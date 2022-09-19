Рассказываем, что делать спортсменам-вегетарианцам и тем, у кого аллергия на животный белок.

Чем добирать норму белка, если вам нельзя мясо. 3 альтернативы от нутрициолога

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Чем заменить животный белок в рационе?

По данным Института иммунологии, непереносимость некоторых продуктов отмечается у 65% страдающих аллергическими заболеваниями. Аллергия на животный белок чаще всего проявляется как реакция на молочные продукты и яйца, но бывают случаи, когда человек не может есть в том числе мясо и рыбу.

Более 1,5 миллиарда человек по всему миру придерживаются вегетарианского типа питания, а ещё 5% страдают непереносимостью лактозы и других животных белков. Согласно ряду исследований, вегетарианский тип питания полезен: он снижает риск развития некоторых видов рака, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Подробнее о плюсах и минусах вегетарианства читайте в статье по ссылке.

Но у такого рациона есть существенный минус — отсутствие основных источников белка (мясо, птица, рыба, молочная продукция). Животные белки нужны для полноценной работы организма и поддержания здоровья. Если же человек от них отказывается из-за болезни или принципов, следует ввести в рацион полноценную замену.

Полноценное меню и здоровая тарелка без животных жиров — это высокобелковые растительные продукты, сложные углеводы, жиры, клетчатка. Чтобы восполнить нехватку белка, предлагаю добавить в рацион несколько продуктов, которые станут альтернативой мясу, рыбе, молочной продукции и сырам.

Киноа

Высокобелковая крупа без глютена, которая содержит не менее 14 г белка на 100 г продукта. По количеству белка киноа превосходит гречку. Это источник полного набора аминокислот (содержит 21 аминокислоту).

Киноа богата витаминами и минералами:

марганец;

магний;

фосфор;

фолат;

медь;

железо;

витамины группы В;

Омега-3 жирные кислоты.

В крупе повышенное содержание клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови, выводит токсины из организма, снижает аппетит и риск развития сахарного диабета.

Перед приготовлением киноа необходимо замочить на 3–4 часа в холодной воде, а после этого хорошо промыть под проточной водой. Замачивание крупы защитит от воздействия фитиновой кислоты, которая препятствует усвоению минералов.

Соевый сыр тофу

Растительный сыр тофу готовят из створоженного соевого молока. В 100 г продукта содержится 8 г легкоусвояемого протеина и всего 70 ккал. Тофу — источник растительного белка, железа, аминокислот, кальция и Омега-3 жирных кислот. А ещё это полноценная замена рыбе и морепродуктам, так как соя не уступает им по содержанию жирных кислот.

Так, кусочек сыра снабдит организм незаменимой аминокислотой лизином, которая обладает важными свойствами:

защищает организм от вирусов;

оказывает противовоспалительный эффект;

защищает от развития патологии сердца и сосудов;

участвует в синтезе белка.

Нехватка лизина часто становится причиной выпадения волос, потери веса, нарушения репродуктивной функции.

Тофу — универсальная основа для многих блюд: омлетов, сэндвичей с цельнозерновым хлебом, запеканок, тофников, салатов, десертных коктейлей.

Нут

Это растительная замена мясу. Сбалансированный состав турецкого гороха впечатляет. Во-первых, он содержит почти 30 г белка, который не уступает по свойствам белку куриных яиц. Во-вторых, нут — источник клетчатки, витаминов и минералов, включая бета-каротин, цинк, магний, железо и фосфор, а также растительные жиры.

Горох очень питателен благодаря клетчатке и хорошо утоляет голод, насыщая организм питательными веществами. Нут подходит в качестве гарнира, салатов и для приготовления хумуса. Подробнее о том, чем полезен этот продукт, читайте в материале по ссылке.

Советы по питанию при непереносимости животного белка

Растительная пища богата антинутриентами, которые нарушают процесс переваривания пищи. Перед употреблением крупы и орехи необходимо замачивать или ферментировать.

Старайтесь совмещать крупы и бобовые в одном приёме пищи, чтобы сбалансировать блюдо по аминокислотам. Например, подавайте соевые бобы с диким рисом.

Используйте травы и специи для повышения кислотности желудочного сока (необходимое условие для усвоения белка). Можно пить перед едой отвар из шиповника или корней одуванчика или мятный чай.