7 деталей, которые испортят даже самый дорогой гардероб

Распространённое мнение о том, что удачный образ лишь вопрос денег, не совсем верно — важны нюансы.

Ольга Денега fashion-эксперт Рассказывает, как невнимание к деталям и нарушение стильных правил могут испортить впечатление от любого, даже самого дорогого комплекта одежды и аксессуаров.

Видавшая виды сумка

Даже у вполне добротной модели со временем могут появиться изъяны: оборваться часть фурнитуры, образоваться потёртости на ручках и по краям, испачкаться подкладка. Если вовремя этого не заметить, есть риск выглядеть неряшливо и в ответственной ситуации произвести не то впечатление, на которое рассчитывали.

Также испортит любой гардероб устаревшая обувь со скошенными каблуками или сбитыми мысками. Даже если это дорогая сердцу пара брендовой обуви, купленной когда-то в центре Рима или Барселоны. Увы, у каждой вещи есть свой срок годности.

Пятна непонятного происхождения

Случается, что после стирки они никуда не исчезают, придавая футболкам, худи и блузкам неопрятный вид, и сводят на нет утренние усилия красиво выглядеть в течение дня.

Такой же эффект производят пятна от дезодоранта и вещи белого цвета, прошедшие через сотни циклов стирки. Вывод — за одеждой нужно тщательно ухаживать и при необходимости обращаться к профессионалам.

Одежда не по размеру

Первый знак, к примеру, тесного платья — горизонтальные заломы на уровне груди и подмышек. Они просто кричат, что вещь мала. Если же, напротив, велика — в самом неподходящем месте образуются продольные вертикальные складки. Всё это портит общее впечатление об образе, как и впивающиеся в тело джинсы и обтягивающий сверх меры трикотаж. Речь, конечно, не идёт о нарочитом оверсайзе.

Кстати, по ссылке ниже рассказали, как продлить обуви жизнь.

Всё и сразу

Ещё одна любимая забава многих девушек и молодых людей — надевать «всё лучшее сразу». Это выражается, к примеру, в изобилии ювелирных украшений и бижутерии. А может проявиться в желании собрать на себе как можно больше лейблов с названиями фирм: вышивка на кепке, металлическая табличка на сумке, принт на джинсах, свитшоте и даже на кроссовках.

Фото: unsplash.com/@saeedanahid

Создаётся впечатление, что вам не хватает уверенности в себе и таким образом вы пытаетесь придать своей личности дополнительный вес. Но букет из логотипов выглядит, честно говоря, не очень стильно.

Лейблы

Забытые ценники на одежде, наклейки на подошве обуви — признак дурновкусия или невнимательности. Перед тем как надеть вещь впервые, её нужно внимательно осмотреть и удалить этикетки, ценники и временные наклейки. В противном случае такая незначительная деталь испортит впечатление от образа.

Несочетаемость

Спортивный костюм с обувью на каблуках — сочетание, которое смело можно назвать моветоном. Хотя пару лет назад супермодель Ирина Шейк появилась на одном из снимков в спортивном костюме и классических туфлях на каблуках, я бы не рекомендовала принимать столь смелые решения в повседневной жизни.

В предыдущем материале рассказали, как сочетать спорт и классику, чтобы выглядеть стильно.

В целом нужно помнить, что добротный стильный образ должен соответствовать ситуации, сезону и возрасту. Иначе он будет выглядеть нелепо, даже если нашпигован самыми актуальными трендами. Во всём хорошо иметь чувство меры — от образа для похода в спортзал и до праздничного лука.

Неопрятность

И, конечно, полезно помнить про чистые ухоженные волосы, аккуратный макияж и хорошее расположение духа. Тогда получится создать привлекательный внешний вид вне зависимости от того, приобретены ли вещи в дорогом бутике или куплены в масс-маркете.