок The On выпустил новый именной силуэт кроссовок.

Фото: The On

The On Roger Clubhouse Mid и The On Roger Pro вышли во время Открытого чемпионата США по теннису. Модель выполнена в поношенном стиле из натуральной кожи в тематике тенниса и отличается тиснёным логотипом «RF2». Это уже третья коллаборация Роджера и швейцарской компании.

Как одевается Федерер на корте и вне

Спортсмен выбирает сдержанную по дизайну одежду в стиле кэжуал. Он ценит комфорт, поэтому часто предпочитает трикотажные футболки и водолазки традиционным рубашкам. Вместо модных новинок в его образах можно заметить интересные цветовые сочетания. Это всегда актуальный приём, благодаря которому транслируется личный вкус.

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

Вот, например, его повседневный лук: почти одинаковые по цвету куртка и брюки дополнены ярко-васильковым поло — небольшой акцент к лицу, который классно подчёркивает смуглую кожу теннисиста.

Фото: Getty Images

Похожий ход с акцентом, но близким по тону к остальным цветам в комплекте, мы видим и в другом образе теннисиста. Белые джинсы на каждый день для мужчины – довольно смелый приём, привлекающий внимание. Сместить фокус помогает тёмно-серый пиджак в сочетании с трикотажной футболкой-поло светло-серого оттенка.

Фото: Из личного архива Роджера Федерера

На открытие трамвайных линий под собственным именем Роджер Федерер сделал выбор в пользу сложного цветового сочетания в одежде, простых по крою и понятных вещей. Серая водолазка и светло-коричневые брюки как будто соединились в цвете пиджака сложного серовато-коричневого тона.

Фото: Getty Images

На торжественных мероприятиях его выход всегда безупречен. Спортсмен даже в рамках дресс-кода Black Tie, который предполагает для мужчин определённый формат костюма, выглядит стильно и элегантно. А благодаря высокому росту и великолепной спортивной фигуре теннисиста его невозможно не заметить.

Великолепный спортсмен, принявший одно из важнейших решений в своей жизни, теперь чаще будет радовать нас своими образами вне спортивной униформы, которых мы с нетерпением ждём!