Период хандры может быть связан не только с осенью.

Как понять, что у вас психологическое истощение. 3 явных признака

В периоды, когда ничего не радует, важно прислушаться к своему организму. Может быть это не осенняя хандра, а настоящее истощение? Как его распознать и начать действовать, рассказывает психолог.

Наталья Козлова психолог, преподаватель кафедры «Психология» университета «Синергия», гештальт-терапевт Психологическое истощение развивается по спирали. Существует три стадии. На двух первых этапах есть возможность справиться с этим самостоятельно.

На первом этапе можно самостоятельно определить три явных признака психологического истощения на начальном этапе.

Забывчивость. Из памяти могут пропадать целые ситуации, обстоятельства.

Из памяти могут пропадать целые ситуации, обстоятельства. Рассеянность. Не можете сконцентрировать внимание на какой-либо деятельности. Появляется эффект «зависания» или «траты времени»: игры в телефоне или ноутбуке, просмотр социальных сетей или коротких видеороликов, не требующих интеллектуального включения.

Не можете сконцентрировать внимание на какой-либо деятельности. Появляется эффект «зависания» или «траты времени»: игры в телефоне или ноутбуке, просмотр социальных сетей или коротких видеороликов, не требующих интеллектуального включения. Постоянное чувство усталости, тяжести. Вроде выспался, но всё время хочется спать.

Дальше — основные признаки на второй стадии.

Частые и лёгкие соматические заболевания: ОРВИ, головные боли, перепады давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Переедание, злоупотребление алкоголем, беспорядочные половые связи.

Если говорить о третьей стадии, стоит внимательнее относиться к симптомам — это уже близко к диагнозу, не ставьте его себе сами, важно проконсультироваться со специалистом. Главный признак — постоянная раздражительность. По любому поводу. Если сначала мы пытаемся сдерживаться, то потом легко находим повод для выражения своего недовольства, часто в грубой форме.

В дальнейшем элементы поведения, описанные выше, могут стать привычками, которые способны перерасти в серьёзные расстройства. Чтобы избежать этого, обратите внимание на эти сигналы организма.

В чём причины психологического истощения

Психологическое истощение – это утрата чувства радости, удовольствия от жизни. В результате чего возникает недостаток жизненных сил и энергии. Но это состояние никогда не возникает само по себе, обязательно есть причины:

Рутинная и однообразная деятельность, когда жизнь похожа на «день сурка»; Отсутствие физических нагрузок для тела из-за высокой загруженности на работе или учёбе; Непонимание своих перспектив и векторов развития; Отсутствие позитивной обратной связи от окружающих: поддержки, похвалы, внимания; Удержание сильных эмоций относительно какого-либо события в жизни: неудачи, болезни или потери; Переживания о незавершённости дел и ситуаций; Длительное нахождение в ситуации неопределённости; Эксплуатация окружающими какого-либо чувства, например, вины, стыда, страха.

Обращайте внимание на эти сигналы: если их игнорировать, может возникнуть выгорание или истощение.

Что делать, если психологическое истощение уже наступило?

Постараться вернуть себе радость и удовольствие от жизни. Для начала честно ответить на вопросы: «Что мне нравится? Что доставляет мне радость?». В ответе должны быть соблюдены три условия.

Получение удовольствия или радости:

Не должно быть сопряжено с употреблением еды, алкоголя или психотропных веществ; Не должно быть связано с другими людьми, чтобы не быть зависимым от их времени и возможностей; Не должно требовать значительных финансовых затрат.

То есть это должен быть доступный и бюджетный вариант. Важно, чтобы действия были регулярные. Приведу несколько примеров: катание на велосипеде, на коньках, занятия в спортзале, чтение книг, посещение музеев, театров, концертов, пешие прогулки по городу, посещение бани, походы, поездки на природу.

Я рекомендую выделить время и пространство, когда вы будете заниматься тем, что вам нравится. Это время для себя. Когда можно отключить телефон и не читать чаты, минимизировать возможность негативного внешнего вторжения.

Подробнее о том, как начать заботиться о себе, читайте по ссылке ниже.