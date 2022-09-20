8 неочевидных признаков, что мозг начал стареть. Проверяем себя по списку

Печальная правда: мозг начинает стареть уже после 25 лет. К 70 годам когнитивные функции человека — память, мышление, скорость реакции — снижаются в среднем на 50%. Рассказываем, как избежать, пожалуй, самого неприятного, что только может поджидать в зрелом возрасте — умственной немощи.

Эрстея Дэйс психолог, врач-невролог, кандидат медицинских наук В наш относительно гуманный век принято говорить, что никогда не поздно начать: писать романы и сценарии, танцевать, ходить на свидания и так далее. Действительно, не стоит опускать руки, сколько бы вам ни было лет.



Но если речь касается здоровья мозга, то очень важно вовремя начать с ним работать. Так, 35 лет — самое время приступить к активным систематическим действиям.

Тест на старение мозга

Первые признаки старения, пожалуй, главного органа могут встретиться как у человека, уже перешагнувшего сорокалетний рубеж, так и чуть ли не у вчерашнего студента.

Насторожитесь, если:

вы обидчивы, раздражительны, ранимы, у вас часто плохое настроение, особенно с утра;

вам стало сложнее сосредоточиться, здоровый мозг легко способен концентрироваться в течение часа на достаточно сложной новой информации;

вы недовольны окружающими, постоянно брюзжите;

у вас повышенная тревожность, одолевают страхи;

перспектива будущего мрачная, поздняя зрелость и тем более старость рисуются исключительно чёрными и серыми красками;

вы ленитесь, отказываетесь от активных действий;

у вас снижается социальная активность, круг общения становится всё у́же;

вы стали с меньшим энтузиазмом следить за внешним видом, снизились требования к собственной ухоженности.

Конечно, некоторые из этих «симптомов» могут быть обусловлены характером, физическим утомлением и другими факторами. Но если вы замечаете за собой сразу несколько пунктов из списка, да ещё и регулярно, это повод насторожиться.

Скорость старения мозга могут увеличивать некоторые факторы, такие как:

травмы головы;

некоторые инфекционные заболевания;

ментальные расстройства;

употребление запрещённых психоактивных веществ;

злоупотребление спиртными напитками, курением;

скудное питание, недостаток витаминов;

некачественный сон и отдых;

стрессы, обилие негативно заряженной информации;

генетическая предрасположенность.

Как сохранить молодость мозга

Чтобы поддерживать интеллект в форме, необходимо создать для него здоровую среду, а также регулярно бросать ему вызов. Но одного-двух упражнений в неделю будет недостаточно. Необходим почти круглосуточный процесс.

Обеспечьте себе качественный отдых

Достаточный по времени сон в тёмном, хорошо проветренном помещении. За два часа до ночного отдыха постарайтесь не смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами, особенно с целью «пробежаться» по новостной ленте. Нужно, чтобы ближе к ночи вырабатывался гормон мелатонин, а не кортизол, отвечающий за мобилизацию организма.

Регулярно двигайтесь

Подойдут, например, танцы или прогулки, в идеале — по не самой знакомой местности. Так вы и дадите нагрузку сердечно-сосудистой системе, и разовьёте координацию движений, получите новые впечатления.

Питайтесь разумно

Контролируйте уровень плохого холестерина. Если у вас повышенные показатели, снижайте их с помощью диеты и физических нагрузок. Избегайте тяжёлых мясных блюд. Следите, чтобы на вашей тарелке появлялись жирные кислоты Омега-3, витамины, в том числе группы B, Е и D, а также биофлавоноиды. Ограничьте употребление сахара, он вызывает зависимость и ухудшает работу мозга в долгосрочной перспективе. Пожилым людям рекомендуется вовсе обходиться без него.

Подробнее о продуктах, которые негативно влияют на мозг, читайте в материале по ссылке.

Займитесь арт-терапией

Учитесь играть на музыкальных инструментах, хотя бы на элементарном уровне. Лепите, рисуйте, вышивайте, плетите макраме. Развитие мелкой моторики важно как в самом раннем, так и в зрелом возрасте.

Заучивайте текст

Лучше всего — прозаические отрывки. Понравилась чья-то цитата? Выучите её дословно. Запоминайте комбинации цифр: номера телефонов, банковских карточек, номера паспортов — своего и близких. Перед походом в магазин пишите список, но постарайтесь не заглядывать в него, а действовать по памяти.

Читайте книги и слушайте музыку незнакомых жанров

Почему бы не познакомиться с китайской поэзией или, например, графическими романами? Пробуйте, экспериментируйте, удивляйте себя. Старайтесь не «гонять» по десятому кругу один и тот же плейлист — мир музыки огромен!

Учитесь концентрироваться

Можно выбрать какое-то слово, например, «счастье» — и в течение пяти минут думать только о нём. Вы заметите, как это сложно. В голову будут лезть мысли о конфликте с начальником, о недоделанных домашних делах, об обиде на друга. Спокойно замечайте это и возвращайтесь к заданию. Со временем вы сможете сосредотачиваться всё более качественно.

Устраивайте перестановку мебели

Перекладывайте вещи, которыми часто пользуетесь. В идеале раз в неделю нужно что-то менять. Чем меньше вы совершаете автоматических, привычных действий, тем лучше. Выйти из пресловутой зоны комфорта можно, не выходя из дома.

Развивайте способность планировать

Составьте для себя план на день и старайтесь неукоснительно ему следовать. Что-то пошло не так? Не реагируйте эмоционально, а уделите несколько минут анализу: в чём причина сбоя, как можно было его избежать.

Тренируйте память

Ближе к вечеру найдите спокойное место и в течение 5-10 минут постарайтесь как можно подробнее вспомнить, что вы делали и что говорили с самого утра. Даже молодые люди удивляются, как непросто выполнить это упражнение. Но усилия того стоят.

Выполняйте упражнения на координацию

Первое упражнение

Скрестите руки на груди, захватите пальцами рук мочки ушей и приседайте. Если есть силы, начните с 10 приседаний, постепенно увеличивая их количество.

Второе упражнение

Для выполнения вам понадобится подойти к столу или к другой поверхности, которая его напоминает. Сначала мы кладём одну руку на тыльную сторону ладони, затем ставим кисть ребром, а после сжимаем её в кулак. Повторяем другой рукой. Затем выполняем упражнение двумя руками одновременно. Стараемся со временем увеличить скорость движений.

Третье упражнение

Стоя ровно и прямо, хлопаем в ладоши и после этого пальцами одной руки берёмся за мочку уха, а второй — за кончик носа. Повторяем хлопок и меняем руки местами. Двигаемся ритмично, постепенно ускоряясь.

Во время выполнения упражнений следите за дыханием. Пусть оно будет равномерным, ритмичным, без задержек. При этом вдох должен быть несколько короче выдоха.

О других упражнениях, которые помогут развивать мозг, читайте в статье по ссылке.

Если не лениться — а лениться никак нельзя, раз поставлена цель сохранить молодость ума — то ваша кратковременная память с годами пострадает не так сильно, как у большинства, и вы не будете мучительно вспоминать, куда 15 минут назад положили телефон.