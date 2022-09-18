Некоторые из них можно освоить и делать дома.

4 вида массажа, которые помогут справиться с болями в шее и спине

Александр Рязанцев остеопат, мануальный терапевт, невролог, эксперт фитнес-школы Evotren Какой массаж поможет справиться с болью в шее и спине?

Дискомфорт и боли в области шейного отдела или спины в наше время крайне распространены. Разные техники массажа могут лишь кратковременно устранить неприятные ощущения, но без работы с самой причиной (обычно это мышечный дисбаланс) избавиться от болевого симптома не получится.

Если говорить о природе болевых ощущений, может быть несколько вариантов, основные из них:

Проблемы «внутреннего» характера. Могут быть связаны с заболеваниями органов, нервной системы, костей или позвоночного столба (включая протрузии или грыжи). Проблемы «двигательного» характера. Эти неудобства вызваны мышечными нарушениями: от чрезмерной нагрузки до некорректных двигательных привычек. Причиной могут быть и неправильно размещённый телевизор, и неправильная программа тренировок, и ношение рюкзака на одном плече, и многое другое.

Перед тем как выбирать способ решения проблемы, настоятельно рекомендую проконсультироваться с врачом, который, помимо прочего, сделает анализ вашего опорно-двигательного аппарата.

Подробнее поговорим о том, какие варианты массажа помогут облегчить состояние и на некоторое время забыть про боли или дискомфорт.

Классический и спортивный массаж

Вроде бы всё привычно, но есть важный нюанс. Сейчас индустрия эстетической и спортивной медицины пестрит обилием массажных методик. Вы можете увидеть огромное количество техник с разнообразным названием: балийский массаж, полинезийский, бразильский, испанский массаж, классический и много других слов и выражений.

Да и массажистов нынче вроде бы огромное количество, но ко мне часто обращаются владельцы клиник, которые не могут найти хорошего специалиста, так как у многих нет правильной подготовки.

Важно обозначить, что объединяет качественные техники массажа. Неважно, как именно он называется, и не имеет значения, в какой стране учился мастер. Есть единая логика, которой должны подчиняться все массажные техники. И заключается она в нескольких приёмах, придерживаться которых обязательно.

Первый блок любой процедуры называется нейроседативный или релаксирующий. Его задача в том, чтобы адаптировать болевые и тактильные рецепторы кожи и мускулатуры к массажной процедуре и нанести массажное средство. На этом этапе используют успокаивающие движения и компрессионные поглаживания.

Второй блок — гемолимфатический дренажный. Он нацелен на освобождение кожи, подкожной жировой клетчатки и мускулатуры от продуктов обмена, явлений лимфатического и венозного застоя.

Отработанную жидкость необходимо вывести из ткани, освободив место для свежей артериальной крови, богатой кислородом и питательными веществами.

Третий блок — разминания. Он нацелен на работу с мышцами, жировой клетчаткой и улучшением кровоснабжения.

Четвёртый блок — мобилизация. Она представляет собой пассивное движение. Оно выполняется в суставе массажистом без активного участия клиента.

Далее все блоки следуют в обратном порядке.

Миофасциальный релиз

Подходящий способ для быстрого устранения болевых ощущений. Вы можете самостоятельно использовать техники МФР, необходимы лишь соответствующее оборудование и знание методики.

Найти ролики в интернете и по ним начинать делать релиз — это не просто некорректный подход, но и довольно опасный. Как для спины, так и для шейного отдела есть множество ограничений в техниках релиза.

Наилучшим способом будет обращение к грамотному фитнес-тренеру с просьбой за 2–3 тренировки научить нужным методикам для последующего использования дома. Не забудьте проверить, что тренер проходил обучение по этому направлению и у него есть соответствующий сертификат. Помимо этого, помните, что действительно грамотный инструктор не откажет вам в просьбе. Тогда как шарлатан может начать рассказывать о том, что это сделать невозможно и вам требуется полгода ходить к нему на тренировки, чтобы научиться миофасциальному релизу.

Подробнее о миофасциальном релизе читайте в статье по ссылке.

Перкуссионный массаж

Сравнительно новый метод, подходящий для снятия болевых ощущений в домашних условиях. Для него потребуется специальный перкуссионный массажёр.

Для адекватного применения такого типа массажа рекомендуется пройти небольшое обучение, чтобы не навредить себе. К счастью, у производителей качественных массажёров оно доступно в онлайн-формате и стоит относительно недорого. Перкуссионный массаж оказывает глубокое воздействие на мышцы и хорошо влияет на движение крови и лимфы.

Главная сложность в работе с шейным отделом и спиной при помощи перкуссионного массажёра заключается в том, что самому дотянуться до некоторых зон почти невозможно. В таком случае стоит обратиться за помощью к кому-то из близких. Кроме того, можно ходить к сертифицированным специалистам (массажистам и тренерам), которые проведут процедуру качественно.

Как уже говорилось в начале, массаж — это способ ненадолго убрать боль. Если вы не устраните причину возникновения болевых ощущений, вам придётся прибегать к массажу очень часто, тратя на это время и деньги.

Поэтому, если спустя неделю, месяц или полгода боль вернулась, лучше обратитесь к специалисту, который поможет вам начать работать с первоисточником проблемы, а не с её последствиями.

Кстати, делать массаж можно не всем. Кому лучше воздержаться от этой процедуры, читайте в материале по ссылке.