Как улучшить качество собственной жизни. 5 мелочей, которые можно сделать прямо сейчас

Посмотрите на предметы, окружающие вас дома. Какие чувства они вызывают? Как вы к ним относитесь? Держите ли вы их рядом с собой «по любви», потому что они вам нравятся? Или из страха? Разбираемся с экспертом.

Лилия Шергина психолог-практик и коуч Как это ни парадоксально, но важные изменения часто начинаются с мелочей. И этим не грех воспользоваться, чтобы улучшить качество жизни.

Возьмём условную Ольгу. В своей квартире Ольга чувствовала себя чужой и испытывала сильную тревогу и апатию. Чтобы не приходить домой, задерживалась на работе, ездила помогать подругам и подолгу бродила в торговых центрах, исследуя ассортимент фудкортов и покупая ненужную одежду.

В процессе терапии выяснилось, что ремонт в квартире делала мама и вещи, которые окружали каждый день, не нравились и напоминали, что у неё нет права голоса. Ольге было страшно менять интерьер в квартире, она признавалась, что боится обидеть маму.

В процессе системной терапевтической работы Ольга сделала в квартире перестановку и наняла дизайнера, который оформил новый интерьер. Пришлось учиться договариваться с мамой и выстраивать новые отношения. Зато теперь вечера Ольга проводит дома в компании подруг или книг по развитию бизнеса.

Она начала ходить на свидания и даже получила новый интересный проект на работе. Ведь теперь энергии и уверенности в себе у неё стало значительно больше. А значит, открылись возможности улучшить качество жизни. А началось всё с мелочей.

Что делать, чтобы улучшить свою жизнь прямо сейчас

Окружать себя вещами, которые нравятся именно вам. Каждый день, встречаясь с ними, ваш мозг и психика будут испытывать радость и признание «да, это Я выбрал это», а значит, будет вырабатываться больше гормонов радости. О других способах увеличить синтез этих биологически активных веществ рассказали по ссылке ниже.

Делать домашние дела, которые у вас хорошо получаются. А остальные делегировать близким или профессиональным работникам. Полезнее выпить кофе с любимым мужем, чем умирать за глажкой ненавистных носков.

Ежедневно внедрять маленькие полезные привычки. Контрастный душ, разминка, больше овощей в рационе. Так вы получите опыт действовать и делать важный для вас выбор. А значит, сила воли, решимость и уверенность в себе будут только расти.

Уделять время, чтобы побыть наедине с собой. Помните, что самый главный человек в вашей жизни — это вы сами. Договоритесь с семьёй о том, чтобы вас не беспокоили, ни о чём не просили и не нагружали занятиями в какое-то определённое время. Посидите наедине со своими мыслями, порисуйте, напишите мемуары или помедитируйте. Работайте над эмоциональным состоянием, укрепляйте личные границы, тренируйте устойчивость к требованиям других людей. Личное время и личное пространство всегда стимулируют к большему росту и развитию.

Больше общаться с близкими. Мы — среднее арифметическое нашего окружения. И если рядом с вами недовольные жена или муж, одинокие дети и отвергнутые родственники, это значительно ухудшает качество жизни. Поговорите со своим партнёром и узнайте, что происходит в его жизни, о чём он мечтает, какие у него цели. Поддержите детей, даже если у них не получается учиться на пятёрки. Расскажите родителям о ваших успехах и достижениях, чтобы они были спокойны за вас. Создайте новые семейные традиции, укрепляющие единство и семейные ценности.

Не все привычки дарят нам пользу. Некоторые важно отследить и исключить, чтобы упростить жизнь себе и окружающим. Вот шесть вещей, без которых всем будет легче.