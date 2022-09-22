7 бесполезных и недолговечных моделей кроссовок. Покупать их точно не стоит

На это есть несколько важных причин.

Из обычной обуви кроссовки давно трансформировались в произведения искусства или способ заявить о себе. Но не всегда замысел дизайнера можно внедрить в обычную жизнь. Собрали семь типов кроссовок, которые не стоит покупать, если у вас на обувь большие планы.

Плюшевые

Такие модели в последние несколько лет очень часто стали появляться как в масс-маркете, так и в люксе. Свои плюшевые пары выпустили уже Nike, PUMA, Reebok и adidas.

Nike SB Dunk Low x Grateful Dead Фото: Nike

Почему не стоит покупать меховые и плюшевые кроссовки? Этот материал придаёт гардеробу особого уюта, но и хлопот: он очень быстро притягивает пыль, но почистить его в домашних условиях очень сложно. Плюс ворсинки от влажной погоды очень скоро скатаются, и весь шарм вашей обуви пропадёт.

Пластиковые

К счастью, мы пережили бум прозрачной обуви — туфли и каблуки из эластичного пластика остались в трендах прошлого, но пластиковые модели встречаются и сейчас.

Фото: Maison Margiela

Такая обувь совсем не дышит — это, пожалуй, самый главный её недостаток. В кроссовках, полностью покрытых плёнкой, проходить дольше часа без дискомфорта вряд ли получится. Выбирайте дышащую обувь из технологичных материалов, производители предлагают не менее яркие варианты, чем «голая» обувь.

Несмотря на то что многие бренды сообщили о своём уходе с российского рынка, их всё ещё можно купить. В материале рассказали, где это можно сделать.

Объёмные

Когда к ugly-shoes мы уже привыкли, производители стали экспериментировать с формой ещё более смело. Сейчас обувь стала не только защищать ногу, а быть самодостаточным объектом, который иногда… мешает ходить.

Фото: Puma

Обувь, которая выходит далеко за пределы вашего размера, будет цеплять всё вокруг — камни, бордюры или ноги соседей. От этого она быстро деформируется, поэтому такие футуристические модели лучше оставить для домашнего интерьера или фотосессии.

С объёмными вставками

Когда мы говорим о вставках на обуви, невольно вспоминаем дизайнера Джереми Скотта, который совместно с adidas выпустил целую серию «крылатых» кроссовок и кроссовки с плюшевыми медведями. Примеру Скотта следуют и другие бренды, например, Gundam Sneaker.

Фото: Gundam Sneaker

Кроссовки оснащены съёмными деталями на липучке, с помощью которых можно менять внешний вид своей обуви каждый день.

Такие вставки, как и в предыдущем пункте, не созданы для спокойной беззаботной прогулки. Ко всему прочему детали чаще всего крепятся на липучке, которая со временем теряет свои свойства. Оставьте такие модели для любования.

Со сложными деталями

Сейчас на рынке очень много таких моделей: Balenciaga, Balmain, Off-White — люксовые бренды сделали детали своей фишкой. Но наравне с аутентичностью таких силуэтов вы рискуете приобрести хлопоты по уходу за ними.

Фото: Nike

Посмотрите на Nike Zoom MMW 4. А теперь представьте, как долго вы будете чистить кроссовки, если вдруг наступите в грязь. Даже просто протереть от пыли такую модель будет непросто.

На высокой подошве

Как бы кроссовки ни символизировали комфорт, некоторые из них призваны дать обратный эффект. Помимо того, что модели на большой платформе — это совсем не модно, так ещё и опасно.

Фото: Versache

Поскользнуться или оступиться в такой обуви просто страшно: за счёт высоты риск получения травмы взлетает до небес. Конечно, есть пары с небольшой подошвой, такие как Air Jordan 1 Low LV8D или Run Star Hike, однако даже к ним нужно привыкнуть и носить с осторожностью.

С большим количеством украшений

Такие модели особенно присущи люксовым брендам — Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino. У любого из брендов вы непременно найдёте кроссовки со стразами, нашивками, брошами и прочей фурнитурой.

Фото: Dolce & Gabbana

Во-первых, такие аксессуары затруднят уход — не все средства для очищения подойдут для такой обуви. Во-вторых, чаще всего они очень утяжеляют кроссовку, поэтому носить их долго будет сложно. В-третьих, такую обувь часто подделывают — есть риск слиться с толпой, которая купила свою обувь на рынке.

Посмотреть, какие кроссовки выбирают западные звёзды в этом сезоне, можно в нашем предыдущем материале.