Как дёшево слетать в Турцию осенью. 3 правила выгодной покупки тура

Традиционно осень – бархатный сезон в Турции. Многие ждут этого времени с нетерпением, ведь часто цены на туры снижаются, погода по-прежнему радует солнцем и теплом, а море остаётся комфортным для купания. Рассказываем, как купить путёвку по максимально выгодной цене.

В какое время лучше ехать и сколько это стоит

В октябре в Турции — бархатный сезон: днём воздух прогревается до +26°С, а море ещё сохраняет комфортные для купания +23–24 °С. Но на каждом курорте бархатный сезон заканчивается по-разному. Например, у Анталийского побережья это середина октября, а у Эгейского — начало октября.

Сююмбике Давлет-Кильдеева руководительница направления контента и социальных медиа travel-сервиса «Купибилет» Мы посмотрели самые дешёвые рейсы туда-обратно из Москвы и Санкт-Петербурга в соотношении «удобство дат/стоимость». Так, с 24 сентября по 2 октября в Анталью можно улететь от 45 тыс. рублей, в Даламан со 2 по 8 октября — от 53 тыс. рублей, в Измир с 1 по 9 октября — от 44 тыс. рублей. Для тех, кто хочет погулять и погрузиться в историю, советуем заглянуть в Стамбул. До середины октября там вполне тепло — +17–20°С. Билеты в Стамбул со 2 по 9 октября начинаются от 42 тыс. рублей.

Даже если вы хотите максимально сэкономить, стоит обратить внимание на прямые рейсы, так как иногда в их стоимость включён багаж. Тогда разница в сумме становится не такой заметной с учётом экономии времени.

Как выгодно слетать в Турцию

Анна Михайлова эксперт по туризму, руководитель отдела продаж Go Travel Подготовила рекомендации, которые помогут купить поездку по лучшей цене.

Обращайте внимание на местоположение курорта

В сентябре начинается незначительное снижение цен, но стоит отметить, что качественные отели с высоким сервисом могут быть в стоп-листе, то есть номера в них чаще всего распродаются заранее. Путешественникам, выбирающим для своего отпуска сентябрь, повезло — у них есть возможность выбрать побережье Эгейского или Средиземного моря. Погода в это время даже жаркая, море удивительно комфортно для длительных заплывов. Средняя стоимость недельного тура на двоих взрослых с проживанием в отеле 5* на побережье Эгейского моря – 190 тыс. рублей, на побережье Средиземного моря чуть дешевле, около 170 тыс. рублей.

Выбирайте оптимальный период поездки

Октябрь и побережье Средиземного моря в Турции – идеальное сочетание адекватной цены, высокого качества отелей, тёплого моря и отсутствия изнурительной жары. Цены на туристические путёвки снижаются, и чем ближе к середине и концу месяца, тем более приятная стоимость туров. В конце октября мы советуем обратить внимание на более южные курорты Турции, такие как Сиде и Алания, а также посёлки, находящиеся поблизости от них. Тур с проживанием в достойном отеле 5* можно приобрести за 140–150 тыс. рублей.

Из всех осенних месяцев ноябрь – месяц самых низких цен на туристические путёвки. Это связано в первую очередь с погодой – в этот период море остывает, вечера становятся прохладными, велика вероятность дождей, но и солнечных дней в ноябре немало. Многие отели включают подогреваемые бассейны и аквапарки (при их наличии), анимация ориентируется на погодные условия и может проходить в закрытых помещениях отеля.

Неделя в отеле 5* обойдётся на двоих порядка 110–120 тыс. рублей. Турцию в ноябре выбирают родители школьников, чьи каникулы часто выпадают на этот период. Поэтому туры на школьные каникулы пользуются повышенной популярностью.

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Бронируйте заранее

Как показывает многолетняя практика, раннее бронирование оправдывает себя. Туристические путёвки можно приобрести с большой выгодой, если забронировать отель заблаговременно. Скидки по акции раннего бронирования могут достигать 40% от стоимости туров. Также можно выбрать удобное время вылетов, авиакомпанию и даже аэропорт вылета (для многих клиентов это важно).

Сейчас всё чаще клиенты и туристические компании используют онлайн-общение и дистанционное бронирование туров. Согласитесь, довольно удобно, когда есть возможность выбрать и приобрести туристический продукт, не приезжая в офис. Тем более когда на самолёт остаются последние билеты или заканчивается номера в нужном отеле.

Как и чем расплачиваться

Сююмбике: Отдых в Турции считается для россиян одним из самых бюджетных вариантов. Комфортными остаются цены и на жильё, и на еду, и на развлечения. К тому же в этом году стало ещё удобнее всё оплачивать — в Турции появляется больше мест, которые принимают карты «Мир». Правда, карты подсанкционных банков проходят гораздо реже и только в тех торговых точках, которые обслуживает банк Ziraat. В таком случае проще всего снять турецкие лиры сразу в аэропорту — в отличие от многих стран, сделать это очень легко и банкоматы в большинстве случаев выдают деньги практически по курсу вашего банка.

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