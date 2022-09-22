5 полезных блюд из слив, которые можно приготовить дома. Рецепты от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Что вкусного и полезного приготовить из слив?

Крупные сладкие десертные сорта сливы употребляют в пищу сырыми. Все полезные свойства будут именно в свежих плодах, но их активно используют и на кухне. Добавляют во фруктовые салаты, выпечку и другие десерты. Из слив готовят сухофрукты. Ими фаршируют утку, используют в приготовлении кисло-сладких соусов для мяса, для приготовления варенья, джемов, мармелада. Для начинки в пирожках, для пирогов, готовят различные напитки.

Предлагаем несколько полезных рецептов с этим фруктом.

Салат из сливы

Вам понадобятся:

слива — 100 г;

орехи грецкие — 10 г;

миндаль — 10 г;

яблоки — 1 шт.;

помидоры черри — 3 шт.;

салатная смесь;

соль, перец — по вкусу;

для заправки:

сок апельсина — 1 ст. л.;

масло оливковое — 1 ст. л.

Яблоки и сливы помыть, нарезать дольками. Черри нарезать на четвертинки. Зелень нарвать руками или нарезать. Орехи обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты, охладить и порубить ножом.

Сделать заправку — сок апельсина смешать с маслом, добавить соль, перец и взбить. Заправить салат и посыпать орехами. Готово!

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Варенье из слив «5 минут»

Вам понадобятся:

сливы — 1 кг;

сахар (кокосовый) — 200 г.

Сливу хорошо помыть, удалить косточки, нарезать, как вам нравится (на дольки или кубики). Выложить в кастрюлю с толстым дном, посыпать сверху сахаром и оставить для выделения из сливы сока.

Примерно через два часа сахар растворится. Тогда нужно поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, довести варенье до кипения. Затем сделать огонь чуть меньше и варить пять минут. Если выделяется пенка, её нужно убирать. За пять минут слива разварится, но будет держать форму.

Горячее варенье разлить в стерилизованные банки, закрыть крышками и перевернуть. Банки укутать и оставить до полного остывания. После хранить в тёмном прохладном месте.

Такое домашнее варенье менее вредно, чем покупные джемы и другие подобные добавки. Его можно использовать с кашей, гранолой, сэндвичами и даже с мясом.

Сливовая нутелла

Вам понадобятся:

сливы — 1 кг;

сахар кокосовый — 500 г;

натуральное какао — 3 ст. л.

Сливы хорошо промыть и удалить косточки. Нарезать и выложить в кастрюлю с толстым дном. Посыпать сверху сахаром и поставить на средний огонь. Томить сливу до состояния, когда количество сока уменьшится в два раза. Затем измельчить ягоды блендером и добавить какао. Перемешать и поставить на огонь томиться 5-6 минут, выключить огонь и дать постоять.

При остывании сливовая нутелла станет гуще. Это ароматный и вкусный десерт, который можно подавать к завтраку.

Сливовый тёртый пирог

Вам понадобятся:

сливы — 1 кг;

мука миндальная — 300 г;

мука кокосовая — 200 г;

мука рисовая — 100 г;

масло гхи — 100 г;

масло кокосовое — 50 г;

сахар кокосовый — 300 г;

корица — по вкусу;

соль — по вкусу.

Муку смешать с солью, маслом кокосовым и гхи, всё перетереть в крошку. Сливу хорошо помыть, удалить косточку и посыпать сверху сахаром, дать постоять.

В форму с пергаментом на дно высыпать крошку, затем слоем выложить сливу и снова посыпать крошкой. Выложить остатки сливы и посыпать оставшейся крошкой. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут. Затем охладить — и можно подавать!

Сливовая пастила

Вам понадобятся:

сливы — 1 кг;

корица — по вкусу;

имбирь — по вкусу.

Сливу хорошо помыть, удалить косточку. Выложить на противень с пергаментом и посыпать сверху корицей. Запекать 15-20 минут до мягкости. Затем измельчить в блендере, добавить сок натёртого имбиря. Если слива кислая, можно добавить подсластитель или мёд.

Выложить сливовую массу на пергамент, смазанный растительным маслом. Сушить в духовке при слегка открытой дверце при температуре не выше 75 градусов до полного высыхания. Сухой пастиле дать остыть и упаковать на хранение.

О том, как приготовить дома яблочную пастилу, читайте в статье по ссылке.