Лёгкая расслабляющая медитация за 8 минут. Пойдёт даже для тех, кто никогда не медитировал

Тревожность, как правило, появляется абсолютно внезапно и в самый неподходящий момент. Сосредоточиться ни на чём не получается, негативные мысли так и лезут в голову, а слово «успокойся» со стороны близких или коллег воспринимается как издёвка. Если эмоции хлещут через край, справиться с ними поможет лёгкая медитация. Сегодня мы подготовили практику на восемь минут, которая снимет напряжение и избавит вас от чувства беспокойства. Если вы никогда не пробовали медитировать, сделайте это прямо сейчас.

Елена Малова сертифицированный инструктор по виньяса-йоге Эту практику я делаю практически каждый день, она называется «Комната для дыхания». В этой «комнате» вы сможете расслабиться, позабыть о своих проблемах и успокоиться. Практику можно проводить в любое время дня и в любом месте. Самое главное, чтобы вы её прочувствовали.

Сядьте поудобнее на диван или коврик: можно сесть по-турецки, в позу лотоса или просто облокотившись на стену или спинку дивана. Спину держите прямо. Руки положите на колени или на бёдра.

Потянитесь макушкой в потолок, на выдохе мягко закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов: вдыхайте через нос, выдыхайте через рот.

Ровно дышите носом, кончик языка положите на нёбо. Расслабьте лицо, точку между бровями и плечи. Понаблюдайте за дыханием некоторое время.

Перенесите своё внимание на ваш ум. Старайтесь никак не оценивать мысли, которые у вас возникают, следите за ними как бы со стороны.

А теперь представьте красивый свет, который исходит из центра вашего тела, он может быть абсолютно любого цвета. Свет начинает распространяться и расти во всех направлениях. Наблюдайте за этим процессом.

Позвольте свету вырасти до таких размеров, чтобы вы почувствовали, как он обволакивает вас. Это ваша «комната для дыхания», здесь вас ничто не потревожит. Отпустите все мысли и наблюдайте за каждым своим вдохом и выдохом.

Почувствуйте внутренний покой и гармонию, находясь в этой светлой «комнате». Сохраняя это состояние, спокойно откройте глаза. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот.

Легонько потянитесь в разные стороны, прежде чем закончить медитацию.

Практика окончена. Подробные комментарии Елены смотрите в видео.

Спокойное состояние – залог вашего хорошего самочувствия и контроля за эмоциями. Но мы понимаем, что медитативная практика нравится далеко не всем. В этой статье вы найдёте ещё несколько успокаивающих занятий, которые помогут вам достичь чувства эмоционального равновесия.