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Ароматы снимающие усталость — 9 лучших эфирных масел для расслабления и снятия напряжения

9 запахов, которые действительно помогают расслабиться
Светлана Перес
9 запахов, которые помогают расслабиться
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Когда избавиться от напряжения привычными способами не получается.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Какие запахи помогают успокоиться и расслабиться?

Пустырник обыкновенный

Растение обладает успокаивающим эффектом, а также полезно при болезнях сердца и сосудов, уменьшает головные боли, улучшает сон и общее самочувствие.

Все составляющие благоприятно влияют на сердечно-сосудистую функцию и не только уравновешивают сердечный ритм, но и укрепляют стенки сосудов.

Мята полевая

Мята полевая обладает успокаивающим, обезболивающим и тонизирующим действием. Ментол, который есть в растении, при приёме в малых дозах успокаивает, а в больших — приводит организм в тонус.

Мятный запах стимулирует мышцу сердца, ускоряет метаболизм. Мята обладает успокаивающим эффектом, способствует активизации обмена веществ и улучшению кровообращения.

Зверобой продырявленный

Гиперицин, содержащийся в траве, оказывает успокаивающее действие, снижает риск депрессивных состояний. Поэтому зверобой можно рассматривать как растительный антидепрессант, он в значительной степени может заменить химические средства.

Смешав сухие листья зверобоя, мелиссы и хмеля можно сделать маленькую подушечку, которую в дальнейшем стоит брать с собой на работу или класть под подушку перед сном. Такая ароматерапия снизит уровень тревожности, успокоит нервы и поднимет настроение.

Валериана лекарственная

Корни валерианы применяют при хронических расстройствах центральной нервной системы:

  • нервном возбуждении;
  • неврозах сердечно-сосудистой системы;
  • истерии, острых возбуждениях на почве психической травмы;
  • мигрени, бессоннице, стенокардии, болях в области сердца и т. п.

Это растение проявляет умеренно выраженный седативный эффект, угнетает центральную нервную систему, уменьшая её возбудимость. А также обладает обезболивающими свойствами.

Эфирное масло валерианы уменьшает возбуждение, вызванное кофеином, и продлевает действие снотворного.

Ромашка аптечная

Из растения извлекают эфирное масло, обладающее противовоспалительным, успокаивающим и анестезирующим свойствами. Экстракт ромашки используется в производстве косметики, входит в состав мыла, кремов и шампуней.

Мелисса лекарственная

Запахи мелиссы применяют при функциональных болях в сердце, тахикардии, нарушениях сердечного ритма, при нервной дрожи (в ночной период) и изменениях артериального давления под влиянием эмоциональных факторов, при атеросклерозе, головокружении, шуме в ушах.

Эфирное масло растения применяется в парфюмерии для отдушки, лосьонов, кремов, ароматных вод для ванны с успокоительным и расслабляющим эффектом.

Кипрей узколистный, или иван-чай

Обладает болеутоляющим, успокаивающим и противосудорожным действием. По своему седативному эффекту несколько уступает валериане лекарственной, но обладает другими свойствами, которых у валерианы нет.

Отвары из иван-чая усиливают действие успокоительных, снотворных и некоторых других лекарств, обладают противосудорожным эффектом.

Эфирные масла с иван-чаем в составе положительно влияют на работу сердца. Фитопрепараты из кипрея узколистного оказывают благоприятное воздействие при бессоннице и головной боли, делая человека более коммуникабельным, контактным, менее напряжённым.

Хмель обыкновенный

Вещество лупулин, которым богато растение, успокаивающе действует на центральную нервную систему. Хмель принимают внутрь, а эфирное масло втирают в запястья или за ухом при бессоннице, нервном переутомлении, повышенной нервной возбудимости, истерии, неврастении, невралгиях, головокружении, головной боли, кардионеврозах с приступами сердцебиения.

Душица обыкновенная

Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, поэтому активно используется в народной и доказательной медицине и ароматерапии. Кроме неврозов её применяют при лечении судорог, эпилепсии, паралича, бессонницы, мигрени. Настой с душицей показан при нервном возбуждении и стрессе.

Прийти в себя и успокоиться поможет не только ароматерапия, но и медитации. Рассказали об одной действенной практике, которая подойдёт даже новичкам. Читайте по ссылке.

Лёгкая расслабляющая медитация за 8 минут. Пойдёт даже для тех, кто никогда не медитировал Лёгкая расслабляющая медитация за 8 минут. Пойдёт даже для тех, кто никогда не медитировал
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