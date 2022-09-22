5 полезных блюд из слив, которые можно приготовить дома. Рецепты от шеф-повара

Что вкусного и полезного приготовить из слив?
Крупные сладкие десертные сорта сливы употребляют в пищу сырыми. Все полезные свойства будут именно в свежих плодах, но их активно используют и на кухне. Добавляют во фруктовые салаты, выпечку и другие десерты. Из слив готовят сухофрукты. Ими фаршируют утку, используют в приготовлении кисло-сладких соусов для мяса, для приготовления варенья, джемов, мармелада. Для начинки в пирожках, для пирогов, готовят различные напитки.
Предлагаем несколько полезных рецептов с этим фруктом.
Салат из сливы
Вам понадобятся:
- слива — 100 г;
- орехи грецкие — 10 г;
- миндаль — 10 г;
- яблоки — 1 шт.;
- помидоры черри — 3 шт.;
- салатная смесь;
- соль, перец — по вкусу;
для заправки:
- сок апельсина — 1 ст. л.;
- масло оливковое — 1 ст. л.
Яблоки и сливы помыть, нарезать дольками. Черри нарезать на четвертинки. Зелень нарвать руками или нарезать. Орехи обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты, охладить и порубить ножом.
Сделать заправку — сок апельсина смешать с маслом, добавить соль, перец и взбить. Заправить салат и посыпать орехами. Готово!
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Варенье из слив «5 минут»
Вам понадобятся:
- сливы — 1 кг;
- сахар (кокосовый) — 200 г.
Сливу хорошо помыть, удалить косточки, нарезать, как вам нравится (на дольки или кубики). Выложить в кастрюлю с толстым дном, посыпать сверху сахаром и оставить для выделения из сливы сока.
Примерно через два часа сахар растворится. Тогда нужно поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, довести варенье до кипения. Затем сделать огонь чуть меньше и варить пять минут. Если выделяется пенка, её нужно убирать. За пять минут слива разварится, но будет держать форму.
Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, закрыть крышками и перевернуть. Банки укутать и оставить до полного остывания. После хранить в тёмном прохладном месте.
Такое домашнее варенье менее вредно, чем покупные джемы и другие подобные добавки. Его можно использовать с кашей, гранолой, сэндвичами и даже с мясом.
Сливовая нутелла
Вам понадобятся:
- сливы — 1 кг;
- сахар кокосовый — 500 г;
- натуральное какао — 3 ст. л.
Сливы хорошо промыть и удалить косточки. Нарезать и выложить в кастрюлю с толстым дном. Посыпать сверху сахаром и поставить на средний огонь. Томить сливу до состояния, когда количество сока уменьшится в два раза. Затем измельчить ягоды блендером и добавить какао. Перемешать и поставить на огонь томиться 5-6 минут, выключить огонь и дать постоять.
При остывании сливовая нутелла станет гуще. Это ароматный и вкусный десерт, который можно подавать к завтраку.
Сливовый тёртый пирог
Вам понадобятся:
- сливы — 1 кг;
- мука миндальная — 300 г;
- мука кокосовая — 200 г;
- мука рисовая — 100 г;
- масло гхи — 100 г;
- масло кокосовое — 50 г;
- сахар кокосовый — 300 г;
- корица — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Муку смешать с солью, маслом кокосовым и гхи, всё перетереть в крошку. Сливу хорошо помыть, удалить косточку и посыпать сверху сахаром, дать постоять.
В форму с пергаментом на дно высыпать крошку, затем слоем выложить сливу и снова посыпать крошкой. Выложить остатки сливы и посыпать оставшейся крошкой. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут. Затем охладить — и можно подавать!
Сливовая пастила
Вам понадобятся:
- сливы — 1 кг;
- корица — по вкусу;
- имбирь — по вкусу.
Сливу хорошо помыть, удалить косточку. Выложить на противень с пергаментом и посыпать сверху корицей. Запекать 15-20 минут до мягкости. Затем измельчить в блендере, добавить сок натёртого имбиря. Если слива кислая, можно добавить подсластитель или мёд.
Выложить сливовую массу на пергамент, смазанный растительным маслом. Сушить в духовке при слегка открытой дверце при температуре не выше 75 градусов до полного высыхания. Сухой пастиле дать остыть и упаковать на хранение.
О том, как приготовить дома яблочную пастилу, читайте в статье по ссылке.