Хабибу Нурмагомедову — 34! Вспомнили 15 вдохновляющих цитат непобеждённого чемпиона

Сегодня день рождения отмечает непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен уже завершил карьеру, но продолжает мотивировать тысячи людей на занятия спортом. Мы вспомнили самые яркие цитаты Нурмагомедова, которые показывают, что спорт – это большой труд.

Про результат

Очень многим нужно жертвовать, чтобы достигнуть хорошего результата.

Про уважение

Я уважаю многих бойцов, потому что мой отец научил меня этому.

Про деньги

Я не борюсь за деньги. Я буду бороться за своё наследие. Я борюсь за историю. Я борюсь за свой народ.

Про отца

Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и всё.

Про соперников

Меня не интересуют какие-то особенные имена, меня интересуют противники, которые приблизят меня к титулу.

Про образ жизни

Моя жизнь состоит из тренировок, религии, сна и приёмов пищи.

Про силу слова

Я хочу сохранить своё лицо, честь, достоинство, показать своё воспитание. Надо показывать своё уважение словами, а их смысл и последствия надо учитывать.

Про дух

Без духа в смешанных единоборствах делать нечего.

Про настрой

Когда я захожу в клетку, я представляю, будто это бой за пояс. Я не могу проиграть, если я проиграю, то потеряю всё. Я не имею права думать, что парень дебютант и бой будет лёгким. У меня нет таких мыслей. Я настраиваюсь на этот бой так же, как если бы моим соперником стал Серроне и Фергюсон.

Про славу

Моя жизнь кардинально изменилась. Меня теперь везде узнают. Честно скажу, это меня напрягает. Раньше я был такой, что домой с трудом загонишь. Любил на улице находиться. Теперь же я всегда дома.

Про уверенность

Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно.

Про успех

Это воля Всевышнего. А я только создавал условия для этих побед.

Про историю

В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас.

Про допинг

Кто принимает, тот принимает. Это психологическая слабость, спортсмен не уверен в себе. Я к этому отношусь с недопониманием. Мой допинг — это тренировки, поспать, покушать.

Про семью

Семья для меня стоит на первом месте. У меня есть возможность жить там, где уровень жизни намного лучше, чем в Дагестане. Но я не переезжаю, потому что у меня есть родственники, семья, родители. А там их не будет.

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