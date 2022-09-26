Кто из футболистов старше? Тест на интуицию или знание возраста топовых игроков

Футбольный сезон в самом разгаре: стартовали групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы, в национальных чемпионатах уже сыграно по несколько матчей, а футболисты и клубы определились со взаимоотношениями. Поэтому сегодняшний тест мы посвятили именно футболу.

Возраст — один из ключевых показателей, которые влияют на качество игры и стоимость футболистов, поэтому агенты и клубы всегда обращают внимание на эту графу в профайле игрока.

Мы ежедневно встречаем имена этих игроков в новостях, следим за их успехами на поле и вне его. Но как хорошо мы знаем возраст футболистов, за игрой которых следим? Кто старше — Златан Ибрагимович или Лионель Месси? Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе? Предлагаем проверить знания или положиться на интуицию в нашем тесте.