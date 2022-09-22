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Как развить точность удара — 5 эффективных упражнений от профессионального бойца, видео

Как развить точность удара. 5 эффективных упражнений от профессионального бойца
Маргарита Иванникова Эдуард Кузьминов
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Как развить точность удара
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Даже слабая атака по цели сможет вывести противника из строя.

Любой участвующий в поединках боец знает, что бить нужно не только сильно и технически правильно. Удар должен попадать в цель, чтобы вывести соперника из строя, тогда вы сможете победить. Чтобы развить точность ударов, нужно делать специальные упражнения для прокачки этого навыка. Сегодня ими с нами поделился профессиональный боец.

<a href="https://www.championat.com/authors/6273/1.html">Эдуард Кузьминов</a>
Эдуард Кузьминов
профессиональный боец лиги «Наше дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО

Показывает, как развить точность удара с помощью упражнений.

Отработка ударов с теннисным мячом

Это упражнение разовьёт точность атаки при передвижении во время боя. Если вы будете стоять на месте и бить, скорее всего, у вас ничего не получится.

Техника выполнения

  • Возьмите теннисный мяч и начните чеканить его руками об пол. Старайтесь быстро двигаться вокруг снаряда.
  • Ударьте мяч об пол таким образом, чтобы он подскочил примерно до нижней точки груди. В это же время сделайте два-три быстрых удара вперёд, чтобы мяч не смог коснуться ваших рук.
  • Во время упражнения нужно постоянно двигаться, не стойте на месте.

Отработка ударов с канатом

Техника выполнения

  • Встаньте в стойку напротив каната.
  • Начните двигаться вперёд-назад и нанесите два-три быстрых удара таким образом, чтобы кулак попадал по канату.
  • Не останавливайтесь во время выполнения упражнения.

Тренировка с пневмогрушей

Это упражнение хорошо прокачает ваше периферическое зрение. Вы сможете нанести точный удар по бойцу, даже не видя его напрямую.

Техника выполнения

  • Встаньте в стойку напротив пневмогруши.
  • Начните наносить удары по снаряду, но старайтесь не смотреть на него. Вы можете смотреть в любую другую точку, кроме пневмогруши.
  • Оттачивайте удары до тех пор, пока у вас не получится попадать по снаряду не глядя.

Работа со скакалкой возле тренажёра с мишенями

В этом упражнении вам понадобится помощь напарника или тренера, а также тренажёр с несколькими мишенями для ударов.

Техника выполнения

  • Встаньте в стойку. Попросите вашего напарника крутить скакалку прямо напротив тренажёра, чтобы усложнить вам задачу.
  • Встаньте в стойку, напарник в это время должен уже крутить скакалку.
  • Бейте по разным мишеням так, чтобы крутящаяся скакалка не касалась ваших рук.
  • Для усложнения упражнения попросите напарника говорить вам наугад номера мишеней и бейте в ту, которую вам назовут.

Работа со скакалкой возле груши

Упражнение поможет вам не только прокачать точность, но и тайминг – то есть атаковать соперника в нужный момент.

Техника выполнения

  • Встаньте в стойку возле груши. Попросите напарника крутить скакалку прямо перед ней.
  • Бейте грушу таким образом, чтобы не цеплять скакалку во время удара.
  • Работайте в быстром темпе.

Напоминаем, прокачка навыка будет зависеть от регулярности ваших тренировок. Чем чаще вы занимаетесь, тем лучше у вас будет получаться. А если вы хотите сделать удар не только точным, но и сильным, читайте нашу предыдущую статью. Там вы найдёте упражнения для развития силы.

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