Они помогут сохранить здоровье, а значит, и молодость организма.

5 групп продуктов, которые обязательно нужно есть после 40

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Какие продукты стоит есть после 40 лет, чтобы улучшить здоровье и продлить молодость?

Когда говорим о питании, нельзя сказать, что какой-то продукт строго запрещён или абсолютно подходит всем. То же касается и питания по возрасту. Не существует универсальной продуктовой корзины, которая бы была полезна всем без исключения. Подбирать продукты стоит в зависимости от индивидуальных особенностей. К выбору каждого нужно подходить с вопросом: «А полезен ли он будет мне?»

Если же у вас нет личных противопоказаний (хронических заболеваний, генетических особенностей и др.), то после 40 лет можно ориентироваться на список продуктов ниже.

Продукты, богатые кальцием и белком

Кунжут, мак, зелёный горошек, яблоки, бобовые, нежирное мясо (индейка, кролик).

После 30 лет мы активно теряем мышечную и костную массу. Чтобы не допустить этого, важно следить за физической формой: продолжать тренироваться и есть белок. Потреблять его в достаточном количестве, однако не только из прямых источников (мясо, яйца), но и из растительной пищи (орехи, семена, бобы).

Кстати, о том, где брать белок, если вы не можете есть мясо, рассказали в материале по ссылке.

Продукты с витаминами А, Е, D и полезными жирами

Жирная рыба, растительные масла в свежем виде, субпродукты, лимоны, грейпфруты, яйца, оливки, авокадо.

Эти витамины жирорастворимые, поэтому к ним в пару добавляем полезные жирные кислоты Омега-3-6-9 — необходим баланс. Их можно найти в орехах, растительных маслах, оливках, авокадо, семенах льна.

Кроме того, жиры необходимы для защиты мозга. Без них он начинает быстро стареть, увеличивается риск болезни Альцгеймера, Паркинсона, старческой забывчивости. Но о здоровье мозга следует позаботиться ещё в юности.

Антиоксиданты

Эти продукты буквально замедляют процессы старения — окислительные. К таким продуктам можно отнести практически все ягоды: облепиху, чернику, смородину, асаи, рябину. Кроме того, абрикосы, гранаты, виноград.

Список очень широк, выбирать стоит из тех продуктов, к которым у вас нормально расположен организм: нет аллергии и других неприятных реакций.

Специи

Куркума, имбирь, сушёные травы (базилик, розмарин, чеснок), карри.

Специи — отдельная тема в восточной медицине. Они обладают уникальными свойствами, начиная от стимуляции иммунитета и заканчивая замедлением старения. Это действительно сильное «противоядие» от старости.

Продукты, богатые клетчаткой

Зелёные листовые овощи (шпинат, руккола, салат), крестоцветы (капуста, брокколи, репа).

Кроме того, пищевые волокна помогают дольше сохранять чувство сытости. О других продуктах, которые снижают аппетит, читайте в статье по ссылке.