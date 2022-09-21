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Действенная медитация для успокоения нервной системы и психики — эффективная техника релаксации для новичков

Лёгкая расслабляющая медитация за 8 минут. Пойдёт даже для тех, кто никогда не медитировал
Маргарита Иванникова Елена Малова
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Медитация для тех, кто никогда не пробовал
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Короткая практика поможет справиться с тревожностью и успокоить ум.

Тревожность, как правило, появляется абсолютно внезапно и в самый неподходящий момент. Сосредоточиться ни на чём не получается, негативные мысли так и лезут в голову, а слово «успокойся» со стороны близких или коллег воспринимается как издёвка. Если эмоции хлещут через край, справиться с ними поможет лёгкая медитация. Сегодня мы подготовили практику на восемь минут, которая снимет напряжение и избавит вас от чувства беспокойства. Если вы никогда не пробовали медитировать, сделайте это прямо сейчас.

<a href="https://www.championat.com/authors/6277/1.html">Елена Малова</a>
Елена Малова
сертифицированный инструктор по виньяса-йоге

Эту практику я делаю практически каждый день, она называется «Комната для дыхания». В этой «комнате» вы сможете расслабиться, позабыть о своих проблемах и успокоиться. Практику можно проводить в любое время дня и в любом месте. Самое главное, чтобы вы её прочувствовали.

  • Сядьте поудобнее на диван или коврик: можно сесть по-турецки, в позу лотоса или просто облокотившись на стену или спинку дивана. Спину держите прямо. Руки положите на колени или на бёдра.
  • Потянитесь макушкой в потолок, на выдохе мягко закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов: вдыхайте через нос, выдыхайте через рот.
  • Ровно дышите носом, кончик языка положите на нёбо. Расслабьте лицо, точку между бровями и плечи. Понаблюдайте за дыханием некоторое время.
  • Перенесите своё внимание на ваш ум. Старайтесь никак не оценивать мысли, которые у вас возникают, следите за ними как бы со стороны.
  • А теперь представьте красивый свет, который исходит из центра вашего тела, он может быть абсолютно любого цвета. Свет начинает распространяться и расти во всех направлениях. Наблюдайте за этим процессом.
  • Позвольте свету вырасти до таких размеров, чтобы вы почувствовали, как он обволакивает вас. Это ваша «комната для дыхания», здесь вас ничто не потревожит. Отпустите все мысли и наблюдайте за каждым своим вдохом и выдохом.
  • Почувствуйте внутренний покой и гармонию, находясь в этой светлой «комнате». Сохраняя это состояние, спокойно откройте глаза. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот.
  • Легонько потянитесь в разные стороны, прежде чем закончить медитацию.

Практика окончена. Подробные комментарии Елены смотрите в видео.

Спокойное состояние – залог вашего хорошего самочувствия и контроля за эмоциями. Но мы понимаем, что медитативная практика нравится далеко не всем. В этой статье вы найдёте ещё несколько успокаивающих занятий, которые помогут вам достичь чувства эмоционального равновесия.

5 расслабляющих занятий для тех, кому не нравится медитация 5 расслабляющих занятий для тех, кому не нравится медитация
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