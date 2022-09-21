Откуда берутся синяки на теле, даже если вы нигде не ударялись? Отвечает врач

Почему на теле могут появляться синяки, даже если вы не ударялись?
Бывало ли у вас такое, что вроде бы нигде не ударялись, а на ноге синяк? Придавать этому особое значение не стоит, если случай единичный и ничто вас больше не беспокоит. А вот если появление синяков вошло в норму и они не только на ногах, это тревожный знак, свидетельствующий о проблемах со здоровьем. В частности, с сосудистой системой.
Для нормального функционирования сосудистой системы важно, чтобы:
- сосудистые трубки были гладкими, хорошо растягивались и сжимались при изменении интенсивности кровяного потока;
- кровь имела положенную текучесть;
- на стенках сосудов не откладывался холестерин.
Отчего же могут появляться внезапные синяки?
Недостаток витаминов и микроэлементов
Это, пожалуй, самое простое объяснение.
- Витамин C
- Витамин РР, В3
- Витамин Е
- Витамин Р
- Витамин B5
- Магний
- Кальций
- Калий
- Цинк
- Медь
При недостатке этих витаминов и микроэлементов снижается эластичность стенок сосудов, усиливается их ломкость. Чаще всего подобные синяки появляются весной, когда проявления авитаминоза наиболее сильны.
А каких витаминов особенно не хватает осенью, читайте в материале по ссылке.
Недостаток тромбоцитов
Это заболевание крови, при котором появляется проблема с её свертываемостью. Локализация синяков в этом случае не ограничивается ногами — они появляются и на других частях тела.
Чтобы распознать это заболевание, достаточно сделать анализ крови. Лечение может назначать только врач.
Снижение прочности соединительной ткани
Синяки в таком случае могут появляться даже при незначительном нажатии на кожу. Возникает и избыточная ломкость сосудов, и их недостаточная упругость. Подтверждать диагноз нужно только в специализированном центре. Причём иногда не обойтись без генетика.
Если диагноз правильно поставлен, ломкость сосудов зачастую удаётся устранить с помощью специальных препаратов, назначенных специалистом.
Варикоз
Варикозное расширение вен может приводить не только к появлению синяков, но и к образованию сосудистой сеточки.
При этом появляется и чувство тяжести в ногах, отёчность конечностей, вздутие вен. При обнаружении этой проблемы, как правило, назначаются:
- специальные препараты, повышающие тонус вен;
- склеротерапия (склеивание сосудов за счёт подкожного введения лекарственных препаратов);
- специальный трикотаж, поддерживающий тонус мышц и вен.
Нарушения в работе иммунной системы
Это заболевание вызвано сбоем иммунной системы, при котором клетки кровеносных сосудов воспринимаются как чужеродные. В таком случае организм вырабатывает антитела, разрушающие стенки сосудов. Этот процесс и приводит к образованию внезапных синяков.
Дисбаланс глюкозы
Появление гематом на теле может быть вызвано развивающимся дисбалансом глюкозы и, следовательно, диабетом. Синяки появляются, потому что под действием избыточной глюкозы сосуды становятся более хрупкими и ломкими, ухудшается свёртываемость крови.
Это не единственный симптом диабета. О других читайте в статье по ссылке.
Приём некоторых лекарств
Также, если синяки появляются сами по себе, это может быть реакцией на применение:
- обезболивающих;
- антидепрессантов;
- противовоспалительных средств.
Компоненты таких препаратов зачастую снижают вязкость крови, что, в свою очередь, может провоцировать появление гематом.
Всегда важно найти истинную причину внезапных синяков. В этом помогут:
- эндокринолог (чтобы исключить проблемы с поджелудочной железой, выработкой глюкозы);
- флеболог (чтобы исключить проблемы с кровью).
В качестве профилактических мер желательно:
- всегда носить удобную обувь;
- чаще двигаться и менять позу при долгой сидячей работе;
- дозировать физические и стрессовые нагрузки;
- скорректировать рацион питания;
- при необходимости добавить приём необходимых витаминов и микроэлементов, но обязательно под контролем специалиста.