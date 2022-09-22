Как ответить на хамство, чтобы не ударить в грязь лицом. 5 способов дать отпор

Хамство и грубость – это формы выражения гнева и проявление агрессии. Страдая от внутренних комплексов, люди часто обесценивают весь мир вокруг них, тем самым повышая самооценку, высмеивая все недостатки социума.
«Всё, что вы видите во мне — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас». Ключевой тезис Э. М. Ремарка, который отлично описывает защитные механизмы психики человека, такие как обесценивание, проекция или замещение.
Все защитные механизмы носят вытесненный бессознательный характер. Их главная цель – исказить и отразить реальность, чтобы оградить свою психику от переживаний.
Замещение позволяет перенести нежелательные чувства с одного объекта на другой с целью самозащиты. Например, спортсмен, на которого накричал тренер, может сдержаться и ничего ему не ответить, но, придя домой, выплеснуть всё раздражение на жену или ребёнка. Именно так появляются грубость и хамство.
Первая линия самообороны – самоконтроль
Имея дело с агрессивным поведением, важно правильно реагировать. Гневный ответ почти наверняка приведёт к эскалации ситуации и усложнит разрядку. Даже негативные эмоции можно выражать по-здоровому — как именно, читайте по ссылке ниже.
Если вы собираетесь эффективно справляться с агрессией других, важно, чтобы вы понимали собственные эмоциональные реакции и могли управлять ими. Следует проявлять осторожность, чтобы не подкреплять агрессивное поведение «отзеркаливанием» — таким же агрессивным оборонительным поведением.
Не каждый, кто грубит, заслуживает ответа
Просто игнорируйте. Не поддавайтесь на провокации втянуть вас в «базарный» конфликт, ведь главная цель «хама» — завлечь вас в его игру, получая обратную негативную реакцию, тем самым продолжая выплёскивать на вас свой «яд», подпитываясь эмоциями.
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Просто оставайтесь безучастным, и вскоре громкий стук в закрытую дверь стихнет. Но если же вы чувствуете, что ваше безучастие для вас «невыносимо», «неприемлемо» и сильно ранит, оставаться в стороне — не лучший выход из ситуации. Это может понести обратную реакцию и привести к собственной аутоагрессии.
Установите границы
«Я нахожу оскорбительным, когда люди говорят о _______, и в будущем я больше не буду вступать в разговоры о ________». Когда вы создаёте с кем-то границу, то даёте ему понять, что не допускаете определённого поведения или обращения. Подробнее о том, как защищать свои границы, рассказали в предыдущем материале.
Создание чётких последствий для определённых видов поведения позволяет другому человеку узнать, какие действия вы предпримете, если он продолжит относиться к вам или разговаривать с вами неуважительно.
Застаньте врасплох обратной реакцией
Применяйте метод Фаины Раневской: «Он тебе зло – а ты ему конфетку», используя вежливость, лесть и комплименты. Зачастую прямо противоположный эмоциональный отклик на злость и гнев очень сильно обезоруживает противника. Сам акт доброты меняет ход вещей. «Я ценю вашу точку зрения», «У вас такие добрые и полные любви глаза, что, вероятнее всего, сейчас говорит ваше альтер-эго».
Улыбайтесь и смейтесь
Зачем отвечать на обвинение, если можно просто отвлечь внимание юмором? Не сарказмом или насмешкой, а именно добрым эмпатичным юмором. Люди будут смущены, что заставили вас смеяться, и увидят, что вам комфортно с собой и то, что другие люди говорят о вас, на самом деле, не имеет значения.
Что поможет при разговоре с грубым собеседником
- Слушать то, что говорит другой человек, и принимать, признавать и подчёркивать положительные аспекты сказанного, не преуменьшая отрицательных.
- Демонстрировать понимание и сопереживать человеку путём отражения, прояснения и обобщения его мыслей и чувств.
- Избегать любых выражений силы, например: «Ты должен успокоиться».
- Поощрять другого человека, брать на себя ответственность за своё поведение и направлять его в более творческие или позитивные формы, например, подавая письменную жалобу, а не устно критикуя кого-то/что-то.
В современной психологии и конфликтологии разработаны разнообразные системы профилактики и разрешения межличностных конфликтов, с помощью которых личность может нейтрализовать, а то и вовсе отказаться от такого защитного механизма как вымещение.