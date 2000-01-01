Nike создала робота для чистки и ремонта обуви
Для всех владельцев кроссовок бренда услуга бесплатна, но придётся лететь в Лондон.
Система получила название BILL — аббревиатура от Bot Initiated Longevity Lab. Проект призван уменьшить влияние производства обуви на окружающую среду.
Сначала кроссовка анализируется роботом на предмет грязи, дефектов и других изменений. После анализа он понимает, как действовать, и начинает работу.
Пока B.I.L.L. может продлить срок службы Air Force 1, Air Jordan 1, Space Hippie 01 и Nike Dunks. Чистка доступна бесплатно для всех владельцев кроссовок бренда.
Процедура длится 45 минут, а все средства, которые используются, экологически безопасны.
Система существует только в одном экземпляре, в Лондонском шоуруме бренда. В дальнейшем робот появится и в других торговых точках.
Nike создала робота для чистки и ремонта обуви. Система уже работает
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