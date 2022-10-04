Такой подход к питанию позволяет сбрасывать вес за счёт ускорения обменных процессов в организме.

Как работает метаболическая диета и кому она точно не подойдёт. Рассказала врач

Почему одни едят всё подряд и не толстеют, а другие всю жизнь ограничивают себя в еде, но всё равно набирают вес? Дело в разной скорости метаболизма, которая складывается из генетического фактора, образа жизни и гормонального фона.

На наследственность мы повлиять не в силах, а вот на последние два фактора — вполне. Для решения этой задачи подходит метаболическая диета, которая позволяет скинуть лишний вес без голода, подсчёта калорий и вреда для здоровья. Рассказываем, как это работает.

Надежда Беземская врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Объясняет принципы метаболической диеты.

Что такое метаболическая диета

Большинство систем питания и методов похудения обращаются к образу жизни, призывая ограничивать калории и больше двигаться. Метаболическая диета учитывает воздействие гормонов на организм — и в этом её уникальность.

В основе диеты простое правило: питание должно быть организовано так, чтобы количество гормонов, способствующих накоплению жира, снижалось, а количество гормонов, сжигающих жир, увеличивалось.

Один из органов, отвечающих за гормональный фон — щитовидная железа. Как именно она влияет на процессы похудения, читайте в статье по ссылке.

Правила диеты

Самый главный гормон в метаболической диете — инсулин. Он поддерживает нормальный уровень глюкозы — при его недостатке (и, соответственно, при избытке глюкозы) может увеличиваться лишний вес. Поэтому первое правило этой системы питания — сократить потребление быстрых углеводов.

Авторы диеты разделили все основные продукты на пять больших групп, где «ноль» — самые диетические продукты вроде постного мяса, рыбы, зелени и овощей, а «четыре» — всё «запрещённое»: сладости, колбаса, газировки, алкоголь. По правилам диеты, можно съесть немного «вредного» в первой половине дня.

В течение дня нужно поддерживать короткие интервалы между приёмами пищи, есть маленькими порциями, но часто, пить много чистой воды, а ужинать легко и за 2-3 часа до сна. Все эти правила знакомы многим, кто хоть раз сидел на диете.

Отдельное преимущество — простые подсчёты. Необязательно взвешивать продукты и вычислять калории. Главное — соблюдать количество отведённых на приём пищи баллов: на целых четыре балла можно съесть завтрак, дневной перекус и обед — по два балла, один балл на полдник, а ужин — всегда ноль баллов. Учитывая, что к «нулю» относятся яйца, куриная грудка, обезжиренные молочные и кисломолочные продукты, голодным остаться не получится.

Кому подходит такая диета и в чем её плюсы

В такой системе нет ничего революционного. По сути, это систематизированный подход к здоровому питанию. Диета получается разнообразной, без строгих ограничений, поэтому проще соблюдать её, чем монодиеты или диеты с минимумом калорий.

Вес будет снижаться постепенно — и это тоже плюс. Медленное похудение намного безопаснее для здоровья, а эффект легче поддерживать, когда выработалась привычка правильно питаться. Метаболическая диета относится к правильным системам питания, способствующим органическому похудению. А отсутствие углеводных качелей, большое количество питьевой воды и дробные приёмы пищи действительно помогают ускорить метаболизм.

Противопоказания

Строгая метаболическая диета, направленная на снижение веса, противопоказана подросткам и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. При любых хронических заболеваниях перед сменой системы питания необходимо проконсультироваться с врачом.

Даже здоровому человеку перед любой диетой рекомендуется пройти осмотр специалиста и лабораторную диагностику, которая расскажет о состоянии основных систем и органов. Если диета направлена на снижение веса, лучше подбирать её с врачом. Снижение веса, особенно быстрое — серьёзный стресс для организма. Поэтому не стоит спешить и пробовать популярные диеты наобум — почему, читайте в материале по ссылке.