Как ответить на хамство, чтобы не ударить в грязь лицом. 5 способов дать отпор

Хамство и грубость – это формы выражения гнева и проявление агрессии. Страдая от внутренних комплексов, люди часто обесценивают весь мир вокруг них, тем самым повышая самооценку, высмеивая все недостатки социума.

Юлия Левченко психолог, психоаналитический executive коуч, спортивный менеджер «Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас». Ключевой тезис Э. М. Ремарка, который отлично описывает защитные механизмы психики человека, такие как обесценивание, проекция или замещение.

Все защитные механизмы носят вытесненный бессознательный характер. Их главная цель – исказить и отразить реальность, чтобы оградить свою психику от переживаний.

Замещение позволяет перенести нежелательные чувства с одного объекта на другой с целью самозащиты. Например, спортсмен, на которого накричал тренер, может сдержаться и ничего ему не ответить, но, придя домой, выплеснуть всё раздражение на жену или ребёнка. Именно так появляются грубость и хамство.

Первая линия самообороны – самоконтроль

Имея дело с агрессивным поведением, важно правильно реагировать. Гневный ответ почти наверняка приведёт к эскалации ситуации и усложнит разрядку. Даже негативные эмоции можно выражать по-здоровому — как именно, читайте по ссылке ниже.

Если вы собираетесь эффективно справляться с агрессией других, важно, чтобы вы понимали собственные эмоциональные реакции и могли управлять ими. Следует проявлять осторожность, чтобы не подкреплять агрессивное поведение «отзеркаливанием» — таким же агрессивным оборонительным поведением.

Не каждый, кто грубит, заслуживает ответа

Просто игнорируйте. Не поддавайтесь на провокации втянуть вас в «базарный» конфликт, ведь главная цель «хама» — завлечь вас в его игру, получая обратную негативную реакцию, тем самым продолжая выплёскивать на вас свой «яд», подпитываясь эмоциями.

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Просто оставайтесь безучастным, и вскоре громкий стук в закрытую дверь стихнет. Но если же вы чувствуете, что ваше безучастие для вас «невыносимо», «неприемлемо» и сильно ранит, оставаться в стороне — не лучший выход из ситуации. Это может понести обратную реакцию и привести к собственной аутоагрессии.

Установите границы

«Я нахожу оскорбительным, когда люди говорят о _______, и в будущем я больше не буду вступать в разговоры о ________». Когда вы создаёте с кем-то границу, то даёте ему понять, что не допускаете определённого поведения или обращения. Подробнее о том, как защищать свои границы, рассказали в предыдущем материале.

Создание чётких последствий для определённых видов поведения позволяет другому человеку узнать, какие действия вы предпримете, если он продолжит относиться к вам или разговаривать с вами неуважительно.

Застаньте врасплох обратной реакцией

Применяйте метод Фаины Раневской: «Он тебе зло – а ты ему конфетку», используя вежливость, лесть и комплименты. Зачастую прямо противоположный эмоциональный отклик на злость и гнев очень сильно обезоруживает противника. Сам акт доброты меняет ход вещей. «Я ценю вашу точку зрения», «У вас такие добрые и полные любви глаза, что, вероятнее всего, сейчас говорит ваше альтер-эго».

Улыбайтесь и смейтесь

Зачем отвечать на обвинение, если можно просто отвлечь внимание юмором? Не сарказмом или насмешкой, а именно добрым эмпатичным юмором. Люди будут смущены, что заставили вас смеяться, и увидят, что вам комфортно с собой и то, что другие люди говорят о вас, на самом деле, не имеет значения.

Что поможет при разговоре с грубым собеседником

Слушать то, что говорит другой человек, и принимать, признавать и подчёркивать положительные аспекты сказанного, не преуменьшая отрицательных.

Демонстрировать понимание и сопереживать человеку путём отражения, прояснения и обобщения его мыслей и чувств.

Избегать любых выражений силы, например: «Ты должен успокоиться».

Поощрять другого человека, брать на себя ответственность за своё поведение и направлять его в более творческие или позитивные формы, например, подавая письменную жалобу, а не устно критикуя кого-то/что-то.

В современной психологии и конфликтологии разработаны разнообразные системы профилактики и разрешения межличностных конфликтов, с помощью которых личность может нейтрализовать, а то и вовсе отказаться от такого защитного механизма как вымещение.