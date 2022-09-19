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Что такое психологическое истощение организма и как бороться с эмоциональным выгоранием

Как понять, что у вас психологическое истощение. 3 явных признака
Наталья Козлова
https://unsplash.com/@enioku
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Период хандры может быть связан не только с осенью.

В периоды, когда ничего не радует, важно прислушаться к своему организму. Может быть это не осенняя хандра, а настоящее истощение? Как его распознать и начать действовать, рассказывает психолог.

<a href="https://www.championat.com/authors/6269/1.html">Наталья Козлова</a>
Наталья Козлова
психолог, преподаватель кафедры «Психология» университета «Синергия», гештальт-терапевт

Психологическое истощение развивается по спирали. Существует три стадии. На двух первых этапах есть возможность справиться с этим самостоятельно.

На первом этапе можно самостоятельно определить три явных признака психологического истощения на начальном этапе.

  • Забывчивость. Из памяти могут пропадать целые ситуации, обстоятельства.
  • Рассеянность. Не можете сконцентрировать внимание на какой-либо деятельности. Появляется эффект «зависания» или «траты времени»: игры в телефоне или ноутбуке, просмотр социальных сетей или коротких видеороликов, не требующих интеллектуального включения.
  • Постоянное чувство усталости, тяжести. Вроде выспался, но всё время хочется спать.

Дальше — основные признаки на второй стадии.

  • Частые и лёгкие соматические заболевания: ОРВИ, головные боли, перепады давления, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
  • Переедание, злоупотребление алкоголем, беспорядочные половые связи.

Если говорить о третьей стадии, стоит внимательнее относиться к симптомам — это уже близко к диагнозу, не ставьте его себе сами, важно проконсультироваться со специалистом. Главный признак — постоянная раздражительность. По любому поводу. Если сначала мы пытаемся сдерживаться, то потом легко находим повод для выражения своего недовольства, часто в грубой форме.

В дальнейшем элементы поведения, описанные выше, могут стать привычками, которые способны перерасти в серьёзные расстройства. Чтобы избежать этого, обратите внимание на эти сигналы организма.

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В чём причины психологического истощения

Психологическое истощение – это утрата чувства радости, удовольствия от жизни. В результате чего возникает недостаток жизненных сил и энергии. Но это состояние никогда не возникает само по себе, обязательно есть причины:

  1. Рутинная и однообразная деятельность, когда жизнь похожа на «день сурка»;
  2. Отсутствие физических нагрузок для тела из-за высокой загруженности на работе или учёбе;
  3. Непонимание своих перспектив и векторов развития;
  4. Отсутствие позитивной обратной связи от окружающих: поддержки, похвалы, внимания;
  5. Удержание сильных эмоций относительно какого-либо события в жизни: неудачи, болезни или потери;
  6. Переживания о незавершённости дел и ситуаций;
  7. Длительное нахождение в ситуации неопределённости;
  8. Эксплуатация окружающими какого-либо чувства, например, вины, стыда, страха.

Обращайте внимание на эти сигналы: если их игнорировать, может возникнуть выгорание или истощение.

Что делать, если психологическое истощение уже наступило?

Постараться вернуть себе радость и удовольствие от жизни. Для начала честно ответить на вопросы: «Что мне нравится? Что доставляет мне радость?». В ответе должны быть соблюдены три условия.

Получение удовольствия или радости:

  1. Не должно быть сопряжено с употреблением еды, алкоголя или психотропных веществ;
  2. Не должно быть связано с другими людьми, чтобы не быть зависимым от их времени и возможностей;
  3. Не должно требовать значительных финансовых затрат.

То есть это должен быть доступный и бюджетный вариант. Важно, чтобы действия были регулярные. Приведу несколько примеров: катание на велосипеде, на коньках, занятия в спортзале, чтение книг, посещение музеев, театров, концертов, пешие прогулки по городу, посещение бани, походы, поездки на природу.

Я рекомендую выделить время и пространство, когда вы будете заниматься тем, что вам нравится. Это время для себя. Когда можно отключить телефон и не читать чаты, минимизировать возможность негативного внешнего вторжения.

Подробнее о том, как начать заботиться о себе, читайте по ссылке ниже.

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